デル・テクノロジーズ、最新のインテルプロセッサーを搭載したAlienwareのゲーミングノートパソコン3製品、およびゲーミングモニターを発売

デル・テクノロジーズ株式会社

デル・テクノロジーズ株式会社は、プレミアム ゲーミングパソコン ブランドであるAlienwareの新製品となる「New Alienware 16x Auroraゲーミング ノートパソコン」「New Alienware 16 Area-51 ゲーミングノートパソコン」「New Alienware 18 Area-51 ゲーミングノートパソコン」を本日より販売開始しました。また「Alienware 27 240Hz QD-OLEDゲーミング モニター - AW2726DM」を3月26日に発売します。

Alienwareは、「Alienware 16 Area-51ゲーミングノートパソコン」および「Alienware 16X Auroraゲーミングノートパソコン」に反射防止OLEDディスプレイを初めて搭載しました。0.2ms 応答速度/最大240Hz リフレッシュレート ＆ VESA HDR ClearMR 9000 認証、DCI‑P3 120％ Color volume、True Black 500、HDRピーク最大620nitにより、深い黒、鮮やかな色彩、優れたコントラストを、いかなる照明環境下でも体験できる革新的な反射防止技術を提供します。また、これらのノートパソコンは、最新の強力なインテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー 200HX Plus シリーズおよびNVIDIA(R) GeForce RTX 50シリーズ GPUを搭載しています。

「New Alienware 16x Auroraゲーミング ノートパソコン」

スタイリッシュなAuroraデザインを採用した、16インチのメインストリーム・ゲーミングノート

CPU/GPU構成

- インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 270HX Plusまたはインテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusを選択可能- NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060/5070/5070 Ti Laptop GPUを選択可能

その他の特長

- 最大155W TPPで、高負荷ゲームも安定プレイ- 新設計のCryo-Chamber構造とデュアルファン＋銅製ヒートパイプによる静音・高効率冷却- 上下面にアルマイト加工アルミ、内部フレームにマグネシウム合金を採用したプレミアム筐体- インターステラー インディゴのサテン仕上げ、クッション性のあるパームレスト- PCIe Gen4 SSD×2、DDR5 SO-DIMM×2により、ストレージ/メモリーの将来的な拡張にも対応

「New Alienware 16 Area-51 ゲーミングノートパソコン」

16インチ筐体に最大240W TPPを収めたハイパフォーマンス フラッグシップ

CPU/GPU構成

- インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 270HX Plusまたはインテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusを選択可能- NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060/5070/5070 Ti/5080/5090 Laptop GPUを選択可能

その他の特長

- 底面配置のCryo-Chamber構造と増量された銅、大型ベイパーチャンバー、最大7本のヒートパイプ- 旧世代16インチ比で銅重量最大3倍、ベイパーチャンバー40％拡大により、長時間の高負荷ゲームにも対応- ゼロヒンジ構造と半透明素材＋AlienFXによるフローティング ディスプレイ デザイン- DDR5メモリー最大64GB、Alienware初のGen5 SSD対応で高速クリエイティブ ワークにも最適- ソフトウェア：Alienware Command Centerにより、電力設定や冷却、ライティングなどを一元管理可能

「New Alienware 18 Area-51 ゲーミングノートパソコン」

Alienware史上最もパワフルな18インチ フラッグシップ

CPU/GPU構成

- インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 290HX Plus搭載- NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070/5070 Ti/5080/5090 Laptop GPU を選択可能

その他の特長

- 最大280W TPPで、グラフィックスTGPとCPU TDPを高次元で両立- 旧世代「Alienware m18」との比較で銅重量最大48%増、ベイパーチャンバー4倍、クワッドファン構成による圧倒的な冷却性能- オーロラをイメージした周辺発光AlienFXによるダイナミック ライティング- DDR5メモリー最大64GB、Alienware初のGen5 SSD対応で、ビデオ編集・配信・大型タイトルの同時プレイにも対応- ソフトウェア：Alienware Command Centerにより、電力設定や冷却、ライティングなどを一元管理可能

「Alienware 27 240Hz QD-OLEDゲーミング モニター - AW2726DM」

※3月26日発売予定

高解像度、高色度域、高リフレッシュレート、高いコントラストのQD-OLEDゲーミングモニターの新しい定番

- 画面：27インチ QHD (2,560x1,440), DCI-P3 99%, HDR 10, 200 nit QD-OLEDパネル- リフレッシュレート：最大240Hz（滑らかな映像表示）、FreeSync / VESA Adaptive Sync対応- 応答速度：0.03ms（MPRT）で高速応答- スピーカー：なし- アイケア機能：TUV ★★★認定、ブルーライト軽減、ちらつき防止- インターフェース：電源、HDMIx2 (HDCP 1.4/HDCP2.3)、Display Port x1 (HDCP 1.4 and HDCP 2.3) Audio Jack- 同梱：電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド (左右、高さ調整あり)- その他：VESAマウント対応

製品ページ

- 「New Alienware 16X Auroraゲーミング ノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/gaming-and-games/alienware-16x-aurora/spd/alienware-aurora-ac16251-gaming-laptop/can16251cto01monojp)」- 「New Alienware 16 Area-51 ゲーミングノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/gaming-and-games/alienware-16-area-51/spd/alienware-area-51-aa16250-gaming-laptop/can16250mlk02monojp)」- 「New Alienware 18 Area-51 ゲーミングノートパソコン(https://www.dell.com/ja-jp/shop/gaming-and-games/alienware-18-area-51/spd/alienware-area-51-aa18250-gaming-laptop/can18250mlk02monojp)」- 「Alienware 27 240Hz QD-OLEDゲーミング モニター - AW2726DM(https://www.dell.com/ja-jp/shop/accessories?showMessage=1)」

※販売価格やスペック等の詳細については、製品ページをご参照ください。

「AW2726DM」の製品ページは、発売に合わせて開設されます。

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■デル・テクノロジーズについて

デル・テクノロジーズ（NYSE：DELL）は、企業や人々がデジタルの未来を築き、仕事や生活の仕方を変革することを支援します。同社は、AI時代に向けて、業界で最も包括的かつ革新的なテクノロジーとサービスのポートフォリオをお客様に提供しています 。



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