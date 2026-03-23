ミラボ、沖縄県 西原町で 乳幼児健診 デジタル問診票サービス「mila-e 健診」提供開始

株式会社ミラボ

自治体向けサービスを開発する株式会社ミラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：谷川一也、以下「ミラボ」）は、公益社団法人 沖縄県小児保健協会（所在地：沖縄県島尻郡南風原町、会長：宮城 雅也、以下「沖縄県小児保健協会」）との連携協定に基づき、沖縄県 西原町にて 乳幼児健診 デジタル問診票サービス「mila-e（ミライー） 健診」が導入され、2026年3月より 乳児一般健康診査（前期/後期）における運用を開始しました。

「mila-e 健診」導入の背景

2025年5月、沖縄県小児保健協会とミラボは、「mila-e 健診サービスを活用したデジタル問診票推進事業に係る連携協定」（＊1）を締結しました。

沖縄県小児保健協会は、「すべてのこどもに活きる力と夢見る心を」を基本理念に、沖縄県のこども達の健やかな育成のために小児保健事業を展開しています。特に離島含む県内39市町村から乳幼児健康診査事業の委託を受け、健診データの統計分析等を行っています。

本協定は、乳幼児健診のさらなる質の向上と、保護者・健診従事者・市町村職員の負担軽減を同時に実現するため、ミラボが開発するデジタル問診票サービス「mila-e 健診」を活用し、沖縄県内における乳幼児健診のDX推進および健診関連データ管理の迅速化を図るものです。加えて、沖縄県小児保健協会へ乳幼児健診を委託する市町村が、母子保健情報を円滑かつ迅速に活用し、市町村間で共有できる体制を構築することを目的としております。

そしてこの度、連携協定に基づく取り組みの一環として、沖縄県 西原町において乳幼児健診 デジタル問診票サービス「mila-e 健診」を導入する運びとなりました。2026年3月より、乳児一般健康診査（前期／後期）の受診者を対象に運用を開始し、健診結果の活用と支援につなげる体制の強化を進めてまいります。

■ 健診に関する課題

西原町では、これまで沖縄県小児保健協会が作成した紙の問診票（＊2）を使用しており、健診前に手書きする手間や記入もれ、記入誤りにより受付に時間を要しておりました。

■「mila-e 健診」を活用した課題解決

「mila-e 健診」を導入することで、保護者はスマートフォンから問診票の入力や提出ができ、自治体・沖縄県小児保健協会はオンライン上で健診記録の確認ができ、さらにデータの円滑な利活用ができます。

今後も、ミラボは沖縄県小児保健協会と協力し、対象健診の範囲拡大、また県内他自治体への新規導入に向けて推進してまいります。

＊1 【プレスリリース】ミラボ、公益社団法人沖縄県小児保健協会と「乳幼児健診 デジタル問診票推進事業に係る連携協定」締結記念式を実施：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000222.000068399.html

＊2 問診票の著作権及び著作者人格権は全て沖縄県小児保健協会に帰属します。

「mila-e 健診」概要

対象の乳幼児健診

乳児一般健康診査（前期/後期）（集団健診）

問い合わせ先（西原町にお住まいの方）

西原町 福祉部 こども課 TEL：098-945-5311

沖縄県 西原町 崎原 盛秀 町長 より

本町では、「子育てが結ぶ地域のゆいまーる（子育ての輪）子どもが輝けるまち にしはら」を基本理念として、全ての妊産婦、子育て世帯が安心して出産・子育てできるようにこども家庭センターを中心に妊娠期から出産子育てまで切れ目のない支援を行い、子育てを町全体で支えていくことで、すべてのこどもが、健やかに成長し、輝けるまちづくりを目指してまいります。

この度、保護者の負担軽減を図るため、乳幼児健診においてデジタル問診票を導入することとなりました。今後、乳幼児健診のみならず、その他未就学児の健診においても順次デジタル化を進めてまいります。

