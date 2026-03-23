ポイ活×企業マーケティングの最前線GMOリピータス、企業のポイント活用戦略をテーマに『ポイ活 ENGAGEMENT DAY byGMO』を開催

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社（代表取締役社長：森 輝幸 以下、GMOメディア）は、2026年4月23日（木）に、オフラインイベント『ポイ活 ENGAGEMENT DAY byGMO』をGMO Yours・フクラス（東京都渋谷区）にて開催します。2025年12月に初開催し、ご好評をいただいたことから、今回で2回目の開催となります。

本イベントでは、「ポイント活用の未来へ」をテーマに、ポイントCRM（※）「GMOリピータス」の導入企業や広告会社の担当者をお招きし、事例紹介や最新トレンドを共有するトークセッションを実施します。今回はLINEヤフー株式会社、GMOペパボ株式会社、株式会社デジタルプラス、株式会社日立ソリューションズの4社が登壇し、ポイント活用の最新情報と今後の可能性についてお伝えします。



（※）ポイントCRMとは、ポイントを活用して顧客の情報や行動履歴などを管理し、顧客との良好な関係を構築することです。

【背景】

近年、広告費の高騰や顧客獲得単価（CPA）の上昇を受けて、企業のマーケティング戦略は“獲得から定着”へと大きくシフトしています。ポイント施策は多くの企業で導入が進む一方で、「継続的な利用促進」や「データ活用」に課題を抱えるケースも少なくありません。

「GMOリピータス」は、企業のリピート促進とユーザーの利便性向上を両立するポイントシステムを提供してきました。本イベントでは、各企業の成功事例を通じて、ポイントを核としたロイヤリティ向上戦略、ポイントを活用したENGAGEMENT（エンゲージメント）の設計について探ります。

【『ポイ活 ENGAGEMENT DAY byGMO』開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5296_1_118ff857d5edf11e34f4a086550dfa10.jpg?v=202603230351 ]

【注意事項】

・申込者多数の場合は先着順となります。

・主催者側の判断によりフリーランスや競合他社など一部の方の参加をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・当イベントの参加情報は、お客様の安全確保等のため確認や行動を取ることが必要であるとき、GMOインターネットグループ（ https://group.gmo/company-profile/groupinfo/に記載のGMOインターネットグループ株式会社及びその関連会社・グループ会社を指します）・施設管理者に提供される場合があります。

【「GMOリピータス」について】（URL：https://repeatas.gmo.media/(https://repeatas.gmo.media/)）

「GMOリピータス」は、GMOメディアが提供するポイントCRMツールです。20年以上運営しているポイ活サイト「ポイントタウン byGMO」で培ったノウハウを活かし、ポイントを利用して顧客との接点を増やし、顧客の解像度を高めることで、収益化を支援しています。また、独自のポイントサイト構築・運営もサポートしており、質の高い提案や分析を通じて訪問率・売上の向上を実現し、多くのお客様から効果を実感いただいています。

【本件に関するお問い合わせ先】

●GMOメディア株式会社

メディアソリューション本部

メディア事業部

TEL：03-5456-2626

E-mail：gmorepeatas@gmo.media

【GMOメディア株式会社】（URL：https://www.gmo.media/(https://www.gmo.media/)）

会社名 GMOメディア株式会社 （東証グロース市場 証券コード：6180）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 森 輝幸

事業内容 ■メディア事業

■ソリューション事業

資本金 7億6,197万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

※記載されている会社名・製品名は、各社の商標、もしくは登録商標です。

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