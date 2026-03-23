千葉県野田市が県内初、全国で22番目にノーコード宣言

一般社団法人ノーコード推進協会▲記者会見での宣言書授与式の様子(左：鈴木市長、右：中山NCPA代表理事)

2026年3月19日（木）、一般社団法人ノーコード推進協会(代表理事：中山五輪男、アステリア(株) CXO(最高変革責任者)、以下NCPA) はNCPAの地方創生部会が主導するプログラム「ノーコード宣言シティー」において新たに千葉県として初の千葉県野田市が加盟し、宣言自治体数が22に達したことを発表します。なお今回の宣言におきましてはノーコードのみならず生成AI技術の活用も視野にいれた自治体DX実現を目指す内容の宣言となっており、これは全国としては初の宣言となります。



また、本宣言に伴う今後の取り組みにおいては、NCPAの正会員企業である富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社がノーコード宣言自治体支援企業として今後開催される各種勉強会やイベントなどの様々な施策をNCPAの他の正会員企業と連携しながら支援してまいります。

ノーコード宣言シティーとは

▲野田市のノーコード宣言シティー宣言書▲記者会見終了後に開催されたノーコード＆AI勉強会の様子（職員150名以上が参加）

ノーコード宣言シティーは、ノーコードツールの活用を広め、自治体のDX推進を加速することを目的とするプログラムです。ソースコードを書かずにアプリケーションやWebサービスの開発ができる「ノーコード」は、プログラミング未経験でも低コストでスピーディーに開発することが可能なことから、DX推進やデジタル化に対する課題解決に貢献するとして、拡大を続けています。この取り組みでは、ITスキルの有無に関わらず、行政職員や市民がノーコードツールを通じて効率的な業務改善や地域活性化に貢献できるよう支援するものです。NCPAが提供する各種サポートのもと、地域全体でデジタル化を進め、持続可能なDX推進を目指しています。

詳細はこちらをご覧ください。

https://ncpa.info/nocode-cities/

「ノーコード宣言シティー」宣言自治体リスト

「ノーコード宣言シティー」プログラムに加盟し宣言をされている自治体は以下の通りです。（順不同）

北海道旭川市

北海道釧路市

秋田県仙北市

茨城県下妻市

千葉県野田市

静岡県焼津市

静岡県伊豆市

山梨県富士吉田市

愛知県設楽町

岐阜県下呂市

和歌山県和歌山市

愛媛県西予市

愛媛県新居浜市

愛媛県松前町

高知県高知市

高知県須崎市

山口県萩市

福岡県飯塚市

福岡県直方市

熊本県小国町

鹿児島県指宿市

鹿児島県奄美市

今後の展望

現在、「ノーコード宣言シティー」プログラムは全国に拡大しており、続々とプログラムへの加盟を希望される自治体は増えています。NCPAは「ノーコード宣言シティー」の拡大とサポートを強化し、自治体が直面する課題に対し、ノーコード技術を用いた革新を進めていきます。今後も、地域課題解決に向けた技術革新の加速によって、日本の未来を共に創る取り組みを実践して参ります。

一般社団法人ノーコード推進協会（NCPA）について

名称 ：一般社団法人ノーコード推進協会

設立日：2023年11月1日

所在地：東京都渋谷区広尾 1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー19F

代表者：中山 五輪男

URL ：https://ncpa.info/

概要 ：『日本のソフトウェア文化を変革する』これまで国内の企業や地方自治体などの組織が業務アプリを開発する際にはIT企業に依頼するというのが当たり前の文化でした。しかし、多くの組織ではIT予算の獲得が厳しく、この文化が原因でDXが進まないという状況が生じています。そこで、これまでの考え方を改め、自らでプログラミングをせずに業務アプリを開発するという思考、いわゆる「ノーコード思考」を国内に広め、日本のソフトウェア文化を大きく変えていき、日本を強いデジタル国家にして世界をリードすることを目標とします。

沿革・活動実績：

○ 2022年9月1日 任意団体として設立

○ 2023年5月31日 ノーコード宣言シティープログラム開始

○ 2023年6月23日 第1回日本ノーコード大賞開催

○ 2023年6月23日 電子冊子「ノーコード開発バイブル」出版開始

○ 2023年11月1日 一般社団法人化

○ 2024年3月5日 認定制度「ノーコードパスポート試験」申込み開始

○ 2024年3月15日 ノーコードシンポジウム2024開催

○ 2024年6月21日 第2回日本ノーコード大賞開催

○ 2024年10月24日 ノーコード宣言シティーサミット2024開催

○ 2025年2月7日 ノーコードシンポジウム2025開催

○ 2025年7月17日 第3回日本ノーコード大賞開催

【プレスリリースに関するお問い合わせ先(報道機関窓口)】

一般社団法人ノーコード推進協会 事務局

E-mail: info@ncpa.info



【ノーコード宣言シティーの宣言/ノーコード推進協会への入会申込、その他のお問い合わせ先】

入会申込受け付けサイト: https://ncpa.info/entry-ncpa/



お問い合わせ窓口: 一般社団法人ノーコード推進協会

E-mail: info@ncpa.info



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