おふろcafe ハレニワの湯が4月からの新生活を全力応援！ 期間限定で「ポイント会員登録料無料」、大好評の「学割プラン」を延長実施
株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する温浴施設・おふろcafe ハレニワの湯（埼玉県熊谷市、以下 ハレニワの湯）は、春から新生活をスタートさせる方を応援する「新生活応援キャンペーン」を開催します。
＜ハレニワの湯 新生活応援キャンペーン＞
◎おふろcafe をお得に使える「ポイント会員」の入会金が無料
ハレニワの湯をよりお得に、より身近に楽しんでいただくためのおふろcafe ポイント会員制度。通常は初回の会員カード作成時にかかる入会料220円（税込）が、キャンペーン期間中は無料に。
実施期間：2026年4月1日～4月12日
・ポイント会員特典
会員料金：ポイントカード提示で、フリータイム入館が通常料金よりも200円安くなります
ポイント利用：入館料100円ごとに、５ポイント付与。規定のポイントを「1回入館無料」などの特典と交換可能
特別キャンペーン：ポイントを活用した会員限定の特別なキャンペーンに参加できます
お得な回数券： 会員さま限定で、継続的な利用に便利な「回数券」の購入ができます
◎学生さんの新生活を応援！「学割プラン」の延長実施
学生さん向けの特別サービスとして提供し、非常に多くの反響をいただいている「学割プラン」。当初は4月5日に終了を予定していましたが、新生活が始まるこの時期に合わせ、継続してご利用いただけるよう延長実施します。
※延長の終了期間は設定しておりません。終了する場合公式サイトにて告知します。
・【学割】フリータイムコース 1,980円（税込）
内容：フリータイム入館料＋レンタルタオルセット＋レンタル館内着＋選べる食事付き
食事付きで最大16時間滞在OK！ 1日勉強や作業に集中したい方におすすめです。
・【学割】120分コース 1,080円（税込）
内容：120分入館料＋レンタルタオルセット＋湯上がりアイス
学校終わりにサクッとおふろ・サウナを楽しみたい方におすすめです。
※土日もご利用いただけます。
※深夜2時以降に滞在する場合は、別途深夜料金がかかります。
※入館時に学生証をご提示ください。
■おふろcafe ハレニワの湯
コンセプトは「カラダと心が晴れる庭」。充実のおふろ・サウナ、採れたて野菜たっぷりのごはん、裸足で過ごせる緑豊かなラウンジでお庭にいるようにくつろぎ、心身共に晴れわたる1日をお過ごしいただけます。
埼玉県熊谷市久保島939
https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/
株式会社ONDOホールディングス
株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。
https://ondoholdings.com/