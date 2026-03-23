日本一のサウナ付きの宿が決定！天然地下水の水風呂がある「The Lake House／長野県上水内郡」が「BEST OF SAUNA STAY」で全国1位を獲得

民泊革命株式会社

民泊革命株式会社の榊原啓祐（民泊専門家）と田尻夏樹（貸別荘専門家）が主催する、日本一のサウナ付きの宿を決定するコンテスト 「BEST OF SAUNA STAY 2026（ベストオブサウナステイ2026）」 が、2026年2月23日、幕張メッセにて開催されました。

BEST OF MINPAKU 2026受賞者の皆様との記念撮影

また、最新の民泊、貸別荘、グランピングなど、観光・宿泊業界の最前線を体感できる場として、2026年2月21日から2月23日までの3日間、同時開催された日本最大級の民泊イベント 「民泊EXPO JAPAN 2026」 および 「民泊大セミナー」 にも、多くの来場者が訪れました。

「BEST OF SAUNA STAY 2026」は、日本で最高の宿泊体験を提供する宿泊施設を表彰するコンテスト「BEST OF MINPAKU」と同時開催。そのサウナ付き部門の第一位に与えられる称号です。



BEST OF MINPAKU 2026および、BEST OF SAUNA STAY 2026は、施設の魅力を広く発信するとともに、民泊のイメージ向上や集客力の強化を図り、民泊業界全体の発展と事業者同士の交流を促進することを目的として開催されています。

日本一の民泊・貸別荘・グランピング・キャンプ場を決める「BEST OF MINPAKU 2026」は、全国から1,495施設がエントリーしグランプリが決定。「BEST OF SAUNA STAY」ではサウナ付きの宿が全国から選出され「The Lake House／長野県上水内郡」が見事BEST OF SAUNA STAYに輝きました。

本コンテストは、民泊革命株式会社の榊原啓祐（民泊専門家）と田尻夏樹（貸別荘専門家）が主催し、日本の宿泊業界の新しい可能性を発信するイベントとして注目を集めています。

会場には、民泊・貸別荘・グランピングなど観光宿泊業界の最前線を紹介する「民泊EXPO JAPAN 2026」 と 「民泊大セミナー」 も同時開催され、3日間で多くの来場者が訪れました。

「BEST OF SAUNA STAY 2026」では、全国のリゾート地からエントリーを募り、会場投票と、ウェブサイトによる投票を実施。本日、投票数の多い上位10施設が決定しました。

野尻湖畔にある貸切ヴィラ、湖の目の前に立ち、自然の絶景とプライベートな空間が人気。

【施設詳細】

施設名：The Lake House／長野県上水内郡

住所：〒389-1303 長野県上水内郡信濃町野尻54-3

HP：https://www.airbnb.jp/rooms/1064989642336319017

野尻湖の国立公園内にある湖畔を眺めるウッドデッキ。

「BEST OF SAUNA STAY」の第一位を受賞した「The Lake House／長野県上水内郡」は野尻湖を存分に堪能できるレイクサイドのログハウスです。湖を見ながらHARVIA薪ストーブのプライベートサウナを楽しめます。自然・水・熱が一体となる、世界的にも希少な「理想的なととのい」のためのサウナ体験をご提供します。

本場フィンランドの特注サウナで湖畔を目の前に「ととのう」極上体験を。

大きな窓から野尻湖を一望できる特注の本格薪サウナは最大8名一緒に入ることができ、湖畔を目の前に「ととのう」ことができます。サウナ後は、14℃の天然地下水を掛け流す深さ140cmのインフィニティ水風呂で身体を冷やし、さらに湖の天然水風呂「野尻湖」そのものへダイブすることも可能です。

天然地下水掛け流し冷たい水風呂でととのう体験。

湖畔を眺めながらはいる本格ジャグジーや天然地下水掛け流し冷たい水風呂を体験可能です。周りにはほぼ何もない、目の前に広がる湖の絶景朝焼けに染まる静かな湖面、日中のきらめく水面、夕暮れに溶ける山影、そして夜の深い静寂と満天の星空まで...。時刻と季節ごとに表情を変える野尻湖の絶景を、特等席で優雅にお楽しみいただけます。

こだわりの家具で統一感がありリラックスできます。

柔らかいソファ、ウッドテーブル、ウッドチェアで自然も感じながら心地よく過ごせるようこだわりの家具で統一感を演出しています。

360°野尻湖を味わい尽くすプライベート桟橋

目の前はプライベート桟橋視界を遮るもののない360°の野尻湖の景色を独り占めできます。釣りや海のアクティビティを楽しむための特別なスペースで、宿泊施設から直接アクセスできる便利な場所です。自然に囲まれながら、日常を忘れる静かな環境で釣りを楽しみ、リラックスした時間を過ごすのに最適です。

