くずはモールにアカチャンホンポ出店！5月オープンに先駆けて3月25日(水)よりポップアップショップを開催！

2026年3月23日

KUZUHA MALL(くずはモール)に「アカチャンホンポ」出店！ 5月オープンに先駆けて2026年3月25日(水)よりポップアップショップを期間限定で開催！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、株式会社京阪流通システムズ(本社：大阪市中央区)が運営する京阪電車 樟葉駅に隣接のショッピングモール KUZUHA MALL(大阪府枚方市楠葉花園町15－1)に、「アカチャンホンポ くずはモール店」を2026年5月29日（金）にオープンいたします。

オープンに先駆けて、ポップアップショップを期間限定で開催いたします。

■期間限定 ポップアップショップ

期間：2026年3月25日(水)～5月10日(日)

場所：くずはモール南館

ヒカリノモール2階 キッズスペース横 特設会場

ポップアップショップでは、子育てに必要なおしりふき、ベビーフード（離乳食、飲料、菓子など）、虫よけ・UVなどのシーズンアイテムやベビーケア用品の一部を、先行してお買い求めいただけます。

■2026年5月29日(金)オープン

【マタニティ＆ベビー・キッズ用品】

アカチャンホンポ くずはモール店

グランドオープン：2026年5月29日(金)

場所：くずはモール南館2階

マタニティからベビー・キッズまで、赤ちゃんのいる暮らしに寄り添う幅広い品揃えに加え、ベビーカーの押し心地や抱っこひもの装着感、肌着のお着替え体験ができる、試して選べる体験売り場が充実のお店としてオープンします。

■KUZUHA MALLについて

京都と大阪の中間に位置するベッドタウン、楠葉。「ＫＵＺＵＨＡ ＭＡＬＬ」は京阪グループの街づくりの核として、1972年に誕生した「くずはモール街」を2005年に総建て替えして開業。2014年には「京阪くずは駅ビル」とともに増床・拡大し、更なる進化を遂げました。また、2024年にはダイニングストリートのリニューアルを実施。

今後も「変わりながら、育っていく。」ショッピングモールとして、地域に愛され続ける施設づくりを目指しています。

■施設情報

KUZUHA MALL

住所：〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町15-1

TEL：072-866-3300 (代表)

アクセス：＜鉄道＞

京阪電車「樟葉」駅下車すぐ

＜車＞

・長岡京市方面から

天王山大橋より府道13号線経由で約6㎞

・京田辺市方面から

「松井山手」交差点より山手幹線経由で約7㎞

・高槻市方面から

枚方大橋より府道13号線経由で約8㎞

駐車場：約3,000台（有料、お買い物での優待あり）

営業面積：約72,000㎡ 店舗数：約230店舗

URL：https://kuzuha-mall.com

■株式会社 赤ちゃん本舗について

赤ちゃん本舗は、1932年の創業以来、マタニティ＆ベビー・キッズの専門店として、出産・子育てを見つめ続けてきました。コーポレートメッセージである「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」を実現し、家族みんなを笑顔にする新たな価値を創造し社会に貢献することが私たちの使命であると思っています。

https://www.akachan.jp/

・事業内容：マタニティ・ベビー・キッズの専門店として、物販・サービス・情報を提供

・所在地 ：大阪府大阪市中央区南本町3-3-21

以上