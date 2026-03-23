飲食店を活用した体験型メディア「ミセメディア」を導入する10店舗とコラボ！　「ブレスケア」サンプリング＆Wキャンペーンを実施

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎）は、小林製薬株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：豊田賀一）が製造・販売する「ブレスケア」のサンプリング施策を、2026年3月23日（月）より実施します。今回は、飲食店を活用した体験型メディア「ミセメディア」を導入する10店舗が参加し、来店されたお客様に「ブレスケア」の魅力を五感で体験いただける内容となります。

■施策概要

ブレスケアは、水で飲むと清涼成分（メントール・パセリオイル）を配合したカプセルがお腹に直接届き、お腹の中から息をリフレッシュする息清涼カプセルです。飲食店内に設置された大型ディスプレイを活用し「ブレスケア」に関するクイズ動画やオリジナル映像を放映するほか、来店されたお客様全員に、店舗スタッフよりブレスケアを配布します。

実施期間：2026年3月23日（月）～2026年4月19日（日） ※なくなり次第終了

実施店舗：「ミセメディア」を導入する飲食店10店舗

配布物 ：ブレスケア試供品1個（3粒入り）

本サンプリング施策を実施する店舗では、試供品と一緒にアンケートカードを配布します。このカードからぐるなびプロモーションのLINEに登録し、アンケートに回答いただくと、抽選で50名様にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼントします。さらにアンケート回答者に後日送られる追加アンケートに回答いただくと、抽選で50名様にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼントします。アンケートの実施については、ご来店時に店舗スタッフにお問い合わせください。この機会に、ブレスケアで食後の息をリフレッシュし、ぜひキャンペーンにご参加ください！

■「ブレスケア」について

商材名: ブレスケア

メーカー希望小売価格:

546円（税抜）※50粒入り

商材URL:

https://www.kobayashi.co.jp/brand/breathcare/