株式会社A Inc.

みんなのライブ配信「ふわっち」× 大人気パチンコシリーズ「海物語」期間限定「波に乗れ！コラボ記念キャンペーン」を2026年3月23日（月）より開催！

株式会社A Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：川股 将）が運営するみんなのライブ配信「ふわっち」は、大人気シリーズとして多くの方々に愛され続けているパチンコシリーズ「海物語」と期間限定でコラボレーションキャンペーンを開催することをお知らせいたします。

本キャンペーンは「ふわっち」をご利用のユーザーの方やこれから「ふわっち」を楽しもうというユーザーの方であれば、どなたでも参加することが可能です。

このキャンペーンは全3回に分かれており、それぞれ違った楽しみ方を皆様にご提供していく予定です。プレゼントが抽選で当たるキャンペーンも予定しております。詳細は公式Xアカウントにて随時更新予定です。

「海物語」の大人気キャラクターたちが「ふわっち」内を一足早く夏色に彩るコラボレーションイベントに、ぜひご注目ください。

■ コラボレーションキャンペーン概要

キャンペーン期間

第1弾: 2026年3月23日（月）～ 3月31日（火）

第2弾: 2026年4月3日（金）～ 4月11日（土）

第3弾: 2026年4月12日（日）～4月16日（木）

参加方法:

第1弾:

・フォロー＆リポスト プレゼントキャンペーン:

ふわっち公式アカウント（https://x.com/whowatch）をフォローし、

キャンペーンポスト（https://x.com/whowatch/status/2035914443255693594?s=20）

をリポスト（RP）。

アプリ内特設ページより応募。

抽選で333名様に、限定オリジナル「ゲン担ぎ千社札ステッカー5枚組」をプレゼント。

・「海物語×ふわっちチャレンジ」

アプリ内特設ページのチャレンジ条件をクリアすると抽選に自動エントリー。

抽選で555名様に、限定オリジナル「必勝お守り」をプレゼント。

賞品:

第2弾：2026年4月3日（金）に詳細発表予定。

ふわっち公式Xアカウントをフォローしていただき、追加キャンペーンのお知らせをお待ちください。

第3弾:

海物語×ふわっち コラボランキングイベントキャンペーン

▼内容

※イベントの詳細や参加方法、特典内容については、4月7日(火)よりふわっちアプリ内および公式サイトにてご案内いたします。

・イベントランキング入賞特典（配信者向け）

期間中に開催されるランキングイベントにおいて、上位に入賞した配信者の方へ、

※入賞条件・順位ごとの特典内容については、イベントページをご確認ください。

・ イベント視聴者特典

イベント期間中、対象配信を視聴・応援していただいた視聴者の皆さまにも、

配信を盛り上げることで、よりイベントを楽しめる内容となっておりますので、

※特典の付与条件・内容はイベントページにてご確認ください。

■「海物語」とは

遊技機メーカー・SANYOの代表機種にして、“パチンカー”なら誰もが知る『海物語』シリーズ。初登場から20年以上に渡ってパチンコ業界を牽引し続ける大ヒットコンテンツです。

1995年、海物語誕生の先駆けとなった『CRギンギラパラダイス』からその歴史はスタート。2026年現在に至るまで、実に様々なシリーズ機種が世に出ています。

海を愛する主人公「マリン」や、緑髪が印象的な「サム」、マリンの妹「ウリン」、マリンの友人「ワリン」などなど、キャラクターたちが好評を博しています。

公式HP：https://www.sanyobussan.co.jp/

■ みんなのライブ配信「ふわっち」とは

みんなのライブ配信「ふわっち」は、配信者と視聴者が動画を通じて双方向のコミュニケーションを楽しめる、「みんなのライブ配信」サービスです。

■ サービスURL

・iOS

https://apps.apple.com/jp/app/id1106217401(https://apps.apple.com/jp/app/id1106217401)

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jig.product.whowatch.viewer(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jig.product.whowatch.viewer)

・PC

https://whowatch.tv/(https://whowatch.tv/)

・X

https://x.com/whowatch(https://x.com/whowatch)

・Youtube

https://www.youtube.com/@whowatch_tv(https://www.youtube.com/@whowatch_tv)

■ 会社概要

会社名：

株式会社A Inc.

URL：

https://a-incorp.com/(https://a-incorp.com/)

所在地：

【東京本社】東京都渋谷区桜丘町1番1号

【開発センター（本店）】福井県鯖江市横越町10-34-1

代表者：

代表取締役社長 川股 将

事業内容：

モバイルを中心としたソフトウェアの企画・開発・提供