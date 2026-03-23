「トイレ検索アプリ『TOILET SEARCH』Android版をリリース、全ユーザー対応へ」

株式会社TOILET SEARCH

株式会社TOILET SEARCH（本社：東京都港区、代表取締役社長：大隅豊仁）は、

トイレ検索アプリ「TOILET SEARCH」のAndroid版を正式リリースしたことをお知らせいたします。

これにより、従来のiOS版に加え、Androidユーザーも本サービスを利用できるようになりました。

Android版ダウンロードURL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toilet.search&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toilet.search&hl=ja)

■ Android版リリースの背景

Android版をリリースiOS・Androidすべてのユーザーが利用可能に

「TOILET SEARCH」は完全無料で使えるトイレ検索アプリです。

トイレの情報を検索し、清潔度や設備などを可視化することで、利用前に安心して選べる環境を提供します。

これまでiOS版を中心に提供してきましたが、

・より多くのユーザーにご利用いただきたい

・iOS・Android両OSに対応したい

という観点からAndroid版の開発を進めてまいりました。

今回のリリースにより、スマートフォンユーザーの大多数をカバーする環境が整いました。

■ TOILET SEARCHの主な機能

・現在地から周辺トイレを検索

・清潔度やレビューの確認

・洋式・ウォシュレットなど設備条件検索

・写真によるトイレ状況の事前確認

・ユーザーによる投稿・評価機能

利用者の投稿により情報が更新されることで、より実態に近いトイレ情報を確認できる仕組みとなっています。

■ 今後の展開

実際のアプリのイメージ

今後は、

・トイレ情報のさらなる拡充

・ユーザー投稿の活性化

・利便性向上のための機能改善

を進め、トイレに関する情報インフラとしての価値向上を目指してまいります。

■ 代表コメント

今回のAndroid版リリースにより、より多くの方にトイレサーチをご利用いただける環境が整いました。

トイレは日常生活に欠かせない設備ですが、事前に情報を確認できる機会はまだ多くありません。

トイレサーチを通じて、利用前に情報を確認できる環境を広げていきたいと考えています。

― 大隅 豊仁（株式会社TOILET SEARCH 代表取締役社長）

■ アプリダウンロード

iOS版

https://apps.apple.com/jp/app/toilet-search/id6755859175

Android版

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toilet.search&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toilet.search&hl=ja)

■ 会社概要

会社名：株式会社TOILET SEARCH

設立：2025年4月

代表者：代表取締役社長 大隅 豊仁

所在地：〒106-0032

東京都港区六本木7丁目12-2 R7ビルディング

事業内容：トイレ検索アプリの開発・運営

公式HP：https://toilet-search.com