＃TABICHU（旅とチューハイ）和梨JR東日本クロスステーション×JR東海リテイリング・プラス×ニッポンエール共同開発商品３月３１日（火）数量限定発売

＜商品概要＞・商品名：＃TABICHU（旅とチューハイ）和梨・発売日：2026年３月３１日(火)・容 量：350ml 缶・アルコール分：３％・参考小売価格：198円(税込み)・商品特徴：福島県産の和梨は、水はけのよい土壌や温暖な気候で育つため、みずみずしい甘みと程よい酸味が特徴です。その福島県産和梨を贅沢に８％使用し、アルコールを３％と低めにすることで和梨本来の美味しさが存分に感じられる仕立てとなっています。本商品は、SDGｓの取り組みの一環として、変形・傷などにより流通できなかった和梨を主に使用しています。◆ニッポンエール公式サイト◆株式会社JR東日本クロスステーション 公式サイトhttps://www.jr-cross.co.jp/◆株式会社JR東海リテイリング・プラス 公式サイトhttps://www.jr-plus.co.jp/