3/23～　機能性ウェアの応用技術を装着型へ「リライブパワーリストバンド」発売

株式会社りらいぶ

株式会社りらいぶ（本社：宮城県仙台市、代表取締役：佐々木貴史）は、独自技術「リライブエンジン」を搭載した新商品「リライブパワーリストバンド」および「リライブパワーリストバンド（スポーツタイプ）」を2026年3月23日(月)より販売を開始いたします。本製品は、特殊加工を施した鉱石を練り込んだテープ状の素材を用い、装着するだけで身体をサポートします。

開発の背景

日本の介護・福祉業界では、腰痛や身体的疲労などの身体負担が大きな課題となっています。

人口減少や高齢化の進行により、介護人材の不足も深刻化しており、必要とされる介護職員数に対し、

2026年度には約25万人、2040年度には約272万人が不足すると予測されています。※2

また、介護職員は移乗介助や長時間の立ち仕事など身体的負担の大きい業務が多く、離職を検討する理由のうち24.6％が「身体的負担」であるという結果がでています。※3

当社はこれまで、機能性ウェア「リライブシャツ」をはじめとしたリライブウェアシリーズを展開し、インナーシャツやスパッツ、キャップなど、日常生活のさまざまなシーンでご活用いただいてきました。

リライブウェアは、特殊加工を施した鉱石をインクに練り込み、身体のポイントに沿ってプリント加工を施したウェアとして展開しており、累計販売枚数は500万着※1を突破。高齢者や介護従事者、製造業、アスリートなど、幅広い分野で活用されています。

一方で、介護施設など法人での導入を検討する声がある中、指定のユニフォームを着用するケースも多く、

「まずは気軽に試してみたい」

「制服素材との相性が合わない」

といった声が寄せられており、既存のプリント技術では導入が難しいという課題がありました。

こうした制約を解消し、衣服に依存せず装着できる新たな形を模索する中で、新たに開発されたのが「リライブエンジン技術」です。リライブウェアの技術を2×5cmのタグに凝縮し、また、リライブエンジンをリストバンドに搭載することで、装着するだけで身体のサポートが期待できます。

当社では今後、介護現場やアスリートにとどまらず、日常生活における「ここ一番」の場面など、幅広いシーンでより多くの方にご活用いただける製品として展開してまいります。

※1 集計期間：2019年7月1日～2026年2月28日

※2 出典：厚生労働省「第９期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

※3 出典：公益財団法人 介護労働安定センター「令和６年度 介護労働実態調査結果」

リライブエンジン技術とは

リライブ加工を応用した特殊加工した鉱石を練り込んだテープ状の素材を、小型プレートに凝縮。

軽量でありながら、リライブテクノロジーのエッセンスを備えていて、ユニフォームやインナー、アクセサリーなどに使用できます。

ここぞというときや頑張りたい日に、ピンポイントで支えてくれる先進的なテクノロジーです。

商品概要

リライブパワーリストバンド

サイズ：M：H22×W3cm／L：H25×W3cm

※素材の特性上、お届けする商品によって表記サイズと数ミリ前後の差異がある場合がございます。

カラー：ブラック

セット内容：Mサイズ×1、Lサイズ×1（計2個）

価 格：8,800円（税込）

素 材：ポリエステル72％、ラテックス20％、ナイロン8％

装着位置の調整がしやすく、手足・左右で使い分けたり、その日の用途に応じて複数箇所でご着用いただけます。

リライブパワーリストバンド（スポーツタイプ）

サイズ：約10×8cm／厚さ15mm

※平置き状態でのサイズ

カラー：ブラック

価 格：5,500円（税込）

素 材：ポリエステル70%、エラスティック25%、ポリウレタン5%

スポーツシーンでの使用を想定し、伸縮性のある生地を採用しています。

株式会社りらいぶについて

りらいぶは、「世界中の人たちが心身ともに健康で幸せな生活を作り上げることに寄与する。」を企業理念に掲げ、機能性ウェア「リライブウェア」の製造・販売を行っています。

「リライブウェア」は発売以来、多くの方にご支持いただき、2026年2月末時点で累計販売枚数500万着（集計期間：2019年7月1日～2026年2月28日）を達成しました。高齢者からハードワークの現場、アスリートまで幅広い層に愛用されており、日常生活からスポーツシーンまで多くの方々の健康を支える機能性ウェア企業です。

設立 2017年10月

代表者 佐々木 貴史

所在地 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-27-3 オメガコートビル1F

事業内容 リライブシャツ・パンツ 関連ウェア 開発/製造/卸

公式サイト https://www.reliveshirts.com/