池田泉州銀行「こどもの夢応援定期」に係る寄付の実施について
株式会社池田泉州銀行
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156322/table/7_1_ec620f00494c2a8a992a27935f67e286.jpg?v=202603230151 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156322/table/7_2_e167b1cc1c3ae89bca7c0cad76ed9023.jpg?v=202603230151 ]
株式会社池田泉州銀行（頭取兼CEO 阪口 広一）は、寄付型定期預金「こどもの夢応援定期」を通じてお客さまからお預りした預金残高に基づく所定の金額を、当行の店舗が所在する地域の子ども支援活動団体等（2.寄付先参照）に、2026年2月下旬に寄付を行いました。2025年8月の取扱い開始以降、多くのお客さまにご賛同いただき、厚く御礼申し上げます。
当行は、今後も本商品の取扱いを通じて「こどもたちが安心して生活できる環境づくり」や「こどもたちのチャンレンジを後押しする取組み」への支援を行い（年に一回継続して寄付を実施）、持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。
１．寄付金額
1,846,360円（基準日の預入残高×0.01％ 小数点以下切上げ）
※寄付金は池田泉州銀行が負担します。お客さまにご負担いただくものではありません。
（基準日）2026年1月末：預入残高/18,463,597千円
２．寄付先
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156322/table/7_1_ec620f00494c2a8a992a27935f67e286.jpg?v=202603230151 ]
【（ご参考）預入状況】（2026年2月末時点）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156322/table/7_2_e167b1cc1c3ae89bca7c0cad76ed9023.jpg?v=202603230151 ]
ご賛同いただいたお客さまの掲載はこちらから
当行ホームページURL
https://www.sihd-bk.jp/lp/donation/corporation/
寄付型定期預金「こどもの夢応援定期」
https://www.sihd-bk.jp/lp/donation/
▶株式会社池田泉州銀行について
名称 ： 株式会社池田泉州銀行
所在地 ： 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号
代表者 ： 代表取締役頭取CEO 阪口広一
設立 ： 1951年9月1日
URL ： https://www.sihd-bk.jp/