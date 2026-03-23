【ウェビナー開催】園長の「抱え込み」が組織の限界？現場を自走させる「分散型マネジメント」への転換を解説

株式会社カタグルマ

株式会社カタグルマ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長／CEO：大嶽 広展）は、2026年3月25日（水）・26日（木）の2日間、園長や施設長が一人で業務を抱え込む体制を脱却し、組織全体で運営を担う「分散型マネジメント」をテーマにした無料ウェビナーを開催いたします。

◆背景：園長・主任の「余裕のなさ」が、園の成長を止めている

現在、多くの保育・福祉施設では、園長や主任が現場の直接支援から保護者対応、事務管理まで多岐にわたる業務を一人で抱え込んでいます。「役職者は置いているが、結局判断は自分が行っている」「誰かが欠けると運営が回らない」といった声は絶えず、リーダー層の疲弊が離職やサービスの質低下を招く大きな要因となっています。

本ウェビナーでは、数多くの園を支援してきた株式会社カタグルマのカスタマーサクセス部長・近藤めぐみが登壇。単なる「役割分担」に留まらない、組織が自律的に動き出すための「役割設計の考え方」と、分散型マネジメントへの具体的な移行ステップを解説します。

◆本セミナーの主な内容

・園長が「全部見る」運営が限界を迎える理由

・役割を分けるだけでは回らない理由と、役割設計の考え方

・一人で抱え込まないための「分散型マネジメント」最初の一歩

◆このような経営層・園長先生におすすめ

・園長/主任が現場と管理業務の両方を抱え込み、常に余裕がないと感じている方

・主任やリーダーをおいているが、結局園長が相談の一次対応を担ってしまっている園

・理事長業務に集中したいと考えているが、なかなか現場を任せることが難しいと感じている経営者の方

・キャリアパスや役職設計を作ったものの、現場でうまく機能していないと感じている方

・「誰かが抜けたら回らない運営」から脱却したいと考えている方

◆登壇者プロフィール

株式会社カタグルマ カスタマーサクセス部 部長 近藤 めぐみ（こんどう めぐみ）

2013年より保育事業会社にて施設開発・運営管理・現場マネジメントに従事。その後、経営コンサルティング会社にて、保育園・幼稚園・学童を中心に組織力強化や施設開発支援、官公庁案件などを担当。

2022年より株式会社カタグルマに参画。現在はカスタマーサクセス部 部長として、組織・人材育成クラウド「KatagrMa（カタグルマ）」を通じ、全国の園の現場支援に取り組んでいる。

【開催概要】

セミナー名： 一人で抱え込まない園運営へ 現場から見えてきた「分散型マネジメント」のはじめ方

日時：１.2026年3月25日（水）13:00～14:00

２.2026年3月26日（木）13:00～14:00

※いずれも同内容です。ご都合の良い時間を選択いただけます。

参加費： 無料

ツール：オンラインセミナー

講師： 株式会社カタグルマ カスタマーサクセス部 部長 近藤 めぐみ（こんどう めぐみ）

特典：アンケート回答者全員に「本日のセミナーテキスト」をプレゼント

詳細・お申し込み：https://attendee.bizibl.tv/sessions/seEpHAIkBfh6

◆ 会社概要

会社名：株式会社カタグルマ

事業内容：保育・教育関連業界のSaas企画・開発・販売

所在地：東京都千代田区神田岩本町4番地9 トゥルム神田4階

※2025年1月より移転

代表者名：大嶽広展

従業員数：29名（業務委託・アルバイト含む）

資本金：3,500万円（資本準備金含む）

URL： https://katagrma.jp/