オンキヨー株式会社 ブランド／技術ライセンス件数、2025年に年間100万件を突破 ～国内外でバランス良く拡大、サウンド系ライセンスが牽引～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、当社が提供するブランドライセンスおよび技術ライセンスの対象件数が2025年に年間100万件（※）を突破しましたことを本日2026年3月23日お知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344541/images/bodyimage1】
当社は、1946年に前身企業が創業し、本年（2026年）9月で80周年を迎えます。当社は、“ONKYO”・”Sound by Onkyo”・“Powered by Onkyo”・“Matured by Onkyo”をはじめとする各種ブランドライセンス、および「音」「振動」を中心に培ってきた技術を製品・サービスへ提供する技術ライセンスを展開しております。2023年および2024年には、いずれも年間50万件超のライセンス対象がありましたが、2025年には、これを大きく上回り、年間100万件を突破いたしました。
対象件数の構成については、日本国内と海外との比率は、ほぼ同等で、特に「音」に関するサウンド系ライセンスが全体を牽引しました。一方で、食品・医療などの非サウンド系ライセンスも着実に広がりを見せています。当社は、“音で世界をかえる”をスローガンに、今後は、非サウンド系ライセンスの比率拡大にも積極的に取り組んでまいります。
※当社調べ。当社ブランドおよび当社技術が使用され、ライセンス料を受領した件数。
■サウンド系ライセンスの一例
・Reliance Retail Limited “Sound by Onkyo”／テレビ
2024年10月25日付プレスリリース「インドReliance Retail Limitedとのライセンス契約締結のお知らせ」
https://www.onkyo.net/news/20241025_reliance
・ELARABY “Powered by Onkyo”／テレビ
2025年9月23日付プレスリリース「エジプト・エルアラビ社とのライセンス契約締結のお知らせ」
https://www.onkyo.net/news/20250903_elarabyjp
■非サウンド系ライセンスの一例
・株式会社獺祭／日本酒
2025年6月2日付プレスリリース「加振技術を提供した株式会社 獺祭の新商品販売のお知らせ」
https://www.onkyo.net/news/20250602_dassai
【関連リンク】
当社ホームページ・ブランドライセンス紹介 https://www.onkyo.net/brand
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344541/images/bodyimage1】
当社は、1946年に前身企業が創業し、本年（2026年）9月で80周年を迎えます。当社は、“ONKYO”・”Sound by Onkyo”・“Powered by Onkyo”・“Matured by Onkyo”をはじめとする各種ブランドライセンス、および「音」「振動」を中心に培ってきた技術を製品・サービスへ提供する技術ライセンスを展開しております。2023年および2024年には、いずれも年間50万件超のライセンス対象がありましたが、2025年には、これを大きく上回り、年間100万件を突破いたしました。
対象件数の構成については、日本国内と海外との比率は、ほぼ同等で、特に「音」に関するサウンド系ライセンスが全体を牽引しました。一方で、食品・医療などの非サウンド系ライセンスも着実に広がりを見せています。当社は、“音で世界をかえる”をスローガンに、今後は、非サウンド系ライセンスの比率拡大にも積極的に取り組んでまいります。
※当社調べ。当社ブランドおよび当社技術が使用され、ライセンス料を受領した件数。
■サウンド系ライセンスの一例
・Reliance Retail Limited “Sound by Onkyo”／テレビ
2024年10月25日付プレスリリース「インドReliance Retail Limitedとのライセンス契約締結のお知らせ」
https://www.onkyo.net/news/20241025_reliance
・ELARABY “Powered by Onkyo”／テレビ
2025年9月23日付プレスリリース「エジプト・エルアラビ社とのライセンス契約締結のお知らせ」
https://www.onkyo.net/news/20250903_elarabyjp
■非サウンド系ライセンスの一例
・株式会社獺祭／日本酒
2025年6月2日付プレスリリース「加振技術を提供した株式会社 獺祭の新商品販売のお知らせ」
https://www.onkyo.net/news/20250602_dassai
【関連リンク】
当社ホームページ・ブランドライセンス紹介 https://www.onkyo.net/brand
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
配信元企業：オンキヨー株式会社
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