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資金調達だけに頼らない起業家支援パッションムーバーズAIマーケティング領域を拡充 、新商材「UGCクリエイティブ」
株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼グループ代表：近藤 太香巳、証券コード：4346）の子会社である株式会社パッションムーバーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹下 弘之）は、ビジネス提供型起業家支援プラットフォーム「パッションムーバーズ」において、新商材としてUGC・AIレビューマーケティングツール「UGCクリエイティブ（UGC CREATIVE）」を追加いたします。
これにより、オフィシャルパートナー企業は、既存事業に加えてAIマーケティング支援領域を自社の新たな収益機会として展開できるようになります。
生成AI時代のUGC・AIレビューマーケティングツール「UGCクリエイティブ」
「UGCクリエイティブ」は、レビュー、SNS投稿（Instagram、TikTok、X、YouTube など）、スタッフ投稿、動画コマースなど、様々なUGC（ユーザー生成コンテンツ）の生成・収集・掲載・分析・改善までAIで一気通貫で自動化させ、自社サイトのCVR改善などの売上向上を実現させるオールインワンAI UGCツール・AIレビューツールです。
生成AIの普及により、レビューや口コミはAI検索の結果に一次情報として影響するなど、これまで以上に価値が高まっています。しかし、実際の運用現場では「継続的にリアルなレビューを集める仕組みがない」「効果的な掲載や分析まで手が回らない」といった業務リソースの課題を抱える企業が少なくありません。
「UGCクリエイティブ」は、これらの課題を解決し、自社サイトの売上（CVRやLTV）を最大化するための圧倒的な商品優位性を備えています。
起業家の成長を商材で支援する国内唯一のプラットフォーム
パッションムーバーズは、起業家が1人から数名でも規模を拡大できるよう、バックエンド業務のリソースや初期投資の負担を抑えながら事業機会を得られる共創型ビジネス・プラットフォームです。2025年9月の始動以来オフィシャルパートナー数は232社※に急拡大しております。※2026年3月時点
オフィシャルパートナー企業は、契約数が1,000万回線を突破した携帯キャリア「楽天モバイル」、世界150以上の市場で動画編集コンテンツなどを提供するByteDance発のDXツール「Lark」など、大手企業にしか扱えない商材の販売活動を通して、自社の企業価値を高めていくことができます。
今回の商材追加により、投融資を主とした資金調達だけに頼らない、起業・独立および事業拡大の支援体制をさらに強化してまいります。
成長企業の発掘と連携による新たな事業創出
「UGCクリエイティブ」を提供する株式会社コマースフォースは、一般社団法人パッションリーダーズが主催するビジネスコンテスト「パッションリーダーズAWARD2025」のファイナリストであり、代表の小野瀬 冬海氏は株式会社サイバーエージェントを経て、2017年に24歳で株式会社コマースフォースを起業しています。
同社は、AIレビューツール「UGCクリエイティブ」やAIチャットボット「ECチャットボット」などのサービスを提供し、大手旅行予約サイトや飲食チェーン、D2C企業など累計500社を超えるAI/EC/DX支援を行っております。パッションムーバーズは、同社のような成長企業を経営者コミュニティ「パッションリーダーズ」から発掘し、連携による新たな事業創出をしてまいります。
▼一般社団法人パッションリーダーズ
2011年設立の日本最大級の経営者交流団体で、全国約7,000名の現役経営者・起業家が参加。各業界トップによるセミナーは経済産業省が後援し、ビジネスマッチング制度、スポーツや文化をとおして交流する部会、起業支援プログラムなどを通じ、実践的な知見・人脈を共有し合いながら、次世代の経営者を育成するコミュニティ。
【会社概要】
会社名：株式会社コマースフォース
代表者：代表取締役社長 小野瀬 冬海
設立日：2017年8月
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー
事業内容：AIレビューツール「UGCクリエイティブ」、AI決済チャットボット「ECチャットボット」などのAI SaaSプロダクトの企画・開発・運営
URL：https://commerceforce.co.jp/
会社名：株式会社パッションムーバーズ（東証上場：株式会社NEXYZ.Group グループ子会社）
代表者：代表取締役 竹下弘之（パッションリーダーズ TOKYO Manager）
設立日：2025年4月18日
所在地：東京都渋谷区桜丘町20-4 ネクシーズスクエアビル
事業内容：共創型ビジネスプラットフォームの運営
URL：https://www.passion-movers.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
