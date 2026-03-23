世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」　クリスピー・クリーム・ドーナツのサービス提供店舗を都内全店*へ拡大

Too Good To Go Japan株式会社

世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Go（本社：デンマーク）の日本法人、Too Good To Go Japan 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大尾嘉宏人、以下「Too Good To Go Japan」）は、クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下「KKDJ」）とのパートナーシップを強化し、2026年3月23日(月)より、サービス提供店舗を東京都内の全店舗*（計23店舗）へ順次拡大することをお知らせします。

世界No.1*：フードロス削減アプリにおけるユーザー数の世界No.1調査

・調査期間：2025年10月時点

・調査対象プラットフォーム：最大65か国にまたがるB2C向けフードマーケットプレイス88社

・調査方法：各競合について、ニュースフィード、プレスリリース、公式サイトにて公開されたユーザー数情報を調査（自社調べ）

都内全店*：クリスピー・クリーム・ドーナツ Mercedes me Haneda Airport店を除く

■ テスト導入で実証された「フードロス削減」と「新規顧客の獲得」

Too Good To GoとKKDJは、2026年1月末より新宿・渋谷エリアを中心とした10店舗にてテスト導入を開始し、約1ヶ月間の導入を経て、導入店舗において約3割のフードロス削減を達成しました。また、本サービスを通じて「サプライズボックス」を購入された方の約4割がクリスピー・クリーム・ドーナツを初めて利用するお客様であり、フードロス削減が単なる社会貢献に留まらず、ブランドと新しいお客様を繋ぐ重要な接点となることが実証されました。 店舗で働くKrispy Kremer（クリスピー・クリーム・ドーナツで働くすべての人）からも、「Too Good To Goのサービスはフードロスの削減に繋がるだけでなく、店舗で前向きな会話が生まれるきっかけにもなった」「会社として新しいサービスの先駆けとなり、社会貢献に積極的に参加できているのが嬉しい」「サービスをきっかけにブランドを知っていただく機会が増え、新しい層への認知拡大が嬉しい」などの意見が寄せられ高い支持を得ており、このたびの都内全域への拡大を決定しました。今後もサービスのエリア拡大にあわせて、全国へ拡大していく予定です。

■ 「サプライズボックス」で、「おいしい選択。」を

ユーザーは、その日の販売状況に応じて詰め合わされた6個のドーナツが入った「サプライズボックス」を、アプリから予約・購入いただけます。 通常価格の約半額となる798円（税込）で提供され、何が入っているかわからないワクワク感とともに、おいしくフードロス削減に貢献できる体験を提供します。

■ 商品およびサービス拡大概要

【商品名】サプライズボックス（6個）

【内容】ドーナツ6個

【価格】798円（税込） ※通常価格の約半額

【販売個数】当日の販売状況により変動いたします。

【拡大開始日】2026年3月23日（月）より順次

【導入店舗】エチカ池袋店、エトモ自由が丘店、小田急エース北館店、新宿東宝ビル店、明治神宮前メトロピア店、東京国際フォーラム店、池袋ショッピングパーク店、渋谷シネタワー店、玉川高島屋S・C店、西武新宿ペペ店

【新規導入店舗】アトレヴィ三鷹店、アトレ大森店、アトレ四谷店、吉祥寺元町通り店、立川ルミネ店、東京ソラマチ店、八王子オクトーレ店、町田マルイ店、丸井吉祥寺店、丸の内オアゾ店、有楽町イトシア店、ららぽーと豊洲店、ルミネ北千住店

■ Too Good To Goについて

Too Good To Goは、余った食品に価値を見出し、食品廃棄物のない地球を目指す、デンマーク発のソーシャルグッドカンパニーです。

欧州、北米、アジア太平洋地域など21カ国で、1億2,000万を超える登録ユーザーと18万のパートナーとともに、世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開しています。グローサリーストア、ベーカリーカフェ、カジュアルレストラン、ファストフード、食品メーカーや卸業者など、幅広い業態と提携しており、Carrefour、ALDI、ユニリーバ、スターバックス、Whole Foods Market、SPAR、PAUL Groupなどが参加しています。

＜ビジョン・ミッション＞

Too Good To Goは、「フードロスのない社会を目指す（WE DREAM OF A PLANET WITH NO FOOD WASTE）」ことをビジョンとして掲げています。この実現に向け、「フードロス削減に共に立ち向かうすべての人々を支え、力を与える（INSPIRE AND EMPOWER EVERYONE TO FIGHT FOOD WASTE TOGETHER）」ことをミッションに、アプリの提供にとどまらず、消費者、店舗、そして社会全体を巻き込み、誰もが日常の中で簡単にフードロス削減というアクションに参加できる仕組みを作ることで、一人ひとりの小さな選択が大きな変化を生む未来を目指して活動しています。

■ アプリ概要・ダウンロード

アプリ名： Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）

価格： 無料

対応OS： iOS / Android

App Store： ‎Too Good To Go:おいしい選択をはじめようアプリ - App Store

Google Play：Too Good To Go:おいしい選択をはじめよう - Google Play のアプリ

■ 加盟店様・パートナー企業の募集について

Too Good To Go Japanでは、共にフードロスの削減に取り組み、ビジネスの持続可能性を高めたいパートナー店舗様を募集しています。

パートナー登録はこちら ： https://www.toogoodtogo.com/ja/b2b/pr_inquiry

■ 会社概要

会社名： Too Good To Go Japan株式会社

代表取締役： 大尾嘉 宏人

事業内容： フードロス削減アプリ「Too Good To Go」の運営

設立： 2015年（デンマーク本社）、2025年（日本法人）

会社HP： https://www.toogoodtogo.com/ja

SNS：

X https://x.com/toogoodtogo_jp

Instagram https://www.instagram.com/toogoodtogo_jp/

TikTok https://www.tiktok.com/@toogoodtogo_jp

■ クリスピー・クリーム・ドーナツについて

1937年にアメリカで誕生したドーナツ＆コーヒーショップ。創業時から変わらぬ秘伝のレシピでつくる、代表的な『オリジナル・グレーズド(R)』を中心に、高品質のドーナツとこだわりのコーヒーをご提供しています。



会社HP：https://krispykreme.jp/

SNS：

X https://x.com/krispykremeJP

IG https://www.instagram.com/krispykremejapan/