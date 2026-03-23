NANGA × EKAL 2026 SS 別注ラインナップが登場

株式会社アーバンリサーチ

長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL（エカル）」。

EKALではカットソーの定番になりつつある、「NANGA（ナンガ）」との別注アイテムが今年も登場します。

吸水速乾・軽量・イージーケアといった機能性を備えながら、デイリーからアウトドアまで幅広いシーンで活躍する、新型の機能素材Tシャツ。

コットンライクな自然な風合いを持ちながら、特殊な異形断面糸により繊維の表面積を広げ、汗を素早く吸収・拡散し乾きやすい構造を実現した素材で、蒸し暑い夏の環境でも快適な着用感を保ちます。

デザインはホッケーやアメリカンフットボールのユニフォームに見られるスポーツウェアのカッティングからインスパイアされたスリーブパターンを採用。

腕の動きやすさを意識した設計で、アウトドアやアクティブなシーンでもストレスの少ない着用感を提供します。

裾にはゴムスピンドルを備え、シルエットやフィット感を調整することが可能です。絞ることで立体的なフォルムを作り、スタイリングの変化も楽しめます。

MEN

別注 NANGA×EKAL CAVET-SHIRTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26210-1010241/?_ga=2.209676689.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

品番：FE26210-1010241

price：\8,800 (税込)

col：グレー杢 / ブラック

size：M / L

発売日：4月中旬予定

※URBAN RESEARCH ONLINE STOREにて予約受付中

NANGA別注シリーズの定番Tシャツが今年も登場。

環境に配慮したリサイクルコットン、Ferre Yarn（フェレヤーン）を使用。NANGAオリジナルサイズのボディに、裾はスウェットライクなリブを付けた特別な仕様で、クリーンなトレーニングウェアを彷彿とさせるディテールを取り入れています。

NANGAとEKALが組み合わさったロゴが裾にプリントされた限定感もポイント。

環境に配慮された上に、やわらかな肌触り、乾きやすくお手入れも簡単など、機能面もプラスになっているTシャツです。

MEN

別注 NANGA×EKAL ロゴTシャツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26210-1010240/?_ga=2.12529591.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

品番：FE26210-1010240

price：\8,800 (税込)

col：ホワイト / ブラック

size：M / L

発売日：4月中旬予定

※URBAN RESEARCH ONLINE STOREにて予約受付中

WOMEN

別注 NANGA × EKAL CAVET-SHIRTS

WOMENはショート丈のシルエットと柔らかなフォルムで、軽やかで女性らしいバランスのスタイリングを楽しめる一枚に仕上げています。

シンプルなデザインながらもシルエットにこだわり、ウェットライクなリブ使いを取り入れ、Tシャツでありながら立体感のある表情を演出。機能素材ならではの快適性を活かした設計で、暑さの厳しい夏でも軽快に着用できる、デイリーからアウトドアまで活躍するレディースTシャツです。

WOMEN

別注 NANGA×EKAL CAVET-SHIRTS(https://www.urban-research.jp/shop/g/gFE26210-2010342/?_ga=2.50106277.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

品番：FE26210-2010342

price：\8,800 (税込)

col：グレー杢 / ブラック

size：Free

発売日：4月中旬予定

※URBAN RESEARCH ONLINE STOREにて予約受付中

【販売店舗】

EKAL 道の駅ビーナスライン蓼科湖店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store49/49_6/)

URBAN RESEARCH DOORS(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/) EKAL 展開店舗

URBAN RESEARCH Store(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/) EKAL展開店舗

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/ekal?_ga=2.20391099.260031474.1774231572-1010915886.1773795330)

※ 取り扱い店舗は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。