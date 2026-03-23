技術の進歩とサステナビリティへの取り組みに牽引され、世界のLED照明用ドライバモジュール市場が急拡大――2032年までに163億米ドル規模に到達へ

技術の進歩とサステナビリティへの取り組みに牽引され、世界のLED照明用ドライバモジュール市場が急拡大――2032年までに163億米ドル規模に到達へ