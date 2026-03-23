LuLuLun VENUS 1期生オーディション開催決定！

株式会社Themiss

株式会社Themiss（本社：東京都港区、代表取締役：板谷 瞭太郎、以下「Themiss」）と株式会社ジャパンネットワークグループ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：齊藤 拓也、以下「JNG」）は、LuLuLunファンを対象とした「LuLuLun VENUS 1期生オーディション」を共同で運営し、Dr.ルルルン株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：新岡辰徳、以下「LuLuLun」)と共に開催致します。

毎日を”ルルルン”と、明るくごきげんな気持ちに導くことをブランドポリシーとし、毎日使いできるフェイスマスクを展開する『LuLuLun』の1期生となる公式アンバサダーを決定するオーディションとなります。

見事アンバサダーに選ばれた受賞者には、LuLuLun公式サイト特設ページへの掲載や新商品の先行体験をはじめ、渋谷美容外科クリニックでの10万円分無料施術、商品一年分プレゼントなど、様々な豪華特典をご用意しております。

※2026年3月現在

公式HP: https://www.themiss.co.jp/audition/LuLuLun-VENUS1st

＝LuLuLun ＝

公式HP：https://dr-lululun.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/lululun_jp

＝株式会社ジャパンネットワークグループ＝

公式HP：https://www.japannetworkgroup.com

＝株式会社Themiss＝

公式HP:https://www.themiss.co.jp

「LuLuLun VENUS 1期生オーディション」実施概要

主催・著作：LuLuLun VENUS 1期生オーディション実行委員会

実施期間 :2026年3月~2026年6月 ※予定

公式HP: https://www.themiss.co.jp/audition/LuLuLun-VENUS1st

------------------------------------

株式会社Themissのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id