【OWNDAYS｜オンデーズ】「+NICHE」新作5型が発売1か月で計画比200％達成。若年層の女性を中心に“ギークシック”トレンドとともに人気拡大

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2026年1月29日（木）より発売した「+NICHE（ニッチェ）」シリーズの新作5型が、2026年2月28日（土）までの1か月間で売上計画比200％（※1）を達成しました。

本シリーズは、知的でミニマルな印象を演出する“ギークシック”トレンドと相まって支持を拡大しています。OWNDAYSでは、今後さらに高まる春夏シーズンの需要を見据え、フレームに100種類以上のカラーレンズを組み合わせたサングラススタイルを提案。お出かけが増えるこれからの季節や夏に向けた先取りアイウェアアイテムとして、新たな楽しみ方を提案します。

※1 2026年1月29日（木）～2026年2月28日（土）の販売期間における、新作5型の合計販売実績を販売計画と比較した数値

+NICHE 商品一覧：

https://www.owndays.com/jp/ja/products?stocks=true&productLines[]=28&page=1(https://www.owndays.com/jp/ja/products?stocks=true&productLines%5B%5D=28&page=1)

+NICHE、トレンドを捉え好調 売上計画比200％（※1）を達成！“知的ファッション”の象徴としてアイウェア需要が拡大

OWNDAYS | +NICHE

今回の新作5型は、特に20代を中心に支持を集め、売上計画比200％超（※1）という好調な滑り出しとなりました。新宿エリアでは前月比約2倍（※2）、池袋エリアでは約1.6倍（※2）と売上が伸長しており、既存展開店舗でもシリーズへの関心が高まっています。

背景には、Y2Kトレンドの成熟を経て、より知的でクラシカルなムードへと移行するファッション潮流があります。近年は「ギークシック」や「ナードスタイル」を思わせる知的でこなれたスタイリングが再評価されており、メガネはその象徴的アイテムとして存在感を高めています。



ミニマルで洗練された印象を与えるリムレスフレームや、柔らかなラインが特徴のオーバル型セルフレームなど、今のトレンドを反映したデザインが支持を集めています。



※2 2025年12月29日（月）～2026年1月28日（水）と1月29日（木）～2月28日（土）の売り上げ本数比較

夏を先取りする薄めカラーレンズ！ファッション感覚で楽しむサングラススタイル

OWNDAYSでは100種類以上のカラーレンズを展開しており、フレームと組み合わせることでオリジナルのサングラスを作ることができます。

特にこれからの季節におすすめなのが、グリーンやイエロー、ピンクなどの薄めのカラーレンズです。知的なフレームデザインに軽やかなカラーを重ねることで、ギークシックな雰囲気を保ちながらも、夏らしい抜け感のあるスタイルを演出します。紫外線対策としての機能性に加え、夏ファッションのアクセントとして取り入れるアイウェアとしても注目されており、なりたい雰囲気やシーンに合わせて選ぶことで、日常のスタイルにさりげない個性をプラスします。



カラーレンズオプション料金

フレーム価格＋\4,000（税込）

カラーレンズについて：

https://www.owndays.com/jp/ja/services/lens/color



＜グリーン系レンズ＞

落ち着いたトーンのグリーンは、視界の色味が変わりにくく、日常使いしやすいカラーです。知的で洗練された雰囲気を演出し、ギークシックなスタイルとも好相性。グリーンは赤や青系の色味をカットする特性があり、目が疲れにくいのも特徴です。通勤や日常の外出など、幅広いシーンで取り入れやすいレンズです。

フレーム：NC3033G-5A フレームカラー：C2 シルバー

フレーム：NC3033G-5A

フレームカラー：C2 シルバー

レンズ：Green-03

金額：カラーレンズ代込み\15,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/NC3033G-5A?sku=9355

＜イエロー系レンズ＞

ほんのり透けるイエローは、軽やかで抜け感のある印象を与えます。肌色になじみ、表情をパッと明るく見せてくれるビタミンカラーです。視界も明るくし、夜間や悪天候時にも活躍します。カジュアルなファッションとも相性がよく、ショッピングや街歩きなど、日常の外出シーンを明るく彩ります。

フレーム：NC3036G-5A フレームカラー：C1 ブラック

フレーム：NC3036G-5A

フレームカラー：C1 ブラック

レンズ：CL-Yellow

金額：カラーレンズ代込み \15,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/NC3036G-5A

＜ブルー系レンズ＞

透明感のあるブルーは、クールで都会的な印象を与え、夏らしい爽やかなスタイルを演出します。肌のくすみを抑え、日差しを和らげる効果もあるため、真夏の外出時の長時間着用にも適しています。旅行やリゾート、お出かけなど、開放感のあるシーンでコーディネートのアクセントとして活躍します。

フレーム：NC3037G-5A フレームカラー：C4 クリア

フレーム：NC3037G-5A

フレームカラー：C4 クリア

レンズ：CS-Blue

金額：カラーレンズ代込み\15,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/NC3037G-5A?sku=9373

＜ピンク系レンズ＞

肌なじみのよいピンクカラーは、血色感をプラスし、顔まわりを明るく見せてくれるため、柔らかくフェミニンな雰囲気を演出します。シンプルなコーディネートにもさりげない華やかさをプラスできるため、カフェ巡りや休日のお出かけなど、リラックスしたシーンにぴったりのカラーです。

フレーム：NC3035G-5A フレームカラー：C3 ピンクゴールド

フレーム：NC3035G-5A

フレームカラー：C3 ピンクゴールド

レンズ：Pink-03

金額：カラーレンズ代込み \17,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/products/NC3035G-5A?sku=9364

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298



OWNDAYS メガネ

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OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses

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