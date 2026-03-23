経済アナリストの馬渕磨理子氏とサクサ齋藤政利社長の特別対談や、投資家向け工場見学会の様子を収録した動画およびレポート冊子を公開

サクサ株式会社

サクサ株式会社（以下、サクサ）は、2025年10月に実施した個人投資家向け工場見学会の様子をまとめた動画およびレポート冊子を公開いたしました。

本コンテンツでは、山形県米沢市にあるグループ各社の株式会社ソアーおよびサクサテクノ株式会社の工場見学の様子をはじめ、現場で働く社員の姿や、工場見学会にもご参加いただいた経済アナリストの馬渕磨理子氏とサクサ齋藤政利社長をはじめとしたサクサ経営陣の特別対談などを通じて、サクサグループのモノづくりへの取り組みや価値創出について紹介しています。

馬渕磨理子氏×サクサ齋藤政利社長 特別対談動画および工場見学レポート動画個人投資家様向け 米沢工場見学会レポート2025

【公開コンテンツ 概要】

・特別対談 馬渕磨理子氏×サクサ齋藤政利社長 「株主優待制度導入と工場見学会 その目的・狙い」

・米沢工場見学会当日の様子

- 工場見学（ソアー・サクサテクノ）

- 社員による現場説明の様子

- 経済アナリストの馬渕磨理子氏の講演会 ほか

■馬渕磨理子氏×サクサ齋藤政利社長 特別対談動画および工場見学レポート動画

公開URL：https://youtu.be/3bHrgvSjfX8?si=LqSbZJv4bx2BFMsr

■個人投資家様向け 米沢工場見学会レポート2025

公開URL：https://www.saxa.co.jp/ir/yutai/pdf/20260302_1.pdf

サクサグループは、今後も投資家の皆さまとの対話を大切にし、企業活動の透明性向上に向けた情報発信を継続して取り組んでまいります。

【馬渕磨理子氏】

一般社団法人 日本金融経済研究所 代表理事 馬渕磨理子

経済アナリスト、金融・経済の解説や企業分析に精通。メディア出演や講演も多数実施。

https://jrife.or.jp

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