サンセットを眺めながら過ごす屋外BBQができるウッドデッキ。

ウッドデッキではグリル一体型の特注ウッドテーブルで本格的なBBQもお楽しみいただけます。お好きな食材を持ち込み、湖を感じながら友達やご家族とゆったりとした湖畔の隠れ家で究極のリラックスができます。

「The Lake House／長野県上水内郡」は、野尻湖を眺めながら開放的なプライベート空間を満喫できる宿として、今回の「BEST OF SAUNA STAY 2026」で第一位の受賞につながりました。

「BEST OF SAUNA STAY～サウナ付き部門～」

第一位：The Lake House（長野県信濃町）(https://www.instagram.com/the__lake__house__/)

第二位：うわの空（静岡県静岡市）(https://www.airbnb.jp/rooms/39779627?viralityEntryPoint=1&unique_share_id=219DB3D9-A319-43A1-9C40-C158ABCC2AE1&slcid=7006f2290ca9433eb4b5922810a8dc73&s=76&feature=share&set_everest_cookie_on_new_domain=1772674957.EAYmE4N2M3YThmMjJjYz.wq9fTEo-MRCPkyu0yaXIH-z5bL4vQjUw3cS0wzHSbs0&adults=1&channel=native&slug=SAR2zWbq&source_impression_id=p3_1773893660_P3CTV-kZQZ01iSgf)

第三位：今昔荘 奈良 ならまち - 蒸風呂邸（奈良県奈良市）(https://www.booking.com/hotel/jp/jin-xi-zhuang-nai-liang-naramati-zheng-feng-lu-di.ja.html?aid=2369671&label=msn-IULiLKcMn4WJmTmDfoetLA-80195816981735%3Atikwd-80195992123093%3Aloc-96%3Aneo%3Amtp%3Alp139760%3Adec%3Acid518941422%3Aagid1283131369236069&sid=eab40e57c2a04f3607a61cc9f96d768a&all_sr_blocks=1205272301_392746050_2_0_0&checkin=2026-07-10&checkout=2026-07-17&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=1205272301_392746050_2_0_0&hpos=1&matching_block_id=1205272301_392746050_2_0_0&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=1205272301_392746050_2_0_0__66761918&srepoch=1773900310&srpvid=706e2abbc70000c8&type=total&ucfs=1&)

第四位：BY THE BIWAKO（滋賀県高島市）(https://www.booking.com/hotel/jp/jin-xi-zhuang-nai-liang-naramati-zheng-feng-lu-di.ja.html?aid=2369671&label=msn-IULiLKcMn4WJmTmDfoetLA-80195816981735%3Atikwd-80195992123093%3Aloc-96%3Aneo%3Amtp%3Alp139760%3Adec%3Acid518941422%3Aagid1283131369236069&sid=eab40e57c2a04f3607a61cc9f96d768a&all_sr_blocks=1205272301_392746050_2_0_0&checkin=2026-07-10&checkout=2026-07-17&dist=0&group_adults=2&group_children=0&hapos=1&highlighted_blocks=1205272301_392746050_2_0_0&hpos=1&matching_block_id=1205272301_392746050_2_0_0&no_rooms=1&req_adults=2&req_children=0&room1=A%2CA&sb_price_type=total&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=1205272301_392746050_2_0_0__66761918&srepoch=1773900310&srpvid=706e2abbc70000c8&type=total&ucfs=1&)

第五位：R西九条 Nico（大阪府大阪市此花区）(https://www.airbnb.jp/rooms/1199153260833067634?source_impression_id=p3_1773893989_P3XicrDkq9uezXIc)

第六位：LugStay Retreat 琵琶湖（滋賀県長浜市）(https://oosakaminpaku.airhost.co/ja/houses/635775)

第七位：Cometa伊勢志摩（三重県志摩市）(https://www.chillnn.com/18dd0730b1739f)

第八位：SAUNA FOREST CABIN 軽井沢 御代田（長野県北佐久郡）(https://saunaforestcabin.com/)

第九位：eni.suite hanazonocho（大阪府大阪市西成区）(https://ldk-pjt.com/stay/eni/hanazonocho/)

第十位：NAMBA WEST IRORI & SAUNA by LugStay（大阪府大阪市大正区）(https://www.airbnb.jp/rooms/1573058348889593710?source_impression_id=p3_1773894806_P3tMSPVfETFPZfe8)

BEST OF MINPAKUのロゴ

【総合順位】

グランプリ：OMATSURI BASE Nakanoshimbashi(https://omatsuribase.com)

準グランプリ：Villa Costa de sol Awaji （コスタ・デル・ソル淡路）(https://www.airbnb.jp/rooms/1613423751534143344)

Booking賞：一棟貸しVilla 洗心庵(https://senshin-an.com/)

