この街で、音楽ライブをもっと楽しもう！ MUFGスタジアム×イベント×地域でつくる特別な4日間を開催

株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント

株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（以下、JNSE）は、4月4日（土）・5日（日）にMUFGスタジアム（以下、MUFG国立）で開催される「docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK」において、当日のライブだけにとどまらない、スタジアムと周辺の街が一体となった特別企画を実施します。

イベントと連動したさまざま体験コンテンツを4日間限定で展開（画像はイメージ）

興行主催者である株式会社NTTドコモと連携のもと、4月2日（木）から5日（日）までの計4日間、スタジアム場外エリアには、フォトスポットをはじめ、1年後の自分へメッセージを残せるタイムカプセル企画、限定アイテムが手に入るキッチンカー、スタジアムや地域の取り組みを紹介するタブロイド紙の配布など、“撮って・残して・味わって・知る”を一度に楽しめるコンテンツを展開します。さらに開催翌日には、ファンとともに地域清掃活動も実施。スタジアムの外まで体験が続き、街とつながる時間をお届けします。（※）

あわせて本日よりMUFG国立公式Instagramを新たに開設しました。今後、イベント情報はもちろん、スタジアムの新しい楽しみ方についても積極的に発信していきます。

※ 実施内容は予告なく、変更・中止となる場合がございます。

■ 街でも楽しめるコラボレーション企画

今回のイベントでは、スタジアム周辺の4つの商店街と連携。ライブ当日だけでなく、街を歩く時間もイベントの一部として楽しめるよう、商店街にはイベントフラッグを掲出し、協力店舗にはポスター掲示やスタッフのTシャツ着用などで街全体を盛り上げます。さらに一部店舗では、タブロイド紙も設置しています。

※ タブロイド紙の受け取り目的のみでお店に来店することはご遠慮ください。

■ ファンと一緒に行う地域清掃

イベント翌日には、ファンの皆さまと一緒にスタジアム周辺の清掃活動を行います。ライブの熱狂を“その場限り”にせず、余韻の残る街を一緒に整える、アフターライブの新たなスタンダードを目指します。

＜実施概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/158888/table/17_1_738ffed655e9428a975ad5adb55c9c56.jpg?v=202603230151 ]

※ 開始時間や応募方法等の詳細は後日公式SNSでお知らせします。

■ スタジアムの外まで、MUFG国立の体験を開く「KOKURiTSU NEXT（コクリツ・ネクスト）」

ライブの熱狂をスタジアムの外へ。今回の取り組みは、MUFG国立を“開かれ、響き続ける場所”へ育てていく共創プロジェクト「KOKURiTSU NEXT」の一環であり、「地域連携」と「観戦・鑑賞体験の価値向上」に注力した取り組みです。詳しくは下記のJNSE公式サイトをご覧ください。

KOKURiTSU NEXT特設サイト：https://jns-e.com/kokuritsu-next/

■ MUFGスタジアム公式Instagram開設

本日よりスタジアム公式Instagramを新たに開設します。イベント情報だけでなく、KOKURiTSU NEXTの取り組みやスタジアムの新しい楽しみ方についても積極的に発信していきます。

MUFGスタジアム公式Instagramアカウント：@mufg_stadium

＜参考＞docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/158888/table/17_2_aa26d2de7448b34c86dabbe088d677ab.jpg?v=202603230151 ]