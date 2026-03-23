業務完遂型AIエージェントのENSOU AI、日本最大級「第10回 AI・人工知能 EXPO【春】」に出展

株式会社Digeon

株式会社Digeon（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：山崎祐太）は、2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイト 西展示棟で開催される「NexTech Week 2026 - 第10回 AI・人工知能 EXPO【春】」に出展いたします。

AI・人工知能EXPOは、DX推進や業務効率化などの課題解決に向けた最新のAI技術が集結する、日本最大級のAI技術専門展です。生成AI・AIエージェントをはじめ、製造・物流・金融・流通など様々な業種向けのソリューションが一堂に会し、製品比較や導入相談、最新情報収集の場として多くの企業担当者が訪れます。

当日、Digeonはブース No.【2-79】に出展いたします。お気軽にお越しください。

展示内容について

ENSOU AIのサービスページはこちら :https://ensou.app/

Digeonのブースでは、法人向け生成AIエージェント「ENSOU AI」を展示します。

ENSOU AIは、生成AIを個人の便利ツールに留めず、資料作成や社内データ活用、業務プロセスの自動化までを担う業務完遂型AIエージェントとして、組織全体で安全かつ実践的に活用できる環境を提供するAIプラットフォームです。

当日は、AI・DX推進の最前線に立つ皆さまの課題を想定し、以下の内容をご紹介予定です。

社内データを活用したRAG（検索拡張生成）の構築デモ

実際の画面を用いながら、数分で簡単にRAG※1を構築できるデモをブース内で実施します。

「RAGに興味はあるが、何から始めればいいかわからない」という方でも、その場で業務活用のイメージを把んでいただける内容です。

業務を“最後までやりきる”AIエージェント活用

単なる検索や回答に留まらず、資料作成や情報整理など、業務のアウトプットまでをAIが担うENSOU AIの活用方法をご紹介します。現場で自然に使われ、成果につながるAI活用の考え方をお伝えします。

DXパートナー事業によるシステム開発・モダナイズ支援のご相談

Digeonでは、ENSOU AIの提供に加え、DXパートナー事業として受託開発にも取り組んでいます。基幹システムのモダナイズや、AIを軸とした業務システムの設計・開発など、企業ごとの課題に応じたDX支援についてもご相談いただけます。生成AI活用の検討段階から、実装・運用フェーズまで、ワンストップでの支援が可能です。

※1 社内データをAIに読み込ませ、データに基づいた回答を行う技術のこと

開催概要

・イベント名称：NexTech Week 2026 - 第10回 AI・人工知能 EXPO【春】

・開催日時：2026年4月15日（水）～17日（金） 10:00～17:00

・会場：東京ビッグサイト 西展示棟

・主催：RX Japan 合同会社

・Digeonブース：小間番号 2-79

※本展示会は、AI・DX推進に関心をお持ちの企業・ビジネス関係者向けの専門展示会です。一般ユーザー、学生、18歳未満の方、出展社への営業・勧誘を目的とした方の入場はできません。

ENSOU AIについて

ENSOU AIは、法人向けに設計された業務完遂型の生成AIエージェントです。社内データ連携によるRAG構築、資料作成・情報整理を担うAIエージェント、管理者ダッシュボードによる利用状況の可視化など、企業が生成AIを安全かつ実践的に全社展開するための機能を備えています。

・社内データ連携によるRAG構築

・資料作成・情報整理を担うAIエージェント機能

・管理者ダッシュボードによる利用状況の可視化

・高水準のセキュリティ環境

株式会社Digeon（ディジョン）会社概要

資料のダウンロードはこちら :https://ensou.app/downloads/chatbot_overview/

・社名：株式会社Digeon

・本社：〒650-0035 兵庫県神戸市中央区浪花田64 三宮電電ビル 5階

・東京営業所：〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目18-7 渋谷アトウビル202

・設立：2020年10月28日

・資本金：10,000,000円

・代表者：代表取締役 山崎 祐太

・事業内容：ENSOU AIの開発・提供・運用、生成AI開発、基幹業務システム開発

お問い合わせはこちらから :https://ensou.app/contact/