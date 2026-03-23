Adecco、福岡ソフトバンクホークスとオフィシャルスポンサー契約を締結

アデコ株式会社

人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの日本法人で、総合人事・人財サービスを展開するアデコ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：平野 健二）のワークフォースソリューションのブランドであるAdecco（以下「Adecco」）は、この度、プロ野球チームの福岡ソフトバンクホークス（代表取締役社長CEO：後藤 芳光）と、オフィシャルスポンサー契約（以下「本契約」）を締結しました。同チームとのオフィシャルスポンサー契約の締結は、2025年に続き2回目となります。Adeccoは、本契約を通じて、同チームと連携した様々な施策を実施し、福岡県内の雇用促進と経済の活性化に取り組みます。

Adeccoは、地方自治体との包括連携協定の締結や受託事業の運営を通じて、地方創生と地域経済活性化の支援に取り組んでいます。福岡県でも、2022年に福岡市の「オンライン活用型事業再構築サポート事業」、2023年に同じく福岡市の「中小企業デジタル化サポート事業」をそれぞれ受託し、運営しました。福岡ソフトバンクホークスとは、2025年に初めてオフィシャルスポンサー契約を締結し、福岡県内における雇用の促進と経済の活性化に関する取り組みを進めました。Adeccoは、2026年も同チームへの協賛を継続し、地域社会のさらなる発展に貢献してまいります。

Adeccoは、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしています。今後も、様々な施策を通じて、働く人々と地域の発展の貢献してまいります。

＜Adecco福岡特設サイト＞

https://www.adecco.com/ja-jp/client/lp/areapage-fukuoka

Adeccoについて

Adeccoは、世界60以上の国と地域で事業を展開する人財サービスのグローバルリーダーであるAdecco Groupの事業ブランドとして、人財派遣、アウトソーシング、人財紹介、HRソリューションをはじめとするワークフォースソリューションを提供しています。日本においては、「あなたらしさと、誇れる明日へ。」をビジョンとして掲げ、それぞれのサービスの革新を図りながら、すべての働く人々のキャリア開発を支援するとともに、企業の多岐にわたる業務の最適化と業績向上をサポートしています。

Adeccoに関するより詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。https://adecco.co.jp/