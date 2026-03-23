誕生から50年。なつかしくて愛らしい氷削り器「きょろちゃん」の写真を投稿して、レトロ柄ボトルを当てよう「今年も、きょろちゃんといっしょ。フォトコンテストキャンペーン」

タイガー魔法瓶株式会社

熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶株式会社（社長:菊池嘉聡、本社:大阪府門真市）は、昭和の時代から長く愛され続けている氷削り器「きょろちゃん」の誕生から50年を記念して、2026年3月23日（月）よりSNSキャンペーン「今年も、きょろちゃんといっしょ。フォトコンテストキャンペーン」を開催いたします。

1976年に登場し、その愛くるしい表情と、ハンドルを回すと目がきょろきょろ動く仕様で大人気となった氷削り器「きょろちゃん」。2016年の復刻、さらに昨年の再復刻を経て、現在も世代を超えた多くのファンの方々から熱い支持をいただいております。暖かな春の訪れとともに、いよいよ「きょろちゃん」が活躍する季節がやってまいりました。本キャンペーンでは、みなさまの「きょろちゃんとの思い出」を写真とともに募集いたします。

また、本日より公式オンラインストアにて、お客様からのご要望が多かった「専用製氷カップ（２個セット）」の販売も開始いたします。スムーズな削り心地で、口あたりのよいおいしいかき氷をご家族みんなで楽しんでいただけます。

昭和のなつかしい夏を象徴する存在だった愛らしい「きょろちゃん」が、50年の時を超えて、今年も家族や友人との団らんを楽しく盛り上げます。「世界中に幸せな団らんを広める。」をVisionとする当社は、これからも何世代にも渡って愛されるようなものづくりを通じて、お客様の幸せな団らんの時間に貢献してまいります。

■「今年も、きょろちゃんといっしょ。フォトコンテストキャンペーン」概要

・キャンペーン名

「今年も、きょろちゃんといっしょ。フォトコンテストキャンペーン」

・プレゼント内容

タイガー レトロ柄復刻シリーズ 真空断熱ボトル（MMP-T020）

期間中、合計40名様（毎月10名様）にプレゼントいたします。

※「ポピー」または「オレンジストライプ」からお好きなカラーをお選びいただけます。

・応募期間

2026年3月23日(月)～7月31日（金)23:59まで

・応募方法

１.タイガー魔法瓶公式SNS（X・Instagram）アカウントをフォロー

X @Tiger_PR_JPN https://x.com/Tiger_PR_JPN

Instagram @tiger_pr_jpn https://www.instagram.com/tiger_pr_jpn/

２.「#きょろちゃんフォトコンテスト 」を付けてきょろちゃんの写真を投稿

Instagramでご応募の際は、公式アカウント「@tiger_pr_jpn」をタグ付けして投稿してください。

※過去に販売された歴代のきょろちゃんでの応募も大歓迎です。

製品紹介：氷削り器＜きょろちゃん＞（ABF-G100）について

1976年（昭和51年）に「ハンドルまわせばお目目がくるくる」というキャッチコピーで初代「きょろちゃん」を発売。1977年（昭和52年）に2代目、1978年（昭和53年）、後に復刻される3代目へとデザインを刷新しました。

「きょろちゃん」は2016年、昭和レトロブームが本格化する少し前、平成の時代に一度復刻を果たしました。復刻版の販売終了後も、お客様から復刻要望のお声が寄せられSNSや口コミを通じて「きょろちゃん」の人気が再燃。“昭和100年”の節目である2025年に再復刻、今年で誕生から50周年を迎えます。

ハンドルまわせば、目がきょろきょろ動く

ハンドルの回転に合わせて、目がきょろきょろと動いて氷を削ります。

3色カラー展開

氷がラクに削れるこだわり設計

素材、厚み、角度にこだわったステンレス製カッター。

刃は内側を向いているので、外側から直接刃にふれにくい安全設計です。

お子様もラクに削れる

氷がラクに削れる回転ねじ式構造で子どもでも簡単に削れます。

氷をしっかり固定

氷押さえ板についたスパイクが氷をしっかり固定。

冷蔵庫の角氷も使えます。（約3cm角）

取り外し可能

氷ケースセットを本体ケースに取りつけなくても削れます。フルーツやお料理を盛ったお皿にかき氷を直接トッピングすることもできます。

専用製氷カップ２個セット 公式オンラインストアにて販売開始

「家族みんなで楽しみたい」「氷を作り置きしていつでもきょろちゃんを使いたい」というご要望にお応えして、本日より販売開始。専用製氷カップの氷はカッターと面であたって削れるので、力をいれずにかんたんに削れて、キメが揃った口あたりのよい食感を楽しんでいただけます。

※きょろちゃん本体にも専用製氷カップ1個が付属しています。

製品ページ https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/product/others/abf-g/(https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/product/others/abf-g/)