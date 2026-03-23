収縮と積み重ね可能で、隙間スペースを有効活用！丈夫なステンレス製棚の予約販売をMakuakeプロジェクトにて開始

株式会社フルークフォレスト

【MAKUAKEプロジェクトにて先行予約開始】

https://www.makuake.com/project/tiny01/

タイトル：隙間やスペースに合わせて棚が欲しい！を可能にする収縮と重ねのステンレス製棚

期間：2026年04月20日まで

【製品背景】

上下左右に収縮し、積み上げ連結も可能なステンレスパイプ製棚です。

キッチンや玄関、戸棚、リビング等のあらゆる場所でスペースを上手に埋めることができます。

【見た目以上に丈夫なステンレスパイプ】

ステンレス製のパイプで仕上げた棚ですが、重量物にも使えるような耐荷重になっており、最収縮した状態であれば大人が乘れる耐久性があります。

最大伸長でも10Kgの耐荷重があります。

【重ね方向に連結】

製品は3つ入りで構成されています。

上方向へは連結して重ねることができます。

【使用例】

【サビにくいのでキッチンにも】

ステンレス製は水に強い素材です。

水切りなどのキッチンでも利用可能です。

【仕様】

素材：ステンレス、ABS樹脂

【MAKUAKEプロジェクトにて先行予約開始】

https://www.makuake.com/project/tiny01/

タイトル：隙間やスペースに合わせて棚が欲しい！を可能にする収縮と重ねのステンレス製棚

期間：2026年04月20日まで

【お問い合わせはフルークフォレストへ】

株式会社フルークフォレスト

https://flukeforest.jp

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