Yogibo賞：VILLA SENSE Kujukuri(https://villa-sense-kujukuri.com/)

【宿泊部門 第一位】

●BEST OF VILLA～貸別荘部門～：

Villa Costa del Sol Awaji／兵庫県淡路島(https://www.airbnb.jp/rooms/1613423751534143344)

●BEST OF GLAMPING＆CAMP～グランピング・キャンプ場部門～

GAJU CAMP／和歌山県和歌山市(https://gajucamp.com)

●BEST OF POOL VILLA～プール付き貸別荘部門～

VILLA SENSE kujukuri／千葉県山武郡(https://villa-sense-kujukuri.com/)

●BEST OF ONSEN STAY～温泉宿部門～

EL SUENITO HINASE／岡山県備前市(https://el-suenito.com)

●BEST OF RESORT STAY～リゾート地部門～

THE PANALI／沖縄県宮古島市(https://panali.jp)

●BEST OF SAUNA STAY～サウナ付き部門～

The Lake House／長野県上水内郡(https://www.airbnb.jp/rooms/1064989642336319017)

●BEST OF HOUSE STAY～一戸建て部門～

炉之宿 淀川／大阪府大阪市(https://www.airbnb.jp/rooms/30828093)

●BEST OF CONDOMINIUM～マンション部門～

eni.suite macchamachi／大阪府大阪市(https://go2eni.com/stay/suite-macchamachi)

●BEST OF ACTIVITY STAY～アクティビティ部門～

ジャパビスタ アンリミテッド／大阪府大阪市(https://bijousuites.airhost.co/ja/houses/736812)

●BEST OF MINPAKU～関東インバウンド部門～

OMATSURI BASE Nakanoshimbashi／東京都中野区(https://omatsuribase.com)

●BEST OF RENOVATION STAY～再生部門～

紡ノ座／千葉県長生郡(https://tsumuginoza.snack.chillnn.com)

●BEST OF SUBLEASE MINPAKU～転貸部門～

今昔荘 大阪 天保山 - 高灯籠 -／大阪府大阪市(https://konjakuso.jp/site/4660)

●BEST OF HOMESTAY～ホームステイ部門～

Oyumi／東京都清瀬市(https://www.airbnb.jp/rooms/1048327582488229490)

●BEST OF HOTEL MINPAKU～一棟部門～

テラス ヴィラ 癒穏-Terrace Villa Eon-／和歌山県西牟婁郡(https://bijousuites.airhost.co/ja/houses/214486)

●BEST OF MINPAKU～ビギナー部門～

KOTO Villa／香川県仲多度郡(https://www.airbnb.jp/rooms/1444499679360416630)

●BEST OF MINPAKU～ステイシュラン特別枠～

玉城テラス／沖縄県南城市(https://www.airbnb.jp/rooms/1347555690875102958)

●BEST OF MINPAKU～一般投票部門～

一棟貸しVilla洗心庵／長野県安曇野市(https://senshin-an.com/)

