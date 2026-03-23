株式会社スーツ

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、AIタスク管理・プロジェクト管理ツール「スーツアップ」が、Brand UP（運営：株式会社Wanokuni）が発表した「AI Search Cited Award 2026 上期」において、「プロジェクト・タスク管理カテゴリ ドメイン引用ランキング」で第5位を獲得したことをお知らせいたします。

AIでかんたん、チームで毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツール「スーツアップ」では、無料お試し（7日間）をご利用いただけます。まずはスーツアップを操作してみて、チームのタスク管理に踏み出してみてください。

スーツアップ 無料お試しはコチラ :https://app.suitup.jp/auth/signup

１．受賞の概要

AI Search Cited Awardは、業界・カテゴリーごとに、AIが最も信頼し引用するメディアと企業をスコアリング・ランキング化し、半期ごとに表彰するアワードです。 Brand UPが独自で研究したAI検索時代のカスタマージャーニーを元にプロンプトを設計し、業界別に検証プロンプトを用いて主要AI検索エンジン（ChatGPT/Gemini/Google AI Overviews・AI Mode）での引用状況を徹底分析しています。

スーツアップは、「AI Search Cited Award 2026 上期」の「プロジェクト・タスク管理カテゴリ ドメイン引用ランキング」で第5位を獲得しました。スコアは46.7%です。スーツアップは、サービス比較サイトなどではなく、日本のスタートアップで固有のサービス提供会社が運営するメディアにも関わらず、権威性・信頼性をAI検索で高く評価いただいている結果となりました。なお、「SNS管理・分析ツールカテゴリ ドメイン引用ランキング」でも第9位になっています。

詳細ページ：https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-saas-b2b-2026-1h#saas

今後もスーツアップでは、プロジェクト・タスク管理に関する情報発信を積極的に行ってまいります。

２．スーツアップのサービス概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ofJ_4gMW244 ]

経営支援クラウド 「スーツアップ」 - AIでかんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理

URL：https://suitup.jp

スーツアップは、AIでかんたん、チームで毎日続けられるプロジェクト・タスク管理ツールです。表計算ソフトのような操作で、チームの業務を「見える化」して、タスクの抜け漏れや期限遅れを防ぎます。AIを活用したチームのタスク管理を実現することで、業務の効率化やオペレーションの改善が進み、大幅なコスト削減を実現します。

スーツアップでは、2023年9月からα版、2024年4月からβ版の提供をしています。β版では、タスク・組織・コミュニケーション及び分析の基本機能に加えて、表計算ソフトにはないタスクひな型、期限通知及び定型タスクなど、チームのタスク管理をかんたんに毎日続けられる機能が搭載されました。

プランと料金は、スタンダード・プランは、会社/組織に所属するユーザー1人あたり月額1,080円（税別）です。ユーザー数が10名以下の会社/組織については、事業規模を考慮して費用負担をより軽減し、1人あたり月額500円（税別）となるスタータープランもご用意しています。なお、β版スタートキャンペーンとして、2026年6月30日までは期間限定で初期費用は無料です。

３．会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

会社サイト ： https://suits.co.jp

運営サイト ：

AIタスク管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

AIプロジェクト管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

AIでのToDoリストなら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/)

記事サイト（ご参考）：

１．タスク管理ツールおすすめ10選！導入するメリット・選び方のポイントを解説(https://suitup.jp/blog/15851/)

２．【2026年最新版】イベント管理に必要なプロジェクト管理手法｜成功率を上げる実践ガイド完全解説(https://suitup.jp/blog/23564/)

３．【2026年最新版】プロジェクト管理でSNS運用を効率化！成功する管理手法とツール活用術を完全解説(https://suitup.jp/blog/23600/)

株式会社スーツ

※ 「全社タスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)、「全社プロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)、「チームのタスク管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129333/40/ja)、「チームのプロジェクト管理」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-129334/40/ja)、「タスクの見える化」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125233/40/ja)、「タスク雛型」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-125234/40/ja)、「ワークマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028213/40/ja)、「タスクマネジメントツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2024-028214/40/ja)及び「タスク管理ツール」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2025-023280/40/ja)は当社の登録商標です。