TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）、新アフターケアサービス「CRAFTS CARE」イメージ動画を公開！

株式会社タナクロ

TOKYO CRAFTSは、株式会社タナクロ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田中淳也）が運営するキャンプブランドです。このたび、アフターケアサービス「CRAFTS CARE」の思想を体現したイメージ動画を2026年３月20日に公開しました。

本動画は、「修理ではなく、大切な相棒を預かる仕事」というCRAFTS CAREの考え方を映像で表現したものです。キャンプ道具と過ごす時間、その道具を直しながら長く使い続ける文化を、TOKYO CRAFTSならではの視点で描いています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lKZT42_AlFs ]

道具と続く時間を描くイメージ動画

CRAFTS CAREは、2025年12月に開始されたTOKYO CRAFTSのアフターケアサービスです。

一般的な「修理対応」という枠組みではなく、ユーザーと道具の関係性に寄り添うケアプログラムとして設計されています。

今回公開されるイメージ動画では、

・長く使い込まれたキャンプギア

・修理を通して再びフィールドへ戻る道具

・それを手に取るユーザーの時間

といったシーンを通じて、

“道具と続く旅をあきらめない”というCRAFTS CAREの価値観を表現しています。

CRAFTS CAREについて

CRAFTS CAREは、TOKYO CRAFTS製品を長く使い続けるためのアフターケアサービスです。

主な特徴は以下の通りです。

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■初期不良90日保証＋長期修理サポート

初めてフィールドで使用するタイミングを想定した90日保証に加え、その後も可能な限り修理対応を行います。

■廃盤製品にも可能な限り対応

公式パーツがない場合でも、代替案を検討しながら修理方法を提案します。

■「直せる限り直す」という姿勢

素材特性上の限界を除き、道具を再び使える状態に戻すことを前提としています。

■次のキャンプ予定に合わせた対応

使用予定日が決まっている場合、可能な限りスケジュールを調整して対応します。

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道具と使う人の関係を守るブランドへ

TOKYO CRAFTSは、製品を販売するだけではなく、「使い続ける時間まで含めたものづくり」を大切にしています。 CRAFTS CAREは、その思想を体現する取り組みのひとつです。

今回公開するイメージ動画を通して、キャンプ道具と長く付き合う文化や、修理という行為の価値をより多くの人に届けていきます。

■CRAFTS CARE

公式サイト：https://tokyocrafts.jp/pages/after-support(https://tokyocrafts.jp/pages/after-support)

Instagram：https://www.instagram.com/craftscare_tokyocrafts/

【TOKYO CRAFTSについて】

「自然とともに、澄んだ時間を生きる。」

自然とともにあるとき、時間は静かに澄みわたっていく。

朝の風、やわらかな陽だまり、焚き火の音。

そのひとつひとつの瞬間が、暮らしの中で忘れかけていた確かな灯を照らし出し、自然とともに生きる輪郭をやさしく整えてくれる。

TOKYO CRAFTSは、“自然とともにある時間”をより深く味わうためのプロダクトを提案し続けています。外では頼もしく、室内では穏やかに佇むデザイン。

特別と日常の境界を溶かし、自然のリズムを暮らしへと届けます。

▼公式オンラインストア

https://tokyocrafts.jp/

▼SNS

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