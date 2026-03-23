収縮と積み重ね可能で、隙間スペースを有効活用！丈夫なステンレス製棚の予約販売をMakuakeプロジェクトにて開始

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株式会社フルークフォレスト


【MAKUAKEプロジェクトにて先行予約開始】


https://www.makuake.com/project/tiny01/


タイトル：隙間やスペースに合わせて棚が欲しい！を可能にする収縮と重ねのステンレス製棚


期間：2026年04月20日まで



【製品背景】




上下左右に収縮し、積み上げ連結も可能なステンレスパイプ製棚です。


キッチンや玄関、戸棚、リビング等のあらゆる場所でスペースを上手に埋めることができます。





【見た目以上に丈夫なステンレスパイプ】


ステンレス製のパイプで仕上げた棚ですが、重量物にも使えるような耐荷重になっており、最収縮した状態であれば大人が乘れる耐久性があります。


最大伸長でも10Kgの耐荷重があります。






　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


【重ね方向に連結】


製品は3つ入りで構成されています。


上方向へは連結して重ねることができます。







【使用例】







【サビにくいのでキッチンにも】


ステンレス製は水に強い素材です。


水切りなどのキッチンでも利用可能です。





【仕様】






素材：ステンレス、ABS樹脂



【MAKUAKEプロジェクトにて先行予約開始】


https://www.makuake.com/project/tiny01/


タイトル：隙間やスペースに合わせて棚が欲しい！を可能にする収縮と重ねのステンレス製棚


期間：2026年04月20日まで



【お問い合わせはフルークフォレストへ】


株式会社フルークフォレスト


https://flukeforest.jp


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