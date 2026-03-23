一夜限りのスペシャル音楽イベント「Persona Sound Station Vol.1: Persona 3 Series Music 30-hour Livestream」3月27日（金）配信決定

株式会社セガ

『ペルソナ』シリーズ30周年を記念し、毎月だいたい30日あたりにさまざまなオンライン施策をお届けする「月末お楽しみ企画」を実施しています。3月は、『ペルソナ３』シリーズの音楽を30時間にわたり楽しめる、一夜限りのオンライン配信イベントを開催します。

また、本企画の配信に合わせて、『ペルソナ３』シリーズ出演声優の直筆サイン色紙が当たる感想キャンペーンも実施いたします。

●「Persona Sound Station Vol.1: Persona 3 Series Music 30-hour Livestream」

シリーズの音楽を30時間配信するお楽しみ企画「ペルソナサウンドステーション」。

その第1回となる今回は、『ペルソナ３』シリーズの音楽をお届けします。

サウンドトラックやライブ映像など、盛りだくさんの内容を30時間通しで一挙配信いたします。

当日は、視聴者の皆さまにもチャットでご参加いただき、一緒に盛り上げていただければ幸いです。

■放送日時：3月27日（金) 19:00～3月29日(日)01:00

https://youtube.com/live/Wx8mWTDGdvc

※本配信は一日限りの特別配信となっております。

※アーカイブ配信はございませんのでご注意ください。

今後も、『ペルソナ』シリーズの楽曲を扱った長時間配信を複数回にわたりお届けする予定です。どうぞご期待ください。

●総勢58名様に『ペルソナ３』シリーズ出演声優サイン色紙が当たる！「ペルソナサウンドステーション」配信記念キャンペーン

「ペルソナサウンドステーション」の配信に合わせて、3月27日（金）19:00よりX(旧Twitter)にて、出演声優のサイン色紙が合計58名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催します。

ぜひ「ペルソナサウンドステーション」をご覧のうえ、ご参加ください。

＜参加方法＞

（１）Xにてモルガナ_ペルソナ広報（@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou?lang=ja)）＆ATLUS GAME MUSIC (＠ATLUS_Gamemusic(https://x.com/ATLUS_Gamemusic))をフォロー

（２）#ペルソナサウンドステーションを付けてXで投稿

配信の感想やお好きな『P3』楽曲など、自由にご投稿ください。

＜開催期間＞

3月27日（金）19:00～4月17日（金）23:59

＜賞品＞

★『ペルソナ３』シリーズ出演声優サイン色紙 各1名様（計58名様）

(石田彰、豊口めぐみ、鳥海浩輔、緑川光、能登麻美子、田中理恵、坂本真綾、高橋伸也、緒方恵美、中井和哉、沢城みゆき ほか)※敬称略

※色紙はお選びいただけません。

＜注意事項＞

※投稿にあたりましては、X(旧Twitter)の利用規約を遵守した上で投稿してください。

※非公開のアカウントは抽選の対象外となります。

※ポスト内容は公式にて紹介、お取り上げさせていただく可能性がございます。

※当選のご連絡は(@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou?lang=ja))からDM(ダイレクトメッセージ)にてご連絡させていただきます。Xの設定からDMの受信設定をお願いします。

※DM(ダイレクトメッセージ)の受信は、[設定とサポート/設定とプライバシー/プライバシーと安全/ダイレクトメッセージ]から設定できます。詳細はXヘルプセンターをご参照ください。

※賞品の発送は国内のみに限ります。

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