パンダカラーのサメ現る！？希少な色彩の”ナヌカザメ”を展示開始

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

三重県伊勢市の「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」では、2026年3月19日（木）より、大変珍しい色彩を持つ「パンダ柄のナヌカザメ」の展示を開始しました。本個体は三重県志摩市・御座沖で混獲されたもので、体が白く背中に黒い模様が入る、まるで“パンダ”のような見た目が特徴です。サメの色素異常は非常に珍しく、関係者も驚く希少な個体です。

▸“白と黒”の奇跡の個体

今回展示しているナヌカザメは、体全体が白く、背中に黒い模様が入るという特異な色彩をしています。通常のナヌカザメはグレーや茶褐色の体色に黒い斑点模様を持ちますが、本個体は一部の色素が減少することで白っぽい体色になっていると考えられます。

このような色素異常は極めて珍しく、サメにおいて確認される事例は多くありません。

通常個体本個体▸漁師も驚く希少性

本個体は2026年3月13日（金）、三重県志摩市の御座沖に仕掛けたカレイ網にて偶然混獲されました。

捕獲に関わった漁師や関係者からは「何十年とナヌカザメを見てきたが、今までで見たことがない」という声も上がっており、その希少性の高さがうかがえます。

伊勢シーパラダイスでは、この珍しい個体を間近で観察することができます。

▸“パンダ柄”はサメだけじゃない! ウナギも!!

伊勢シーパラダイスでは、今回のナヌカザメだけでなく、白と黒の模様を持つ「パンダ柄のニホンウナギ」も飼育しています。

こちらも色素の変異によって生まれた非常に珍しい個体で、来館者から注目を集めています。

異なる種で見られる“パンダ柄”の生きものを同時に観察できる、珍しい機会となっています。

【ナヌカザメとは・・・】

標準和名：ナヌカザメ

学名：Cephaloscyllium umbratile

体長：約1.1ｍ

生息地：千葉県銚子～九州南岸、東シナ海大陸棚縁辺域、 朝鮮半島西岸・南岸、

済州島、台湾、山東省～広東省の中国沿岸など

生息域：水深20～600ｍ（主に200ｍ付近）

ナヌカザメは深海の海底に生息するおとなしいサメで、冬には浅場に現れることもある。志摩市近海では古くから食用として親しまれ、「サメなます」の原料としても知られている。陸に上げても7日間生きていたとされるほど生命力が強く、通常はグレーや茶褐色に黒い斑点模様を持つ。

＜伊勢シーパラダイス 施設概要＞

“ゼロ距離体験”が人気の体感型水族館。

セイウチ・ゴマフアザラシ・ペンギン・カワウソなどを、目の前で感じられる展示が魅力です。



■名称

ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス

■所在地

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580

■電話番号

0596-42-1760

■営業時間

9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り

■入館料

大人：2,400～2,800円 小中学生：1,200円 幼児（4才以上）：600円

※大人料金は日によって変動有り

■WEBサイト

https://ise-seaparadise.com/