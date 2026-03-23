2026年3月28日(土)、29日(日)「AnimeJapan 2026」出展情報

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）は、2026年3月28日（土）、29日（日）に東京ビッグサイトにて開催される「AnimeJapan 2026」へ出展いたします。

弊社刊行レーベル『アース・スターノベル』、『アース・スター ルナ』、『コミック アース・スター』から人気作品を続々TVアニメ化！当日はステージで出演キャストが登壇され、作品紹介や収録秘話、最新映像についてなどのスペシャルトークを展開いたします。

楽しいステージで皆様の一日を盛り上げますので、ぜひご来場ください（アース・スター エンターテイメント公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@earthstarofficial)および、ウタヒメドリーム公式Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/@utadoriofficial)での生配信も予定しております）。

出展概要

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1）東展示ホール

東6ホール J53 アース・スター エンターテイメントブース

日時：3月28日（土）、29日（日）9:00～17:00 ※最終入場16:30

最新情報は弊社公式X(https://x.com/EARTHSTAR_Corp)およびコーポレートサイト(https://www.earthstar.co.jp/news/detail/post-11799/)でお知らせいたします。

弊社ブースステージの観覧方法に関しては本リリース下部の＜ステージ観覧方法・注意事項＞をご覧ください。

なお、本イベントへのご参加は入場券が必要となります。購入方法などの詳細はAnimeJapan 公式サイト(https://anime-japan.jp/)をご覧ください。

ステージご紹介

3/28(土)10:00～10:30アース・スター エンターテイメント創立20周年記念 特別ステージ

花耶、井口裕香

MC：舞川れみ

3/28(土)11:55～『野生のラスボスが現れた！』

小清水亜美（ルファス 役）

薄井友里（ディーナ 役）

MC：舞川れみ

TVアニメ公式サイト：https://www.lastboss-anime.com/

原作ノベル特集ページ：https://earthstar-novel.com/vol/detail/esn033/

コミック連載ページ：https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509015214

3/28(土)16:10～16:55『ヘルモード』

田村睦心（アレン 役）

飯塚麻結（クレナ 役）

千本木彩花（セシル 役）

MC：舞川れみ

TVアニメ公式サイト：https://hellmode-anime.com/

原作ノベル特集ページ：https://earthstar-novel.com/vol/detail/esn273/

コミック連載ページ：https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509007146

3/29(日)10:00～10:30『領民０人スタートの辺境領主様』

松田健一郎（ディアス 役）

坂泰斗（クラウス 役）

福山潤（エルダン 役）

TVアニメ公式サイト：https://ryomin0-anime.com/

原作ノベル特集ページ：https://earthstar-novel.com/vol/detail/esn173/

コミック連載ページ：https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509009896

3/29(日)11:55～12:40『花耶の南アルプス天然ラジオ 公開収録

花耶

鈴木杏奈（ゲスト）

公式X：https://x.com/kayaten_fmfuji

3/29(日)13:20～14:05『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』

高橋李依（カロリーナ 役）

古川慎（エドワード 役）

MC：舞川れみ

TVアニメ公式サイト：https://mujikaku-seijo.com/

原作ノベル特集ページ：https://www.es-luna.jp/bookdetail/4mujikaku_luna.php

コミック連載ページ：https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509004886

3/29(日)14:45～16:55『ウタヒメドリーム』

鈴木杏奈（桜木舞華 役）

花耶（HiREN 役）

鷲見友美ジェナ（高木凛 役）

倉知玲鳳（萩原ひまわり 役）

西田ひらり（扇紬 役）

小山奈桜（森川奈緒 役）

公式サイト：https://www.utadori.com/

会場限定ノベルティ

TVアニメ化作品コミカライズ試し読みブックレットを無料配布いたします。

ブースにて数量限定で配布いたしますのでぜひお立ち寄りください。

300ページ超えの大ボリュームでアニメ化作品が集結！

◆掲載作品

『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す ～公爵家の落ちこぼれ令嬢、嫁ぎ先で幸せを掴み取る～』

