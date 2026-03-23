Back Market、「新生活応援！中古買取8%増額キャンペーン」を開始

Back Market Japan株式会社

世界最大級のリファービッシュ電子機器に特化したマーケットプレイスであるBack Market Japan株式会社（本社:東京都渋谷区 以下、Back Market）は、2026年3月23日（月）から2026年4月6日（月）までの期間限定で、Back Market買取サービスにおける買取金額を一律8%、最大5,000円まで増額する「新生活応援！中古買取8%増額キャンペーン」を開催します。新生活に向けて買い替えが行われたスマートフォンやタブレット、パソコン、イヤホンなどを、よりお得に手放していただける機会としてご活用いただけます。リファービッシュ品とは、中古品として回収された電子機器を専門家が検査・クリーニング・修理し、全ての機能で正常作動が確認されている整備済製品です。

Back Market買取サービスのページ：https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/buyback/home

Back Marketでは、リファービッシュ品の流通を促すことで、二酸化炭素や電子廃棄物の削減などに取り組んでいます。様々な企業による新生活キャンペーンで、不要になった古いスマ-トフォンやタブレット、パソコンなどが多く発生することが予想されています。今回の買取キャンペーンにより、多くの方々が家の引き出しに眠っていたデバイスを掘り起こし、まだ使える資材や部品の再利用を加速し、サーキュラーエコノミー（循環型経済）を促進します。

■見積から入金まで最短6営業日。専門ソフトによる確実なデータ消去「Back Market買取サービス」

Back Market買取サービスは、Back Marketと株式会社Belongが連携し、スマートフォンとタブレットなどのデバイスの中古買取を行うサービスです。 Web上で簡単な質問に答えるだけで見積もり・買い取りの手続きが可能で、オンラインでの見積もりから入金まで、最短6営業日（※年末年始・お盆休み等は除く）で完了します。デバイスの初期化が行われていない場合でも、データ消去ソフトを使って確実にデータ消去を行っており、確定した見積もり金額は、実際のデバイスと自己回答内容に齟齬がない限り、減額されることはありません。また、故障したデバイスでも買取可能となっています。

■新生活応援！買取増額キャンペーンについて

・期間：2026年3月23日（月）から2026年4月6日（月）まで

・内容：Back Market買取サービスにおける買取金額を一律8%増額*（*増額分は最大5,000円まで）

・対象：スマートフォン、タブレット、パソコン、イヤホンなど

・本キャンペーンの参加方法について：

1. Back Market買取サービス(https://www.backmarket.co.jp/ja-jp/buyback/home)のページにアクセスし、お見積りに進む

2. 売却したいデバイスの情報を入力

3. 質問に答えていき、「買取金額を確認する」をクリック

4. 買取金額表示後、下部に表示される「キャンペーンコード」入力の欄に「BM26KAITORI8」を入力し、「適用」をクリック

※必ず適用をクリックし、クーポンの反映を確認してください。

（iPhone 16e Aグレード / ストレージ128GBの買取金額のイメージ図）※上記の価格は2026年3月1日現在の買取価格です。

5. 本人確認が完了した後、指定した方法でデバイスを発送

6. デバイスの査定（査定後の金額に対して8%増額が適用。増額分は最大5,000円まで）

7. 買取が成立した後、銀行口座へ入金

本キャンペーンに関する注意事項に関しては、以下の通りです。

- 8%増額は確定見積金額を基準として適用されますが、申告内容と実機の状態に相違がある場合は、査定後の金額に対して8%増額が適用されますのでご注意ください。なお、増額分は最大5,000円までです。- キャンペーン期間中にキャンペーンコードを利用し、本人確認を完了された方が対象となります。- キャンペーンコードの入力がない場合、キャンペーンが適用されませんのでご注意ください。- 配布予定枚数を超えた場合や在庫状況に応じて早めにキャンペーンを終了する場合がありますので、予めご了承ください。

■Back Market Japan株式会社について

Back Marketは、2014年11月にフランスで設立されたユニコーン企業であり、携帯電話やパソコンなどの電子機器のリファービッシュ品（整備済製品）を取り扱う世界最大級のマーケットプレイスです。日本を含むアジア、欧州、米国など世界17ヶ国で事業を展開しており、販売業者に対する厳格な審査、新しい機器のリファービッシュ方法に関するノウハウ共有、品質と価格の最適なバランスに基づいて販売商品を提供する独自のアルゴリズムの開発などを通じて、リファービッシュ品の高い品質の維持に努めています。購入者に対しては、より安心してリファービッシュ品を購入できるように、1年間の動作保証と30日間の返金保証を無料で自動付帯しており、新品以下の価格かつ、中古品以上の品質と保証を持ち合わせたリファービッシュ品の普及に取り組んでいます。Back Marketでは、サステナブルで環境に優しい事業・活動を続けていくことを企業ミッションとして掲げており、2023年4月には「B Corporation（B Corp）」認証を取得しています。リファービッシュ品は新品と比較した場合、製造プロセスにおける原材料の使用量、水の使用量、電子廃棄物の発生量、大気中への二酸化炭素排出量の全項目において約10分の1となることから、リファービッシュ品の市場拡大を通じて、環境への負荷を低減することを目指しています。https://www.backmarket.co.jp/ja-jp

■株式会社Belongについて

Belongは、「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/(https://www.nicosuma.com/))や「にこスマ買取」(https://www.nicosuma.com/sell)、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」(https://bz.belong.co.jp/)など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。https://belong.co.jp/