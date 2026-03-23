キヤノンマーケティングジャパンに「ADVANTAGE HARMONY」を提供

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、キヤノンマーケティングジャパン株式会社およびグループ企業10社に「ADVANTAGE HARMONY(アドバンテッジ ハーモニー)」を提供することをお知らせします。

「ADVANTAGE HARMONY」は、休業者・復職者の情報や、必要な諸手続きの進捗状況などを一元的に管理するクラウドシステムで、メンタル・フィジカルの傷病、育児・介護休業など全ての休業種類に対応し、煩雑な管理業務を大幅に効率化するものです。

このたび、キヤノンマーケティングジャパン株式会社およびグループ企業が同サービスを導入いたします。導入にあたり、以下の評価をいただきました。

■キヤノンマーケティングジャパン株式会社における評価ポイント

- 私傷病による休業者情報管理の業務効率化、対応の抜け漏れ防止データベースによる一元管理、スケジュールおよびタスクの自動生成により、対応の抜け漏れを防止します。部門や事業所ごとの対応のばらつきを改善するとともに、他業務と兼務する担当者の負担軽減が期待されています。- グループ間の情報連携、対応の標準化本社やグループ企業、事業所ごとに担当者がおり、休業者が発生した際の情報連携が課題となっていた同社にとって、コミュニケーションツールとしての機能もポイントとなりました。関連情報や連絡を集約することによる参照のしやすさにより、異動による担当者変更の際にもスムーズに情報を把握できます。- 休業者とのコミュニケーション向上休業者の「マイページ」はスマートフォンにも対応しているため、書類提出や各種申請の効率化が可能です。「ライブラリ」機能による担当者への問い合わせ削減、お知らせ一斉配信による郵送コストの削減も期待されています。またチャット機能もあるため、人事労務担当者とのコミュニケーションも気軽に行うことができ、連絡に対する心理的ハードルも下げます。

同社の従業員の皆様が安心して休業できる環境を構築すべく、当社は「ADVANTAGE HARMONY」を通じて、休業者および管理業務にあたる担当者の支援に努めてまいります。

※システム導入企業

■ADVANTAGE HARMONY(https://www.armg.jp/business/advantage-harmony/?utm_source=othersite&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prti00180260323&utm_Campaign_cus=prti00180260323)の特徴

企業人事が使用する「管理ページ」と休業者が使用する「マイページ」で構成し、以下の機能を提供。

当サービスは、「休業者へのこまめな対応を可能にし、企業の健康経営に寄与する優れたサービスである」と評価され、第8回HRテクノロジー大賞の「健康経営特別賞」を受賞しています。

- スケジュール作成・管理休業者毎に休業期間とスケジュールを自動計算し、TODOリストを生成。タスクの事前通知や未実施タスクへのアラート機能でスケジュール管理をサポートします。- 休業者情報の一元管理各種面談記録や、診断書や母子手帳等の写真ファイルやドキュメントを一元管理し、関係者間の情報共有をサポートするとともにペーパーレス化を推進します。- コミュニケーション休業者とのチャットや関係者間のスレッド、各種申請をシステム内に実装。休業者との繋がりを確保することで円滑な手続きをサポートします。- 復職支援生活リズム表の記録やeラーニングでの両立のポイントの学習機能を提供。オプションでweb上でのリワークサービス（eRework）や育児と仕事との両立支援サービス「Career＆Baby」、育児のストレス対処やエンゲージメント向上の支援メニューを提供。サービスへのお問い合わせはこちら :https://form.armg.jp/entr/cont/chmy-hmy-00441?utm_source=othersite&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prti00181260323&utm_Campaign_cus=prti00181260323

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。