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＃TABICHU（旅とチューハイ）和梨JR東日本クロスステーション×JR東海リテイリング・プラス×ニッポンエール共同開発商品３月３１日（火）数量限定発売
全国農業協同組合連合会（本所：東京都千代田区、代表理事理事長：桑田 義文、以下全農）と全国農協食品株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金子 千久、以下全農食品）は、「ニッポンエール＃TABICHU 旅とチューハイ（和梨）」を株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長：高橋 徹、以下JR東日本クロスステーション）および株式会社JR東海リテイリング・プラス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創、以下JR東海リテイリング・プラス）と共同開発し、３月３１日(火)より「NewDays」、「NewDays KIOSK」、「PLUSTA」、「Bellmart」、「Kiosk」、「DELICA STATION」、「PRECIOUS DELI」の各店舗にて発売します。
※一部取り扱いのない店舗もございます。
＜商品概要＞
・商品名：＃TABICHU（旅とチューハイ）和梨
・発売日：2026年３月３１日(火)
・容 量：350ml 缶
・アルコール分：３％
・参考小売価格：198円(税込み)
・商品特徴：福島県産の和梨は、水はけのよい土壌や温暖な気候で育つため、みずみずしい甘みと程よい酸味が特徴です。
その福島県産和梨を贅沢に８％使用し、アルコールを３％と低めにすることで和梨本来の美味しさが存分に感じられる仕立てとなっています。
本商品は、SDGｓの取り組みの一環として、変形・傷などにより流通できなかった和梨を主に使用しています。
◆ニッポンエール公式サイト
https://www.zennoh.or.jp/nippon-yell/
◆株式会社JR東日本クロスステーション 公式サイト
https://www.jr-cross.co.jp/
◆株式会社JR東海リテイリング・プラス 公式サイト
https://www.jr-plus.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
＜商品概要＞
・商品名：＃TABICHU（旅とチューハイ）和梨
・発売日：2026年３月３１日(火)
・容 量：350ml 缶
・アルコール分：３％
・参考小売価格：198円(税込み)
・商品特徴：福島県産の和梨は、水はけのよい土壌や温暖な気候で育つため、みずみずしい甘みと程よい酸味が特徴です。
その福島県産和梨を贅沢に８％使用し、アルコールを３％と低めにすることで和梨本来の美味しさが存分に感じられる仕立てとなっています。
本商品は、SDGｓの取り組みの一環として、変形・傷などにより流通できなかった和梨を主に使用しています。
◆ニッポンエール公式サイト
https://www.zennoh.or.jp/nippon-yell/
◆株式会社JR東日本クロスステーション 公式サイト
https://www.jr-cross.co.jp/
◆株式会社JR東海リテイリング・プラス 公式サイト
https://www.jr-plus.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp