【夏季限定】4/1発売 ミント＆レモン リニューアル　～天然アロマの清涼感～

株式会社 生活の木Mint & Lemon シリーズ 2026年4月1日(水)より夏季限定販売

株式会社生活の木（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 重永 忠）は、毎年好評をいただいているミントとレモンの天然精油を配合した商品シリーズを、今年はパッケージリニューアルして発売します。

オリジナルのブレンドエッセンシャルオイルといった生活の木らしい定番品に加え、厳しい暑さに向けたさらにクールなアイテムも。

これからのシーズンを自然の香りで心地よく過ごしたい方におすすめの、天然精油配合の爽やかなラインナップです。

天然精油にこだわった清涼感

日本の暑い夏も爽やかに過ごしたい。

香りは自然なものがいい。

そんな方に向けて、絶妙な清涼感や天然精油にこだわり作り上げたシリーズです。

ペパーミントとレモンの天然精油が持つ清涼感と、メントールのひんやり感が、毎日のケアをちょっと特別な気分にしてくれます。

夏の暮らしの様々なシーンに

ボディケアから頭皮ケア、UV対策、空間フレグランスまで。

一つのシリーズで、夏の暮らしのさまざまなシーンをサポートします。

「自然・健康・楽しさ」を大切にしてきた生活の木だからこそ届けられる、植物由来の夏のウェルネス。

暑い季節を心地よく過ごすための、お気に入りを見つけてください。

【商品ラインナップ】NEWリフレッシュシート 12枚入

水分を含まないため、体を冷やさずリフレッシュできるシート。足だけではなく、首筋、肩、腰などへの使用もおすすめ。

4枚ずつの内袋入りなので、旅行などで持ち運びにもおすすめ。

NEWエクストラクール スカルプスプレー 90g

炭酸*とメントール（清涼成分）配合で、パチパチ弾けてスーッと清涼感を感じる使用感。

ドライヤー前、気分を変えたいとき、朝シャキッとしたいときなどにおすすめ。

*炭酸ガス（噴射剤）

（左奥から）エクストラクールスカルプスプレー90g、エクストラクールロールオン9ml、エクストラクールボディースクラブ180g、リフレッシュシート12枚入、マスクスプレー50ml

（左手前から）ボディーパウダー40g、UVジェル50g、ボディー＆ヘアミスト50ml、フレグランスシート10枚入、ブレンドエッセンシャルオイルパステルグリーンミント10ml、ブレンドエッセンシャルオイルパステルレモンイエロー10ml/30ml、ファブリックミスト150ml

ROCKS&TREE ハーブコーディアル ミント＆レモン 360ml

ミント、レモン、ライムのさわやかな酸味がアクセント。初夏にぴったり、清涼感を味わえるハーブドリンクです。水や炭酸水、ハーブティーなどで割ってお召し上がりください。（8倍希釈）

砂糖不使用。アガベシロップで甘味を加えています。

特集ページはこちら :https://onlineshop.treeoflife.co.jp/pages/mintlemon