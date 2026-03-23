AIでソフトウエア開発の革新を支えるCognition AI, Inc.とSB C&Sが国内初のディストリビューター契約を締結

SB C&S株式会社

Cognition AI, Inc.（本社：米国カリフォルニア州、CEO：Scott Wu、以下「Cognition AI」）とSB C&S株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：草川 和哉、以下「SB C&S」）は、国内初のディストリビューター契約を締結し、コードの生成・実行・テストなどソフトウエア開発全般を自律実行するAIエージェント「Devin（デヴィン）」、開発者とAIが協働する次世代IDE（統合開発環境）「Windsurf（ウィンドサーフ）」の取り扱いを2026年3月23日に開始します。

ソフトウエア開発の現場では、エンジニア人材不足や開発コストの高騰が深刻化しており、開発スピードと生産性の抜本的な向上が課題となっています。こうした背景のもと、AIによる開発支援は、特定の業種・規模に限らず、すべての企業にとって共通の解決手段として注目されています。

Cognition AIが提供する「Devin」「Windsurf」は、開発リソースの限られる中小企業から、大規模開発を担う中堅・大企業まで、業界を問わず、既存ツールとの高い親和性と柔軟なカスタマイズ性により、AIの力で効率的かつ高品質なシステム開発を実現します。「Devin」は、要件定義から実装、テスト、デプロイまでを自律的に実行するAIソフトウエアエンジニアであり、特定条件下では、開発期間を最大30％以上短縮することが期待されています。「Windsurf」は、AIネーティブな統合開発環境（IDE）として、大規模コードベースや複数ファイルにまたがる修正を一括で支援し、関連作業の手動工数を大幅に削減。両者を組み合わせることで、自律的に開発を進めるAIエージェントと、全体最適を担うAI IDEが連携し、開発スピードと品質をバランスよく向上し、企業における開発生産性の大幅な向上とROIの最大化を実現します。

今後も両社は、Cognition AI製品の提供を通して、国内企業における開発現場の革新を支援します。

【SB C&Sが取り扱う製品】

・ Devin（デヴィン)

エージェント型AIソフトウエアエンジニア

自然言語での指示に基づき、要件定義から設計／コーディング／テスト／デプロイまでをマルチステップで自律的に実行するエージェント型AI。人間のエンジニアと同様の開発工程を担い、タスク全体の自動化・省力化を実現します。

https://devin.ai/

・ Windsurf（ウィンドサーフ）

AI統合開発環境（AI IDE）

Visual Studio CodeをベースにAI機能を統合した次世代IDE。複数ファイルや複数箇所にまたがる一括コード修正・提案機能であるCascadeモードやAIと自然言語でやり取りしながら、コードの構造や品質を改善する対話型リファクタリングにより、既存の開発フローのままAIと協働し、生産性とコード品質を高めます。

https://windsurf.com/about(https://windsurf.com/about)

【製品に関するお問い合わせ】

sbbmb-cpf1@g.softbank.co.jp

Cognition AI, Inc創業者兼CEO Scott Wuからのコメント

SB C&S と提携し、自律型ソフトウエアエンジニアリングを日本市場に展開できることを大変うれしく思います。ソフトウエア開発は今、新たな時代に入りつつあります。AIシステムが複雑なエンジニアリング業務を自律的に遂行し、開発者は、より高度な課題解決に集中できるようになります。SB C&S のITディストリビューションにおける確固たる実績と広範な販売ネットワークを通して、日本企業のソフトウエア開発を飛躍的に加速させ、エンジニアリング生産性の新たな可能性を切り開いていけることを期待しています。

SB C&S株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 草川 和哉 からのコメント

このたび、Cognition AIと国内初となるディストリビューター契約を締結できましたことを大変うれしく思います。AIの活用はこれまでの業務効率化の枠を超え、自律的に判断・実行するAIエージェントの時代へと進化しています。Cognition AIの先進的な技術は、日本企業の生産性向上や競争力強化に大きく貢献するものと考えます。SB C&Sは、全国約1万5,000社の販売ネットワークを活用して、Cognition AIとともに、AIエージェントの普及を推進します。導入支援から市場開拓まで一貫した体制を構築し、日本市場における新たな価値創出に貢献します。

Cognition AI, Inc.について

Cognition AIは、AIコーディングエージェント分野をリードする企業であり、AIソフトウエアエンジニア「Devin」と、エージェント型 IDE「Windsurf」の開発元です。実在のコードベースにおける複雑な課題解決に注力し、エンジニアがより創造的で高度な問題に集中できるよう支援する協調型AIパートナーを構築しています。同社は、世界トップクラスのエンジニアや金メダル受賞歴を持つコーダー、元創業者、AI最先端企業で活躍してきたリーダー陣によって率いられています。

SB C&S株式会社について

SB C&S株式会社は、ソフトバンクグループの原点であるIT流通ビジネスを受け継ぐとともに、市場環境の変化を迅速にとらえ、新たなビジネスモデルを生み出しています。法人向けには、国内最大規模の販売ネットワークを通じ、クラウドやAIを含めた先進のテクノロジーを活用したプロダクト・ソリューションを提供しています。コンシューマ向けには、独自の企画・開発力を生かし、ソフトウエアやモバイルアクセサリーから、IoTプロダクト・サービスへと商品ラインアップを拡充しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://cas.softbank.jp/

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