Chromebookの認証とUSB-IF認証の両方を取得した、高い信頼性と安全性を備えたAC充電器を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電できるUSB AC充電器「ACA-PD108BK」を発売しました。

USB Power Delivery規格による最大45Wまでの充電に対応し、スピーディかつ安定的に給電できます。Googleが定める「Works With Chromebook」認証を取得し、また、USB協会が定めるUSB-IF正規認証品で、安心して使える高品質なケーブルです。Chromebookを導入している教育現場に最適なAC充電器です。

【掲載ページ】

品名：USB PD対応AC充電器（PD45W・Type-Cケーブル一体型）

品番：ACA-PD108BK 標準価格：6,820円（税抜き 6,200円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=ACA-PD108BK

Chromebook導入校の安心・快適を支える充電器

Chromebookを導入している教育現場に最適な、安心・安全設計と安定した電力供給を両立したAC充電器です。

Chromebookへの給電に最適！最大45W出力

最大45WのUSB Power Delivery（PD）規格の出力で、スピーディかつ安定的にChromebookへ給電できます。Chromebook以外にも、USB PD 45W規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどにも対応します。

安心と信頼の公式認証品質

USB協会が定めるコンプライアンステストに合格したUSB-IF正規認証品で、厳しい試験を通過した高品質なType-Cコネクタを搭載しています。

さらに、Googleが定める性能・品質基準を満たした「Works With Chromebook」認証を取得し、電気用品安全法（PSE）の技術基準にも適合しており、安心・安全にご使用いただけます。

ゆったり使える、1.8mのケーブル

ケーブルが長めなので、机の下のコンセントにも差すことができ、ゆったり使用できます。

抜き差ししやすい「くぼみ形状」

本体側面に指をかけやすい「くぼみ」を設けています。コンセントへの抜き差しをスムーズに行える設計です。

スッキリ配線できる、L字型ケーブル

本体からの飛び出しを抑えるL字型ケーブルブッシュ設計により、コンセントや電源タップ周りをスッキリ配線。ケーブルへの負担も軽減します。

Type-C接続で様々なデバイスに対応

複数の充電器を用意することなく、これひとつあれば様々な機器を充電できます。

ケーブルバンド付属

付属のケーブルバンドで、スッキリまとめて持ち運びできます。

安全に使える設計

過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。

名入れ対応

学校名や学年などを印刷することで、備品管理がスムーズになり、持ち帰り時の紛失トラブルも防止できます。

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【関連ページ】

USB充電器

https://www.sanwa.co.jp/product/oatap/acadapter/index.html

スマートフォン対応 USB充電器

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/smartphone/acadapter.html

タブレット対応 USB充電器

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/acadapter.html

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