一般社団法人パッションリーダーズ
https://www.passion-leaders.com/
株式会社パッションムーバーズ
https://www.passion-movers.co.jp/
株式会社コマースフォース
https://commerceforce.co.jp/
生成AI時代のUGC・AIレビューマーケティングツール「UGCクリエイティブ」
「UGCクリエイティブ」は、レビュー、SNS投稿（Instagram、TikTok、X、YouTube など）、スタッフ投稿、動画コマースなど、様々なUGC（ユーザー生成コンテンツ）の生成・収集・掲載・分析・改善までAIで一気通貫で自動化させ、自社サイトのCVR改善などの売上向上を実現させるオールインワンAI UGCツール・AIレビューツールです。
生成AIの普及により、レビューや口コミはAI検索の結果に一次情報として影響するなど、これまで以上に価値が高まっています。しかし、実際の運用現場では「継続的にリアルなレビューを集める仕組みがない」「効果的な掲載や分析まで手が回らない」といった業務リソースの課題を抱える企業が少なくありません。
「UGCクリエイティブ」は、これらの課題を解決し、自社サイトの売上（CVRやLTV）を最大化するための圧倒的な商品優位性を備えています。
起業家の成長を商材で支援する国内唯一のプラットフォーム
パッションムーバーズは、起業家が1人から数名でも規模を拡大できるよう、バックエンド業務のリソースや初期投資の負担を抑えながら事業機会を得られる共創型ビジネス・プラットフォームです。2025年9月の始動以来オフィシャルパートナー数は232社※に急拡大しております。※2026年3月時点
オフィシャルパートナー企業は、契約数が1,000万回線を突破した携帯キャリア「楽天モバイル」、世界150以上の市場で動画編集コンテンツなどを提供するByteDance発のDXツール「Lark」など、大手企業にしか扱えない商材の販売活動を通して、自社の企業価値を高めていくことができます。
今回の商材追加により、投融資を主とした資金調達だけに頼らない、起業・独立および事業拡大の支援体制をさらに強化してまいります。
成長企業の発掘と連携による新たな事業創出
「UGCクリエイティブ」を提供する株式会社コマースフォースは、一般社団法人パッションリーダーズが主催するビジネスコンテスト「パッションリーダーズAWARD2025」のファイナリストであり、代表の小野瀬 冬海氏は株式会社サイバーエージェントを経て、2017年に24歳で株式会社コマースフォースを起業しています。
同社は、AIレビューツール「UGCクリエイティブ」やAIチャットボット「ECチャットボット」などのサービスを提供し、大手旅行予約サイトや飲食チェーン、D2C企業など累計500社を超えるAI/EC/DX支援を行っております。パッションムーバーズは、同社のような成長企業を経営者コミュニティ「パッションリーダーズ」から発掘し、連携による新たな事業創出をしてまいります。
▼一般社団法人パッションリーダーズ
2011年設立の日本最大級の経営者交流団体で、全国約7,000名の現役経営者・起業家が参加。各業界トップによるセミナーは経済産業省が後援し、ビジネスマッチング制度、スポーツや文化をとおして交流する部会、起業支援プログラムなどを通じ、実践的な知見・人脈を共有し合いながら、次世代の経営者を育成するコミュニティ。
【会社概要】
会社名：株式会社コマースフォース
代表者：代表取締役社長 小野瀬 冬海
設立日：2017年8月
所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー
事業内容：AIレビューツール「UGCクリエイティブ」、AI決済チャットボット「ECチャットボット」などのAI SaaSプロダクトの企画・開発・運営
URL：https://commerceforce.co.jp/
会社名：株式会社パッションムーバーズ（東証上場：株式会社NEXYZ.Group グループ子会社）
代表者：代表取締役 竹下弘之（パッションリーダーズ TOKYO Manager）
設立日：2025年4月18日
所在地：東京都渋谷区桜丘町20-4 ネクシーズスクエアビル
事業内容：共創型ビジネスプラットフォームの運営
URL：https://www.passion-movers.co.jp/
本件に関するお問合わせ先
株式会社NEXYZ.Group
グループ広報・IR（担当：嶋田）
TEL：03-6415-1178
MOBILE：090-7135-5085
Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp
関連リンク
一般社団法人パッションリーダーズ
https://www.passion-leaders.com/
株式会社パッションムーバーズ
https://www.passion-movers.co.jp/
株式会社コマースフォース
https://commerceforce.co.jp/