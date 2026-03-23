エンペラーペンギンのこどもが生後半年を迎えます！３月３０日（月）氷のケーキでハーフバースデーをお祝い

株式会社アワーズエンペラーペンギンのこども

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）で、２０２５年９月３０日に誕生したエンペラーペンギンのこどもが、２０２６年３月３０日（月）に生後半年を迎えます。

誕生当初は手のひらに乗るほど小さく、灰色でもふもふとした綿羽に包まれていましたが、換羽を経て、現在は赤ちゃんと大人の間のこの時期にしか見られない貴重な姿「亜成鳥」へと成長しました。２月初旬から始まったプール練習では、当初は恐る恐る水面に触れ、なかなか自ら入水することができませんでした。しかし、日々の練習を重ねる中で、今では自ら飛び込み、プールの中で過ごす時間も増えています。

今後も豊かに成長できるよう願いを込めて、ハーフバースデーをお祝いします。

エンペラーペンギンのこどもハーフバースデー

- 開催日２０２６年３月３０日（月）- 開催時間午前１０時１５分～ （約２０分間）- 開催場所海獣館２階- 料金無料※別途駐車料金、入園料金が必要です。- 内容１.氷のケーキをプレゼント２.どうぶつLIVEトーーク！特別篇「ペンギンロボットコラボ」エンペラーペンギンの赤ちゃんロボット

ペンギンロボットミュージアムから、エンペラーペンギンの赤ちゃんロボットが参加！

４０日齢の赤ちゃんの愛らしさを再現したぬいぐるみに、遠隔操作の機構を組み込んだスタッフの手作りロボットです。

アニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）がこのロボットを使い、赤ちゃんへの給餌方法などを分かりやすく実演・レクチャーします。

３.公開体重測定

４.食事タイム

※動物の体調等により、内容を変更・中止する場合がございます。

【エンペラーペンギンのこどもについて】- 孵化日２０２５年９月３０日（火）- 体重２１．０kg※３月２２日（１７３日齢）測定- 出生時体重２９５．９g- 性別メス- 親情報父親 １９９７年１１月１６日搬入（２８歳）母親 １９９７年１１月１６日搬入（２８歳）１日齢（１０月１日）１６日齢（１０月１６日）４８日齢（１１月１７日）７５日齢（１２月１４日）１００日齢（２０２６年１月８日）１２２日齢（１月３０日）１４８日齢（２月２５日）

【エンペラーペンギンについて】エンペラーペンギン- 分類ペンギン目 ペンギン科- 学名Aptenodytes forsteri- 英名Emperor Penguin- 生息地南極大陸およびその周辺- 寿命約３０年- 食性魚類、イカ、オキアミなど。アドベンチャーワールドでは主にオオナゴ、ホッケなどを与えています。- 繁殖南極大陸で繁殖するのは、中型のアデリーペンギンと並んでエンペラーペンギンの２種類だけですが、アデリーペンギンの繁殖シーズンが、雪溶け後に岩場が露出する夏場なのに対して、エンペラーペンギンはマイナス６０度にも至る冬の氷原で繁殖を始め、約１２０日間にも及ぶ絶食の中ヒナを育てることから「世界で最も過酷な子育てをする鳥」だと呼ばれています。およそ５歳で性成熟に達します。メスは産卵後、餌を取りに海へ行き、繁殖地に残ったオスは絶食状態で約２か月間卵を抱き続けます。- 特徴世界最大のペンギンで体長約１２０cm、体重約４０kg に達し、側頭部と胸部上部の鮮やかな黄色が特徴的です。唯一赤ちゃんに模様があるペンギンでもあり、生まれた直後から換羽を迎えるまで、 白・黒・グレーの三色をしています。成鳥はキングペンギンとよく似ていますが、キングペンギンは体長約９０cmと、エンペラーペンギンと比べると小型で、胸部上部が橙色をしていることから区別できます。アドベンチャーワールドについて

「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」 紀伊半島の豊かな自然に抱かれたアドベンチャーワールドは、１２０種１，６００頭の動物たちが私たちのパートナーとして共に暮らす、いのちの美しさに出会える場所です 。 ２０２６年春、「地球でいちばん 癒されるテーマパークへ ～世界中の『愛おしさ』に出会う旅～」を掲げ、数々の新しいエデュテインメント体験をお届けします。 動物たちが放つ力強いいのちの息吹、その「愛おしさ」を五感で感じる体験は、私たちが大きな生命の循環の一部であることを再確認させてくれます。 単なるエンターテインメントの枠を超え、心が動く体験を通じて明日を生きるエネルギーを呼び起こす、全く新しい学びと癒やしの場となるように 。驚きや感動の先に生まれる気づきが、「だれもがキラボシな世界を創る」一歩となると信じて、アドベチャーワールドはこれからも世界中のいのちとSmileの共創を続けてまいります。