【審査員】

・東京都江東区区議会議員（民泊大学創設者） 高野勇斗様

・一般社団法人 日本民泊協会 営業本部長 高木正人様

・株式会社K-TRUST 代表取締役 佐々木翔伍様

・株式会社ブロードエンタープロライズ 執行役員 林雅浩様

・株式会社Yogibo 執行委員 大森一弘様

・不動産マスターズアカデミー主催 生稲崇様

・Booking.com.Japan 営業本部長 信濃伸明様

※順不同

BEST OF MINPAKU 2026

【メインスポンサー】

●株式会社KINUJO(https://kinujo.jp/)様

【ゴールドスポンサー】

●株式会社ユーエムイー(https://www.ume-hikari.net/)様

●株式会社ピーサポート(https://www.psupport.co.jp/)様

●ZEROGROUP株式会社(https://zero-search.co.jp/)様

【シルバースポンサー】

●株式会社コモンプロダクツ(https://www.cnanet.co.jp/)様

●ディーエムソリューションズ株式会社(https://www.dm-s.co.jp/)様

同時開催：民泊EXPO JAPAN 2026

【メインスポンサー】

●株式会社K-TRUST(https://k-trust0111.co.jp/)様

【ゴールドスポンサー】

●株式会社Tabiii(https://tabiii.co.jp/)様

●民泊運営清掃代行株式会社(https://minpaku-agency.com/)様

●大阪民泊清掃代行株式会社(https://minpaku-agency.com/cleaning/osaka/)様

【シルバースポンサー】

●アサヒグループジャパン株式会社(https://www.asahigroup-japan.co.jp/)様

●アメリカン・エキスプレス・インターナショナル.lnc.(https://www.americanexpress.com/ja-jp/)様

●Booking.com Japan株式会社(https://www.booking.com/index.ja.html)様

●バブルラボ株式会社(https://bubble-lab.jp/)様

●株式会社Tabiji Partners(https://tabipa-ma.com/)様

●Nowhere Group株式会社(https://nowhere.group/)様

●株式会社LDKプロジェクト(https://ldk-pjt.com/)様

●株式会社サイリージャパン(https://cyly-japan.com/)様

●株式会社リアルエステート(https://re-estate.co.jp/)様

●株式会社Adventierra(https://adventierra.jp/)様

●株式会社アドトラスト(https://gp753.jp/kashima/)様

●大阪民泊運営代行株式会社(https://minpaku-agency.com/management/osaka/)様

同時開催：民泊大セミナー2026

【メインスポンサー】

●株式会社ブロードエンタープライズ(https://broad-e.co.jp/)様

【BEST OF MINPAKU 2026】

日本一の民泊・貸別荘・グランピング・キャンプ場を決定するコンテスト「BEST OF MINPAKU」の第3回目となる 「BEST OF MINPAKU 2026」 を開催いたしました。

本イベントでは、「BEST OF MINPAKU 2026」と同時開催として「民泊EXPO JAPAN 2026」 および「民泊大セミナー2026」を実施し、業界関係者や宿泊施設事業者など多くの方々にご参加いただき、日本最大級の民泊イベントとして開催することができました。

民泊は、地域の魅力や文化を国内外へ伝え、人と人、そして地域をつなぐ重要な役割を担っています。

本コンテストおよびイベントを通じて、優れた施設や取り組みを広く発信することで、民泊・宿泊業界全体の発展に貢献できればと考えております。

挑戦するすべての施設・事業者の皆様に敬意を表するとともに、今後も皆様と共に日本の民泊業界をさらに盛り上げていけることを楽しみにしております。

主催：榊原 啓祐（左）、田尻 夏樹（右）

主催：榊原 啓祐（さかきばら けいすけ）

民泊投資家、民泊専門家。民泊革命株式会社代表取締役兼、民泊旅館簡易宿所業組合会長。ハウスクリーニングや壁紙再生事業でフランチャイズ本部事業等を立ち上げ、僅か６年での650店舗以上を出店。現在では民泊運営と共に、リゾート地でのプール付きの貸別荘も経営。大阪で初めて民泊清掃事業を立ち上げた民泊清掃の第一人者。

主催：田尻 夏樹（たじり なつき）

貸別荘専門家。民泊運営清掃代行株式会社の代表取締役。民泊・貸別荘・グランピング施設の立ち上げから運営、集客、ブランディングまで一貫して手がける。インフルエンサーとして国内外のトレンドを取材・発信。専門知識と発信力を強みに、収益性と体験価値を両立した宿泊ビジネスを提案。民泊事業のフランチャイズ本部を設立し、全国展開を進めている。

【BEST OF MINPAKU 2026 主催団体】

会社名：民泊旅館簡易宿所業組合（ミンパクリョカンカンイシュクショギョウクミアイ）

公式HP：https://minpaku-kumiai.com

代表者：榊原啓祐・田尻夏樹

東京支店：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町１１-５

大阪支店：〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘三丁目１番１８号

民泊旅館簡易宿所業組合は、民泊・貸別荘・小規模宿泊施設など、地域に根ざした宿泊事業者の発展と業界の健全な成長を目的として活動する団体です。

近年、訪日外国人旅行者の増加や多様な宿泊ニーズの拡大により、ホテルだけではなく、地域の文化や暮らしを体験できる宿泊施設への注目が高まっています。同組合では、こうした「地域の個性を伝える宿泊施設」の価値を広く社会に発信し、観光産業の新たな可能性を切り拓くことを目指しています。

主な取り組みとして、日本一の民泊・宿泊施設を決定するコンテスト「BEST OF MINPAKU」の開催をはじめ、宿泊業界の最新トレンドや成功事例を共有するイベント「民泊EXPO JAPAN」などを主催。全国の宿泊事業者、投資家、観光関係者、両者をつなぐ組織として、業界の活性化に取り組んでいます。

また今後は、宿泊施設の品質向上や事業者の社会的地位向上を目的とした資格認定制度や業界基準の整備などにも取り組み、地域観光の発展と観光立国日本の実現に貢献していきます。

大型ホテルでは届けられない“あたたかさ”や“地域の魅力”を伝える小規模宿泊施設の価値を社会に広めることに取り組んでまいります。

【BEST OF MINPAKU 2026 運営会社】

会社名：民泊革命株式会社（ミンパクカクメイカブシキガイシャ）

代表者：榊原啓祐・田尻夏樹

本店所在地：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町11-5

大阪支店 ：〒558-0033 大阪府大阪市住吉区清水丘三丁目１番１８号

E-mail：info@bestofminpaku.com

TEL：06-6624-9959

公式HP：https://bestofminpaku.comCometa伊勢志摩