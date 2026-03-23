株式会社グッドウェイ「AML/CFT・金融犯罪対策カオスマップ」を公開

株式会社グッドウェイ

株式会社グッドウェイ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：藤野 宙志、以下「グッドウェイ」）は、金融機関における金融犯罪対策の高度化を支援するため、「AML/CFT・金融犯罪対策 カオスマップ」を作成・公開いたしました。

本マップは、急速に拡大・複雑化するソリューション領域を体系的に整理し、市場全体像の把握や初期的な検討・情報収集を支援することを目的としております。





グッドウェイは、主催するイベントやネットワーキング、そして今後提供予定の各種コンテンツを通じて、より実践的な意思決定支援を行ってまいります。

◆ 背景と目的

近年、マネーロンダリングや不正送金、口座不正利用などの金融犯罪は、デジタル化の進展とともに高度化・巧妙化しており、金融機関にとってその対応は経営レベルの重要課題となっています。



一方で、AML/CFTおよび金融犯罪対策領域におけるソリューションは急速に増加・多様化しており、

・どの領域にどのようなプレイヤーが存在するのか

・自社にとってどの領域の強化が必要なのか

といった全体像を把握することは容易ではありません。



グッドウェイは2006年の設立以来、金融IT領域に特化したメディア運営やイベント開催を通じて、金融機関およびソリューションプロバイダー双方の知見とネットワークを蓄積してまいりました。

本カオスマップは、これらの知見をもとに、AML/CFTおよび金融犯罪対策領域の全体像を体系的に整理・可視化することで、市場理解および初期的な検討・情報収集を支援することを目的としています。



また、本マップを起点に、イベントやネットワーキング、各種コンテンツと組み合わせることで、金融機関におけるより実践的な検討・意思決定支援へとつなげてまいります。

◆ 「AML/CFT・金融犯罪対策 カオスマップ」の概要と特徴

【ロゴ使用許諾・分類定義済の公式マップ】

本カオスマップは、掲載各社よりロゴ使用許諾を取得し、各企業・サービスの特性を踏まえた分類定義を行った「GoodWay公式」のマップです。

単なる企業一覧ではなく、実務での活用を意識した整理を行っている点が特徴です。



【6つのカテゴリーで領域構造を可視化】

AML/CFTおよび金融犯罪対策に関連する企業・サービスを、以下の6つのカテゴリーに整理しています。

・スクリーニング／リスク管理

・AMLプラットフォーム

・不正対策

・KYC／KYB

・データガバナンス（プラットフォーム）

・コンサルティング・導入支援



これにより、各領域の位置づけやソリューションの分布状況を俯瞰的に把握することが可能となり、検討初期段階における論点整理に活用いただけます。



【情報収集の起点として活用可能】

マップ上の各企業・サービスのロゴから公式ウェブサイトへアクセスできるため、関心のある領域・企業についてスムーズに情報収集を進めることが可能です。

本マップは、個別のソリューション選定を直接的に代替するものではありませんが、検討の起点として活用することで、その後の比較検討や具体的な検証を効率的に進めることが期待されます。



【今後の展開：イベント・ネットワークとの連携】

グッドウェイでは、本カオスマップを起点とし、

・金融機関とソリューションプロバイダーの対話機会の創出

・テーマ別イベントやラウンドテーブルの開催

・メディア記事やインタビュー等による理解の深化

を通じて、より実践的な情報提供および意思決定支援を行ってまいります。



◆ 金融機関の皆様へ：「AML/CFT・金融犯罪対策 カオスマップ」の入手方法

本カオスマップは、金融機関および金融ソリューションの導入を検討している企業様向けに提供しております。

本マップ記載企業の競合会社による情報収集や同業他社による市場調査が目的の場合には、マップの提供を行っておりませんので、あらかじめご了承ください。



【入手手順】

１．下記「カオスマップを資料請求する」ボタンをクリックしてください。

２．お問い合わせフォームに必要事項を入力し、送信してください。

３．弊社から受付確認メールが自動送信されます。

４．内容確認のうえ、メールにてカオスマップをご送付します。

カオスマップを資料請求する :https://goodway.co.jp/whitepaper/26746

◆ソリューションプロバイダーの皆様へ：シリーズ化に向けた掲載企業の募集

本カオスマップは単発の取り組みではなく、

・金融AI

・サイバーセキュリティ

など、金融IT・リスク管理領域全体を対象にシリーズ展開を予定しています。



また、今後公開するカオスマップにおいては、

掲載を希望されるソリューションプロバイダーからのご相談も受け付けております。

金融機関との接点創出や認知向上の機会として、ぜひご活用ください。



◆会社概要

社名：株式会社グッドウェイ

設立：2006年7月

本社所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル

代表者：代表取締役社長 藤野 宙志

事業内容：メディアプロモーション、イベント、事務局運営、人材育成、人材紹介

サイト：https://goodway.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社グッドウェイ

お問い合わせフォームはこちら(https://goodway.co.jp/contact)