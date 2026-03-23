【注目の新商品】純度99％β-NMN配合。コエンザイムQ10など4種の成分を組み合わせた次世代NMNサプリ発売
日本製の健康食品の開発・販売を手がける大研バイオメディカル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：林東慶）は、純度99％以上のβ-NMNを高配合したサプリメント 「NMN20070＋コエンザイムQ10」 を発売いたしました。
本商品は、NMNを中心に、ポリフェノール、コエンザイムQ10、ビタミンDまでを組み合わせた“多層設計”のサプリメントです。日々のコンディション維持やアンチエイジング（年齢に応じた健康管理）を意識する大人世代に向けて開発されました。
■ 開発背景NMNを“単体”で終わらせない栄養設計
NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）は、ビタミンB3由来の成分として知られ、近年世界中で研究が進められている栄養成分の一つです。
また、健康意識の高まりとともに、NMNを配合したサプリメントも市場で増え、注目が集まっています。
一方で、NMNは単体で摂取するだけでなく、関連する栄養成分との組み合わせも重要とされています。
そこでダイケンバイオメディカルでは
・NMN
・ポリフェノール
・コエンザイムQ10
・ビタミンD
を組み合わせた多層アプローチ型サプリメントとして本商品を開発しました。
NMNを中心に複数の栄養成分を組み合わせることで、日々の健康管理を意識した栄養設計を実現しています。
■ 商品特徴特徴１. 純度99％以上のβ-NMNを1本20,070mg配合
本商品は、純度99％以上のβ-NMNを使用し、1本あたり20,070mg配合しています。
1日の目安量4粒あたりではNMN669mgを摂取することができます。
高純度原料を採用し、不純物を極力抑えた品質設計にこだわりました。
特徴２. NMNを支える2種類のポリフェノール
NMNとともに“美しさの軸”を支える成分として、2種類のポリフェノールを配合しています。
ピセアタンノール 11mg／日（パッションフルーツ種子由来）
レスベラトロール 30mg／日（インドキノキ由来）
ポリフェノール成分を組み合わせることで、多角的な栄養設計を実現しています。
特徴３. 主役級120mgのコエンザイムQ10＋ピペリン
本商品には、コエンザイムQ10を120mg／日配合しています。
コエンザイムQ10は体内にも存在する補酵素として知られ、年齢とともに減少すると言われています。
さらに黒胡椒由来成分ピペリン5mgを配合し、コエンザイムQ10を効率よく取り入れる設計としました。
配合については、研究で取り上げられた配合バランス*
コエンザイムQ10：ピペリン＝120mg：5mg
を参考にしています。
*J Nutr. Biochem., 2000, vol.11:109-113
特徴４. 健康の基礎を支えるビタミンDを2,000IU配合
本商品には、ビタミンDを2,000IU／日配合しています。
近年、ビタミンDは健康維持のための栄養素として注目されています。
日々の栄養バランスを考慮した配合設計となっています。
特徴５. 植物由来の耐酸性カプセルを採用
胃で溶けてしまうことなく、腸までしっかり届く耐酸性植物カプセルを採用。
■ 商品概要
商品名：NMN20070＋コエンザイムQ10
内容量：120粒（約30日分）
目安量：1日4粒
形状：ハードカプセル
価格：9,980円（税込）※1日あたり約333円
製造国：日本
販売者：大研バイオメディカル株式会社
■ 販売チャネル
【初回割引最大56%OFF！】公式オンラインショップ
https://www.daikenshop.co.jp/product/nmn-20070-coq10
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ9GCCNG
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/daikenbiomedical/4000000111/
■ 会社概要
会社名： 大研バイオメディカル株式会社
所在地： 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番10号
代表者： 代表取締役社長 林東慶
設立： 2024年1月22日
事業内容： 健康食品・サプリメントの開発、販売
ブランド名： ダイケンバイオメディカル
公式サイト： https://www.daikenshop.co.jp
お問い合わせ：info@daikenshop.co.jp
■ 出典
https://www.daikenshop.co.jp/press_event.php?no=14