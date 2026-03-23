ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：落合陽一、代表取締役社長：村上泰一郎、以下PxDT）は、このたびスカルプケアデバイス「SonoRepro（ソノリプロ）」と対決する検証企画「振動王グランプリ」を公開しました。

本企画には、筋肉協力として筋肉紳士集団ALLOUTが参加。1秒間約4万回の振動を誇るテクノロジーに対し、鍛え上げられた肉体はどこまで対抗できるのか。

人類の叡智と筋肉、そして毛根バルクアップをかけた前代未聞の検証が行われました。

■ 企画背景：シンギュラリティの先にある「肉体」という回答と葛藤

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6YdHbe_Yh8w ]

AIが急速に進化し、既存の知性が再定義される現代社会。

論理や計算の領域において、人類はすでにテクノロジーの軍門に下りつつあります。

では、ポストAI時代において、人類が保持すべき「最後の砦」とは一体何でしょうか。PxDTはこの問いに対し、一つの仮説を立てました。

「それは、筋肉ではないか。」

知性がデジタルに溶けるなら、人類が最後に誇れるのは物理的な実存、すなわち鍛え上げられたフィジカルです。

筋肉が極限の物理的刺激（トレーニング）によってパンプアップし成長するように、頭皮環境もまた、テクノロジーによる「適切な刺激」を渇望しています。



我々は、超音波デバイスによる非接触の振動圧刺激で頭皮にアプローチし、健やかな状態へと導くこのプロセスを、筋肉の成長になぞらえ「毛根バルクアップ」と独自に定義しました。

人類の尊厳をかけたこの戦いは、1秒間に約4万回の振動を生み出すテクノロジーに、生身のマッチョが挑むという形で幕を開けました。

■ 企画概要：テクノロジー vs 5人の野生

今回の「振動王グランプリ」では、PxDTの非接触振動圧刺激技術を搭載したスカルプケアデバイス「SonoRepro」と、厳選された5人のマッチョたちが振動の力を競い合いました。

SonoReproのスペックは、空気を振動させることで触れずに頭皮へ刺激を届ける技術で、1秒間に約4万回の振動で頭皮へアプローチする圧倒的な振動力です。

この数字に対し、動画内でマッチョたちは、

「4万回？数字のマジックだろ。」

「俺たちの筋肉の方が振動させられる。」

と語り、テクノロジーへの挑戦を宣言します。

こうして、人類の叡智と野生の筋肉による対決が始まりました。

■ 検証内容：人類はどこまで震えられるのか

今回の検証では、マッチョたちが己の肉体のみを武器に、さまざまな方法で振動を生み出すことに挑戦しました。

検証は、以下のような複数の方法で行われました。

・大胸筋振動対決

・友情の胸板ドラム対決

・マッチョプリン振動対決

筋肉の震え、連携による共振、そしてなぜかプリン。

人類のフィジカルの可能性を、あらゆる角度から検証する内容となりました。

しかし測定結果は、想像以上に厳しいものでした。

SonoRepro：1秒間 約4万回（1分間換算 約240万回）

マッチョ：5人がかりでも1分間1000回台

それでもマッチョたちは諦めません。

人数を増やして再挑戦するなど、人類の尊厳と毛根バルクアップをかけた挑戦は続きます。

果たして筋肉は、1秒間約4万回の振動の壁を越えられたのか。

その結末は、ぜひ動画でご確認ください。

■ 動画：【大胸筋が躍動】マッチョ vs 人類の叡智！人類の尊厳と「毛根バルクアップ」をかけた振動王グランプリ開幕！

URL： https://youtu.be/6YdHbe_Yh8w?si=hY4R1cnPLJl0Mpa-(https://youtu.be/6YdHbe_Yh8w?si=hY4R1cnPLJl0Mpa-)

AI時代を生き抜くヒントが、ここにあるかもしれません。

（※個人差があります）

■ 関係者コメント

【検証】AI時代、人類は筋肉で戦えるのか！？ピクシーダストテクノロジーズ、人類の叡智 vs マッチョを検証する実験企画「振動王グランプリ」を公開

ALLOUT代表 AKIHITO氏のコメント

「AIやロボティクスが急速に台頭し、人間としての存在価値が問われる今、我々ALLOUTは、自らの肉体・筋肉こそがこの先の世界をよりポジティブに生き抜くために必要不可欠な『最後の砦』であると考えています。

今回の『振動王グランプリ』は、人類の肉体の可能性を証明するための、まさに聖戦でした。1秒間に約4万回というテクノロジーの圧倒的な数字を前にしても、一切怯まず真正面から筋肉の鼓動をぶつけました。なぜなら、ALLOUTという名には『すべての力を出し切る』という強い想いが込められているからです。

検証では、大胸筋、友情、そしてプリン…持てるすべての筋力・グリコーゲン・情熱を振動に変えてぶつけました。トレーニングで筋肉がパンプアップするように、テクノロジーによる刺激で頭皮環境を整える『毛根バルクアップ』という考え方には、非常にシンパシーを感じています。

結果がどうあれ、全力を出し切った僕たちの『震え』は、見る人の心も震わせると信じています。筋肉も頭皮も、追い込んでこそ進化する。人類のフィジカルと叡智が交差するこの熱い戦いを、ぜひご覧ください！ Change The Body!! Change The World!! 」

PXDT 広報担当のコメント

「AIが進化する時代に、人類に残された最後の武器は何なのか。そんな問いから、この検証企画は生まれました。結果について多くを語る必要はありません。ぜひ動画をご覧いただき、SonoReproの振動力と技術に、そして人類の挑戦に、感動とともに震えていただければ幸いです。Change The Body!! Change The World!!」

■ 超音波スカルプケアデバイス「SonoRepro」の主な特徴

SonoReproは、ピクシーダストテクノロジーズの技術と、予防医学のアンファーの頭髪研究を組み合わせ共同開発した超音波スカルプケアデバイスです。頭皮/頭髪専門のDクリニックに導入の「非接触振動圧刺激装置」を小型化し、ご家庭での本格的なヘアケアを実現しています。ミノキシジルを塗布した頭にも使用可能で、約40,000回/秒の空気振動を振幅変調させ、非接触で頭皮を刺激します。約260gのコンパクト設計で、場所を選ばずどこでもお使いいただけます。使い方は、頭皮の気になる部分（生え際・つむじなど）1箇所につき1分間、デバイスを当ててください。男女問わずご使用いただけます。

◇SonoReproブランドサイト

URL：https://sonorepro.com

■ 筋肉協力：筋肉紳士集団「ALLOUT」について

「筋肉で日本を笑顔にする！」をミッションに掲げ、全国で活動する“筋肉紳士集団”。フィットネスの浸透を通じ、人々が健康で豊かに暮らせる社会をつくるために活動中。ボディビルやフィジーク競技の選手を中心としたメンバーによる、筋肉を活かしたパフォーマンスやエンタメ演出が特徴です。イベントやお祭りでのパフォーマンスから、教育機関での健康授業や福祉施設での栄養学やボディメイク指導まで、笑いと驚きを交えた独自のアプローチで、老若男女問わず“楽しく身体を動かす”体験を届けています。Change The Body!! Change The World!!

URL： ⁦https://allout-japan.com/

■ ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

会社設立 2017年5月

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号

URL https://pixiedusttech.com/

※SonoRepro及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。