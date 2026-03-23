収縮と積み重ね可能で、隙間スペースを有効活用！丈夫なステンレス製棚の予約販売をMakuakeプロジェクトにて開始
株式会社フルークフォレスト
【MAKUAKEプロジェクトにて先行予約開始】
https://www.makuake.com/project/tiny01/
タイトル：隙間やスペースに合わせて棚が欲しい！を可能にする収縮と重ねのステンレス製棚
期間：2026年04月20日まで
【製品背景】
上下左右に収縮し、積み上げ連結も可能なステンレスパイプ製棚です。
キッチンや玄関、戸棚、リビング等のあらゆる場所でスペースを上手に埋めることができます。
【見た目以上に丈夫なステンレスパイプ】
ステンレス製のパイプで仕上げた棚ですが、重量物にも使えるような耐荷重になっており、最収縮した状態であれば大人が乘れる耐久性があります。
最大伸長でも10Kgの耐荷重があります。
【重ね方向に連結】
製品は3つ入りで構成されています。
上方向へは連結して重ねることができます。
【使用例】
【サビにくいのでキッチンにも】
ステンレス製は水に強い素材です。
水切りなどのキッチンでも利用可能です。
【仕様】
素材：ステンレス、ABS樹脂
【MAKUAKEプロジェクトにて先行予約開始】
https://www.makuake.com/project/tiny01/
タイトル：隙間やスペースに合わせて棚が欲しい！を可能にする収縮と重ねのステンレス製棚
期間：2026年04月20日まで
【お問い合わせはフルークフォレストへ】
株式会社フルークフォレスト
https://flukeforest.jp
support@flukeforest.jp(サポート窓口）