【注目の新商品】純度99％β-NMN配合。コエンザイムQ10など4種の成分を組み合わせた次世代NMNサプリ発売

大研バイオメディカル株式会社

日本製の健康食品の開発・販売を手がける大研バイオメディカル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：林東慶）は、純度99％以上のβ-NMNを高配合したサプリメント 「NMN20070＋コエンザイムQ10」 を発売いたしました。

本商品は、NMNを中心に、ポリフェノール、コエンザイムQ10、ビタミンDまでを組み合わせた“多層設計”のサプリメントです。日々のコンディション維持やアンチエイジング（年齢に応じた健康管理）を意識する大人世代に向けて開発されました。

■ 開発背景

NMNを“単体”で終わらせない栄養設計

NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）は、ビタミンB3由来の成分として知られ、近年世界中で研究が進められている栄養成分の一つです。

また、健康意識の高まりとともに、NMNを配合したサプリメントも市場で増え、注目が集まっています。

一方で、NMNは単体で摂取するだけでなく、関連する栄養成分との組み合わせも重要とされています。

そこでダイケンバイオメディカルでは

・NMN

・ポリフェノール

・コエンザイムQ10

・ビタミンD

を組み合わせた多層アプローチ型サプリメントとして本商品を開発しました。

NMNを中心に複数の栄養成分を組み合わせることで、日々の健康管理を意識した栄養設計を実現しています。

■ 商品特徴

特徴１. 純度99％以上のβ-NMNを1本20,070mg配合

本商品は、純度99％以上のβ-NMNを使用し、1本あたり20,070mg配合しています。

1日の目安量4粒あたりではNMN669mgを摂取することができます。

高純度原料を採用し、不純物を極力抑えた品質設計にこだわりました。

特徴２. NMNを支える2種類のポリフェノール

NMNとともに“美しさの軸”を支える成分として、2種類のポリフェノールを配合しています。

ピセアタンノール 11mg／日（パッションフルーツ種子由来）

レスベラトロール 30mg／日（インドキノキ由来）

ポリフェノール成分を組み合わせることで、多角的な栄養設計を実現しています。

特徴３. 主役級120mgのコエンザイムQ10＋ピペリン

本商品には、コエンザイムQ10を120mg／日配合しています。

コエンザイムQ10は体内にも存在する補酵素として知られ、年齢とともに減少すると言われています。

さらに黒胡椒由来成分ピペリン5mgを配合し、コエンザイムQ10を効率よく取り入れる設計としました。

配合については、研究で取り上げられた配合バランス*

コエンザイムQ10：ピペリン＝120mg：5mg

を参考にしています。

*J Nutr. Biochem., 2000, vol.11:109-113

特徴４. 健康の基礎を支えるビタミンDを2,000IU配合

本商品には、ビタミンDを2,000IU／日配合しています。

近年、ビタミンDは健康維持のための栄養素として注目されています。

日々の栄養バランスを考慮した配合設計となっています。

特徴５. 植物由来の耐酸性カプセルを採用

胃で溶けてしまうことなく、腸までしっかり届く耐酸性植物カプセルを採用。

■ 商品概要

商品名：NMN20070＋コエンザイムQ10

内容量：120粒（約30日分）

目安量：1日4粒

形状：ハードカプセル

価格：9,980円（税込）※1日あたり約333円

製造国：日本

販売者：大研バイオメディカル株式会社

■ 販売チャネル

【初回割引最大56%OFF！】公式オンラインショップ

https://www.daikenshop.co.jp/product/nmn-20070-coq10

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ9GCCNG

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/daikenbiomedical/4000000111/

■ 会社概要

会社名： 大研バイオメディカル株式会社

所在地： 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番10号

代表者： 代表取締役社長 林東慶

設立： 2024年1月22日

事業内容： 健康食品・サプリメントの開発、販売

ブランド名： ダイケンバイオメディカル

公式サイト： https://www.daikenshop.co.jp

お問い合わせ：info@daikenshop.co.jp

■ 出典

https://www.daikenshop.co.jp/press_event.php?no=14