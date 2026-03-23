食品・飲料用ダイヤフラムポンプの世界市場2026年、グローバル市場規模（空気駆動型、電動型）・分析レポートを発表
2026年3月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「食品・飲料用ダイヤフラムポンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、食品・飲料用ダイヤフラムポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、食品・飲料用ダイヤフラムポンプ市場に関する世界的な動向を包括的に分析した市場調査資料です。食品・飲料用ダイヤフラムポンプは、食品加工、飲料製造、包装工程において液体を安全かつ効率的に移送するために設計された衛生型ポンプです。
このポンプは柔軟なダイヤフラムを利用して吸引と加圧を行い、液体を滑らかかつ正確に移動させる仕組みを持っています。液体がポンプ内部の機械部品と直接接触しない構造のため、汚染のリスクを低減できる点が大きな特徴です。
また、食品安全基準に適合した材料で製造されており、ステンレス鋼や食品用エラストマーなどの素材が使用されています。そのため、ジュース、乳製品、ソース、油などの繊細で粘度の高い液体やせん断に弱い製品の移送にも適しています。
さらに、自吸能力、穏やかな搬送特性、幅広い粘度への対応能力を備えているため、計量、移送、充填などの工程で広く使用されています。これにより、食品および飲料製造において安全性、品質、効率性を確保することができます。
世界の食品・飲料用ダイヤフラムポンプ市場規模は2024年に195百万ドルと評価されており、2031年には315百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は7.1%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響についても分析しています。
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本調査は、世界の食品・飲料用ダイヤフラムポンプ市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細に検討しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場変化の要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は継続的に変化しているため、本レポートでは競争状況、需要と供給の動向、需要変化を引き起こす主要要因についても分析しています。
また、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、食品・飲料用ダイヤフラムポンプ市場の成長潜在力を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争要因を分析することです。
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食品・飲料用ダイヤフラムポンプ市場では、多くの国際企業が競争を展開しています。主要企業としてはIdex Corporation、Ingersoll-Rand、Grundfos Holding、Pump Solutions Group、Lewa GmbH、Flowserve Corporation、Verder International、Yamada Corporation、Crane ChemPharma & Energy、Tapfloなどが挙げられます。
そのほかDEBEMやXylemなどの企業も市場で重要な役割を果たしています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「食品・飲料用ダイヤフラムポンプの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、食品・飲料用ダイヤフラムポンプのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、食品・飲料用ダイヤフラムポンプ市場に関する世界的な動向を包括的に分析した市場調査資料です。食品・飲料用ダイヤフラムポンプは、食品加工、飲料製造、包装工程において液体を安全かつ効率的に移送するために設計された衛生型ポンプです。
このポンプは柔軟なダイヤフラムを利用して吸引と加圧を行い、液体を滑らかかつ正確に移動させる仕組みを持っています。液体がポンプ内部の機械部品と直接接触しない構造のため、汚染のリスクを低減できる点が大きな特徴です。
また、食品安全基準に適合した材料で製造されており、ステンレス鋼や食品用エラストマーなどの素材が使用されています。そのため、ジュース、乳製品、ソース、油などの繊細で粘度の高い液体やせん断に弱い製品の移送にも適しています。
さらに、自吸能力、穏やかな搬送特性、幅広い粘度への対応能力を備えているため、計量、移送、充填などの工程で広く使用されています。これにより、食品および飲料製造において安全性、品質、効率性を確保することができます。
世界の食品・飲料用ダイヤフラムポンプ市場規模は2024年に195百万ドルと評価されており、2031年には315百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は7.1%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度と国際的な政策対応を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響についても分析しています。
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本調査は、世界の食品・飲料用ダイヤフラムポンプ市場について、定量分析と定性分析の両面から詳細に検討しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場変化の要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は継続的に変化しているため、本レポートでは競争状況、需要と供給の動向、需要変化を引き起こす主要要因についても分析しています。
また、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、食品・飲料用ダイヤフラムポンプ市場の成長潜在力を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争要因を分析することです。
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食品・飲料用ダイヤフラムポンプ市場では、多くの国際企業が競争を展開しています。主要企業としてはIdex Corporation、Ingersoll-Rand、Grundfos Holding、Pump Solutions Group、Lewa GmbH、Flowserve Corporation、Verder International、Yamada Corporation、Crane ChemPharma & Energy、Tapfloなどが挙げられます。
そのほかDEBEMやXylemなどの企業も市場で重要な役割を果たしています。