WAQ AIRシリーズの新型エアテント″AIR VISTA″の告知ページを公開！

WAQ株式会社

アウトドアブランド「WAQ（ワック）」を展開するWAQ株式会社（本社：大阪府、代表取締役：佐伯成都）は、累計8000個以上の販売のAIR シリーズの新モデルとして、空気で設営可能な新型テント”AIR VISTA”を4月下旬頃に販売開始いたします。それに先立って告知ページを公開いたしました。

WAQ AIR VISTA(エアビスタ)は、大型の2ルームテント級の広さを持ち、空気でカンタン設営できるエアフレームを採用、360°メッシュで開放可能なテントです。エアフレームの本数を見直すことで、従来のエアテントにありがちな重すぎる本体重量を見直した製品です。

本日より告知ページを公開、販売開始のメッセージはLINE及び公式アプリにて最速でお知らせいたします。

■製品ポイント■

【point 1】メインフレームには、エア式フレームを採用

AIR VISTA一番の特徴であるエアフレームには内径12ｃｍ x 厚み3mmの一体成型式エアフレームを採用。スレや屈曲に強く、支柱の耐久性を高めています。

加圧時に自動で過剰な空気を逃がす安全弁も2箇所搭載しています。

※7PSI以上で安全弁は作動。

※万一にも備えるリペアキットが付属しております。

【Point 2】設営時間が短くなれば、キャンプがもっと有意義に！

一般的なフレーム式テントに比べて、作業時間を大幅に短縮。

テントを広げる→フレームを組み立てる→ポールをスリーブに通す、、、

そんな時間を一気に短縮。

設営時間が短くなればそれだけキャンプで過ごす時間がもっと有意義に。

【Point 3】360°フルメッシュ可能

テント全面はメッシュ～フルオープンまで可能です。

景色を楽しむ日はフルオープン、虫が多く気になる日はフルメッシュ、おこもりキャンプをする際はフルクローズなど、AIR VISTAはオールシーズンどんな場面でも使いやすいテントを目指しました。

【point 4】エアテント限定！アフターフォローを強化。

エアテントは気になる。けれども新しいジャンルのテントだから不安がある。

そんな不安を解消するため、WAQ AIR VISTAはアフターフォローを強化いたします。

ご購入いただいたユーザーの皆さまが安心してお使いいただけるよう、

- 返品可能期間：30日→90日へ！- 製品保証：通常1年のところ3年へ！

延長いたします。ぜひこの機会にエアテントの使いやすさを体験してください。

【最新情報はLINEで随時お届け】

最新情報は随時告知ページの更新、及びLINEでもお届けいたします。

4月下旬の販売開始に買い逃すことの無いよう、今のうちにLINEへの登録をおすすめいたします。

【初回ロット限定割引も実施！】

今回、初回ロット300張限定で定価99,000円能取湖、11,000円OFFの

88,000円で販売いたします。最もお得に購入できるのは今回のみとなりますのでお見逃し無く。

LINE登録はこちら：https://liff.line.me/1655534290-YQDMZ17p/landing?follow=%40ylt8003g&lp=xPlKvO&liff_id=1655534290-YQDMZ17p(https://liff.line.me/1655534290-YQDMZ17p/landing?follow=%40ylt8003g&lp=xPlKvO&liff_id=1655534290-YQDMZ17p)

AIR VISTA告知ページはこちら：https://waq-online.com/pages/waq-avs1

【アウトドアで人生にワクワクを。】

WAQは「アウトドアを通じて人生にわくわくを。」をテーマに

十人十色のキャンプスタイルに寄り添い、あなただけのワクワクする

アウトドアライフをWAQはお手伝いするブランドです。

だからAIR VISTAは設営撤収をラクにし、キャンプの本質である

”外で過ごす時間”を長くするアウトドアギアを目指しました。

■製品概要■

展開サイズ：（約）W560 × D380 × H230（cm）

収納サイズ：（約）W72 × D32 × H32（cm）

総重量：（約）20kg

材質：生地：210T ポリエステル チェック柄リップストップ生地（PUコーティング 2500mm）

フレーム：エアフレーム

内容物：テント本体、空気入れ用手動ポンプ、取扱説明書、収納バッグ、ペグ、ロープ

販売元：WAQ株式会社

生産国：中国

発売日：2026年4月下旬ごろ(予定)

販売サイト：WAQ Online(公式サイト)

※順次展開予定ストア：楽天 / Amazon / Yahoo!ショッピング

情報公開ページURL：https://waq-online.com/pages/waq-avs1



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