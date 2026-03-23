ロボットタクシーのムービーズ、横浜・みなとみらい地区での実証実験を実施

株式会社ムービーズ

自動運転において日本・世界のトップレベルの技術と実績を持つAIロボティクス領域のスタートアップ、株式会社ムービーズ（本社：石川県金沢市、代表取締役CEO エリック・ウェイ（魏嘉宏）、以下「ムービーズ」）は、このたびS.RIDE株式会社、ソニー株式会社、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズと連携し、自動運転技術と最先端のイマーシブ技術を組み合わせた次世代車内エンタテインメントの実証を実施します。本車両の乗車体験は、タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」から予約可能です。

■実証実験の背景・目的

本実証実験は、2026年4月3日（金）～2026年4月5日（日）に横浜・みなとみらいで開催されるエンタテインメントフェスティバル「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」（以下 CENTRAL）にて実施されます。

ムービーズが提供する自動運転技術を、裸眼で立体視が可能な「空間再現ディスプレイ」や立体音響を提供するソニー株式会社（以下 ソニー）、IP展開を担う株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ（以下 SMS）などと連携し、“次世代モビリティ×エンタメ”の新たな共創として実施するものです。TVアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の劇中バンド「結束バンド」とコラボし、移動中の車内を完全に没入できるエンタテインメント空間へと変える新たな乗車体験を提供します。

ムービーズは、自動運転技術の普及時を見据えた移動空間を新たなエンタテインメント空間へアップデートする次世代モビリティ構想に共感し、本PoCにおいて、自動運転技術（レベル2）を搭載した実証車両の提供・走行管理を担います。横浜・みなとみらいの公道での安全な自動運転実証を支える技術基盤と運用体制を提供します。

■実証実験概要

本実証実験は、自動運転車両における車内エンタテインメントの可能性と新たな提供価値を検証する概念実証（PoC）として実施します。

- 実施期間：2026年4月3日（金）～2026年4月5日（日） 9時～19時- 実施場所：横浜・みなとみらい地区（CENTRAL開催エリア周辺）- 体験内容：自動運転実証車両（レベル2）車内での裸眼3D映像と立体音響、シーンに合わせた香り、キャラクターの声優ナレーションが連動したアニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」劇中バンド「結束バンド」の没入型コンテンツ体験（約5～10分）- 体験対象者：一般（1回あたり最大2名）- 体験方法： タクシーアプリ「S.RIDE」画面右上の「結束バンド」のアイコンをタップし、限定車両を選択。CENTRAL開催エリア周辺の乗車ポイントを指定して体験を予約。自動運転技術（レベル2）を搭載した実証車両が指定場所へ到着し乗車。乗車後、車内でKアリーナ・臨港パーク・赤レンガ倉庫の3地点から目的地を選択。- 料金：無料- 運行台数：2台- 安全体制：安全確保のため、運転席にはドライバーが同乗し、走行状況を監視（レベル2）

ムービーズは、今後、事業展開をさらに加速し、完全自動運転のロボットタクシーの社会実装の早期実現に取り組んでまいります。

■各社取り組み

株式会社ムービーズ

ムービーズは、自動運転技術の普及時を見据えた移動空間を新たなエンタテインメント空間へアップデートする次世代モビリティ構想に共感し、自動運転技術の提供および自動運転車両の運行を行っています。ムービーズがこれまで培ってきた全天候型自動運転技術で横浜・みなとみらいの都市部エリアにおいても安全な自動走行を実現しています。

S.RIDE株式会社

タクシーアプリ「S.RIDE」を展開するS.RIDEは、本プロジェクトの発起・主幹として、「S.RIDEエンタテインメント・モビリティ構想」を推進します。自動運転技術の普及を見据え、移動空間のエンタメ化・高付加価値化という独自ポジションを確立することを目指しています。

ソニー株式会社

ソニーは、裸眼で立体視が可能な「空間再現ディスプレイ」・立体音響をはじめとするイマーシブ関連技術を車内に統合し、かつてない没入型体験空間の実現を技術面から支えます。



株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

ソニーの空間再現ディスプレイ（裸眼3D映像）・立体音響技術と融合させた没入型車内コンテンツのクリエイティブ制作を担います。

■代表コメント

株式会社ムービーズ 代表取締役CEO エリック・ウェイ（魏嘉宏）

「あらゆる人の移動を自由にする」という信念のもと、ムービーズは誕生しました。私たちが目指すのは、完全自動運転ロボットタクシーの社会実装であり、その心臓部となる、人間を超越した安全性と判断力を備えた「レベル4自動運転知能（AIドライバー）」の確立です。

難易度の極めて高い雪道での実績に加え、今回、横浜・みなとみらいという、歩行者や一般車両が激しく混在する都市環境、さらに夜間という複雑な条件下で実証実験を行えることを大変嬉しく思います。

自動運転によって運転から解放されたとき、車内は単なる移動手段ではなく、自分だけの自由な空間へと進化します。出発地から目的地への移動時間に、これまでにない感動や驚きを提供したい。今回は次世代の車内エンターテインメント体験を通じて、ユーザーの皆様と共に未来のモビリティサービスを磨き上げていけることを確信しています。

多様なモビリティが共生するこのみなとみらいでの実証は、私たちの技術が実用化の目前にあることを証明する重要な一歩となります。ムービーズは、ロボットタクシーが当たり前にある社会の実現に向け、全速力で事業を推進してまいります。

■ムービーズについて

ムービーズは、「あらゆる人の移動を自由にし交通格差のない社会を作り出す」ことを目的に、完全自動運転のロボットタクシーの実現を目指して2024年5月に創業した金沢大学発のスタートアップです。ムービーズの礎は、当該領域においてまだ黎明期である1998年より28年間、金沢大学で続けてきた研究開発にあります。業界に先んじた2015年より公道走行を始め、現在既に延べ4万キロ、2千人の乗車の実績を持ち、数多くの特許を保有しています。

本社：石川県金沢市

設立：2024年5月

代表：代表取締役CEO エリック・ウェイ、代表取締役CTO 菅沼 直樹

事業：自動運転システム開発事業、自動運転サービス事業

URL：https://moveez-inc.com/

【お問い合わせ先】

株式会社ムービーズ

Email: contact@moveez-inc.com

ウェブサイト: https://moveez-inc.com/

YouTubeチャンネル : https://youtube.com/@MoveEzInc