今般、子育てにかかる手続きを簡素化できる仕組みを整備し、子育て世帯の負担を軽減し、日々の子育てを楽しみ、お子様の健やかな成長を喜び合えるようサポートしてまいります。

「mila-e 健診」について

■ 概要

「mila-e（ミライー） 健診」は、乳幼児健診デジタル問診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携ができるほか、個別健診・集団健診のどちらにも対応可能なため、継続的に記録を管理することができます。

経済産業省・厚生労働省の実証実験プロジェクトを経て、「ワクチン接種記録システム」や「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」で培った技術をベースにアップデートを重ね、主に乳幼児健診の現場でご利用いただいております。



サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/

■「mila-e 健診」導入を検討されている自治体様へ

個別説明会も随時実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

■ お問い合わせ：https://mi-labo.co.jp/inquiry/(https://mi-labo.co.jp/inquiry/)

■ 資料請求 ：https://mi-labo.co.jp/brochure/

※お電話の場合は以下へご連絡ください

株式会社ミラボ mila-e 健診 担当 03-6821-8600

自治体DX・母子保健DXサービス「mila-e（ミライー）」

■ 公的個人認証・共通ID「mila-e 認証」

mila-e 認証は、公的個人認証・共通ID管理等が可能な公共サービスにおける認証サービスです。電子申請時の基本４情報の入力を省略でき、面倒な情報入力が簡単・便利になります。（2023年 総務省 主務大臣認定取得）

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-id/

■ 自治体窓口DX「mila-e 申請」

mila-e 申請は、自治体窓口DXサービスです。複数手続きをまとめて1回、スマートフォン等で申請できる［出生届ワンスオンリー］や、「mila-e クーポン」と組み合わせて、産後ケア事業でご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/

■ オンライン予約「mila-e 予約」

mila-e 予約は、予約・受付に関する 窓口業務のデジタル化サービスです。 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」と組み合わせて、面談・相談、教室・イベント予約などを中心にご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-reservation/

■ 乳幼児予防接種デジタル予診票「mila-e 予防接種」

mila-e 予防接種は、乳幼児予防接種 デジタル予診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携が可能なため、利便性・業務効率向上のほか、接種間隔ミスなどの事故防止につながります。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-vaccination/

■ 乳幼児健診デジタル問診票「mila-e 健診」

mila-e 健診は、乳幼児健診デジタル問診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携ができるほか、個別健診・集団健診のどちらにも対応可能なため、継続的に記録を管理することができます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/

■ 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」

mila-e おやこ手帳は、母子健康手帳機能と子育て支援機能を備えたアプリです。自治体からのお知らせ配信・プッシュ通知、予防接種スケジューラー（特許取得）、健診記録等、豊富な機能で子育て家庭をサポートします。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/

■ デジタルクーポン「mila-e クーポン」

mila-e クーポンは、デジタルクーポンサービスです。産後ケアなどの デジタルクーポン・回数券を発行し、 利用状況をリアルタイムで確認できます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/

株式会社 ミラボ 会社概要

・会社名：株式会社ミラボ

・所在地：東京都千代田区神田駿河台4-1-2 ステラお茶の水ビル8階

・代表者：代表取締役 谷川一也

・設 立：2013年12月

・企業HP：https://mi-labo.co.jp



ミラボの社名は「ミライ × labo（ラボ）」に由来します。「いまここにない未来を創造」し「社会に貢献する」ことを基本理念に、主に電子申請サービスや母子保健・福祉・医療・教育に関するDXサービスを展開しており、全国約300自治体のDX支援を行っております。

また、2022年12月 株式会社 Gakkenと共同で ジョイントベンチャー「hug Labo株式会社」を設立し、子育てクラウドサービス「hugmo」を運営。2023年2月「一般社団法人こどもDX推進協会」の設立に関わり、当社代表が理事を務めております。