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KPMGは3月18日、ゲイリー・ウィングローブ（Gary Wingrove）がKPMGインターナショナルの次期グローバルチェアマン兼最高経営責任者（CEO）に選出されたことを発表しました。ゲイリー・ウィングローブは、KPMGグローバル・ボードから指名を受け、グローバル・カウンシルにより選出されました。

任期は2026年10月1日から4年間となります。



ゲイリー・ウィングローブは現在、グローバル最高執行責任者（COO）を務め、KPMGのグローバル戦略の策定および実行を主導し、オペレーションの統合、リージョナル体制の強化、グローバル投資の促進、アライアンスの拡大などを推進してきました。また、グローバル全体におけるデジタルトランスフォーメーションや、AIを活用したソリューションの導入も統括しています。



グローバルCOOに就任する以前は、2013年から2021年までKPMGオーストラリアのCEOを務めています。



ゲイリー・ウィングローブは、2017年よりグローバルチェアマン兼CEOを務めてきたビル・トーマス（Bill Thomas）の後任となります。



ビル・トーマスは、KPMGが変化と成長を遂げる局面において舵取りを担い、その結果、KPMGは直近2年間にわたりBig4の中で最も高い成長を遂げる組織となりました。同氏のリーダーシップのもと、2017年以降、グローバル収益は55％増加し、現在では全世界で276,000人を超えるプロフェッショナルを擁する組織へと成長しています。さらに、全世界で数十億ドル規模に及ぶ投資を取りまとめ、MicrosoftやGoogle Cloud、SAP、Oracle、ServiceNowといったパートナーとの連携をさらに強化し、AIを活用した先進的なソリューションを、世界規模で提供できる体制づくりを進めてきました。



本プレスリリースは2026年3月18日にKPMGインターナショナルが発表したプレスリリース(https://kpmg.com/xx/en/media/press-releases/2026/03/kpmg-announces-appointment-of-gary-wingrove-as-global-chairman-and-ceo.html)の日本語の抄訳版です。内容および解釈は英語の原文を優先します。

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