ハイブリッド配信支援の株式会社Airz（エアーズ）、日本マーケティングリサーチ機構の調査で3部門No.1を獲得

株式会社Airz

株式会社Airz（本社：東京都港区、代表取締役：宮崎俊行、以下「当社」）は、同社が提供するハイブリッド配信支援サービス「Airz（エアーズ）」が、日本マーケティングリサーチ機構による2026年3月期 ハイブリッド配信における市場調査において、「リピート率」「支援実績」「問合せスピード」の3部門でNo.1を獲得したことをお知らせします。

▪️Airzについて

株式会社Airz(エアーズ)は、2024年から社内イベント・官公庁セミナー・学会などを対象とした、ハイブリッド配信支援のサービスを提供しています。リアルとオンラインを組み合わせた「ハイブリッド開催」が主流となる中、Airzは高品質な映像・音響技術と豊富な運営ノウハウを活かし、多くの企業・官公庁・学術機関のイベント成功を支援しています。「+αのイベント配信を、もっと身近に」のパーパスのもと、さらなるサービス品質の向上と顧客満足度の向上に取り組んでまいります。

▪️経営陣コメント（代表取締役 宮崎俊行 / 共同創業者 小堀雄也）

代表取締役 宮崎俊行

本調査の結果は、当社の念願であり、大変うれしく思います。

当社が掲げる「+αのイベント配信を、もっと身近に」というミッションの下、１社１社様の想いがこもったイベントに真摯に寄り添う姿勢が評価されたことと受け止めております。

これからもお客さまに寄り添いながら、１件でも多くのイベント配信を成功に導いてまいります。

共同創業者 小堀雄也

このたびの調査結果において、このような評価をいただきましたことを、大変光栄に存じます。

特に「リピート率No.1」という結果は、お客様からのご満足と信頼の証であり、私たちにとって何よりの励みです。

現場スタッフ一人ひとりが積み重ねてきた日々の努力が、このような形で評価されたことを、心より誇りに思っております。

▪️Service Concept Movie（サービスコンセプトムービー）

「予算が限られていても高品質な配信を実現できるように。」

ハイブリッド配信が標準化されてきた中で、みなさまのイベントでも「テレビのようなクオリティの配信」を目指し日々努力しております。そんな想いを動画という形にしてWeb上で公開しております。

▪️調査概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mVT37DJSCK0 ]

2026 年 3 月期_ハイブリット配信における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2026 年 2 月 3 日~2026 年 3 月 16 日

調査手法：主要 7 社への個別聞き取り調査

備考：2026 年 3 月時点の実績値/効果効能等や優位性を保証するものではございません。

調査の結果、下記項目について第1位となりましたことを報告させていただきます。

・支援実績No.1

・リピート率No.1

・問合せスピードNo.1

▪️会社概要

会社名 ：株式会社Airz（エアーズ）

Webサイト：https://airz.co.jp/

本社所在地：東京都港区東麻布3-8-2 麻布マルカビル4階

代表者 ：代表取締役 宮崎 俊行／共同創業者 取締役 小堀 雄也

事業内容 ：イベント主催者向けに、オンラインおよびハイブリッドイベントの映像配信支援サービスを提供。Zoomウェビナーをはじめとした配信を活用し、カメラ・音響・スイッチングを含む高品質な映像配信と、イベントごとにマッチする配信体制のカスタマイズ構築を強みとし、セミナー、カンファレンス、社内イベントなど幅広いシーンに対応しています。

<サービス詳細はこちら>

https://hybrid.airz.co.jp/

<お問い合わせ>

https://hybrid.airz.co.jp/contact/

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