『領民０人スタートの辺境領主様 ～青のディアスと蒼角の乙女～』

『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す A Tale of The Great Saint』

『ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～』

『野生のラスボスが現れた！黒翼の覇王』

『悠久の愚者アズリーの、賢者のすゝめ と、ポチの大冒険』

『ウタヒメドリーム』

『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』抽選会

原作・あーもんど先生をはじめとする原作/コミカライズの作家陣によるサイン書籍や、TVアニメ出演キャスト・OPアーティスト花耶のサイン入り色紙など、豪華景品がもらえる当たりしかない抽選会を開催！

本抽選会は、ご自身のXアカウントでTVアニメ公式X(https://x.com/mujikaku_seijo)をフォローしていただくことで、どなたでも無料でご参加いただけます。詳細は後日TVアニメ公式X(https://x.com/mujikaku_seijo)で公開いたします。

ステージ観覧方法・注意事項

ステージ観覧にご来場いただくすべてのお客様におかれましては、必ずお目通しいただきますようお願いいたします。

ステージ整理券 及び 整理券の配布について

ブース内観覧スペースのステージ整理券（以下、整理券）をステージ毎に配布いたします。

整理券は数に限りがございます、ご了承ください。

各日9:00から、ステージ別の整理券配布列にお並びいただけます。

各日9:15から、ステージ別に整理券の配布を開始いたします。

整理券の配布は、アース・スター エンターテイメント ブース付近にて行います。当日の配布場所は主催の判断により変更となる場合がございます。配布場所が変更になった場合はアース・スター エンターテイメント ブース付近にてご案内いたします。

整理券はいかなる理由でも再発行はいたしません。整理券を紛失されますとご案内できませんのでご了承ください。

整理券の譲渡及び転売は禁止いたします。整理券の複製・転売による入場が発覚した場合、入場をお断りさせていただきます。なお、整理券の譲渡・転売等によるトラブルについては一切の責任を負いません。

ブース内観覧スペースの都合上、整理券をお持ちでない方によるブース外からの観覧は、主催の判断によりお断りさせていただく場合がございます。

入場・観覧について

全ステージ、観覧は無料です。

観覧は全席スタンディング・自由席となります。

入場は整理券に記載された番号順でご案内いたします。整理券に記載の集合時間までにアース・スター エンターテイメント ブースのステージエリア付近までお越しください。

集合時間にお越しに頂けない場合、整理番号順のご案内が難しくなる可能性がございます。予めご了承下さい。

会場に危険物等を持ち込むことはできません。主催の判断に応じてお手荷物をチェックさせていただく場合がございます。

イベントの様子が公式カメラマン等によって撮影される場合、お客様が映り込むことがございますので、予めご了承ください。

会場内でのジャンプ・ダンス・物品を頭上に掲げるなどの行為、ペンライト・サイリウム・うちわ・その他危険物等のお持ち込みは禁止です。

イベント中に発生した事故・盗難等は、主催・会場・出演者は一切責任を負いかねます。貴重品を含む手荷物は各自で管理してください。

イベント中の撮影・録音・録画・配信等の記録行為は、舞台演出として特別に許可する場合を除き、禁止です。万が一、記録行為を発見した場合にはデータを消去等対応させていただきます。

その他、悪質と判断される不正行為・不法行為が確認された場合、株式会社アース・スター エンターテイメントが今後開催するイベントへのご参加をお断りする場合がございます。

イベント開催中、具合が悪くなったり、怪我をされたお客様はお近くのスタッフまでお声がけください。

ご来場の皆様が事故や混乱なく観覧いただけるよう、スタッフの指示に必ず従ってください。

アース・スター エンターテイメント公式サイト

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://earthstar-novel.com/（毎月15日発売）

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com

所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya-official.jp/

コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/