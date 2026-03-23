『バトスピ』最新情報をひとまとめにしたガイドブック『バトルスピリッツ バトラーズガイド2026』2026年3月23日発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）はトレーディングカードゲーム『バトルスピリッツ』の最新情報誌『バトルスピリッツ バトラーズガイド2026』を2026年3月23日（月）より全国書店にて発売いたします。
限定カードを付録した『バトスピ』最新情報誌！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344556/images/bodyimage1】
『バトルスピリッツ』の最新情報をひとまとめにしたガイドブック「バトラーズガイド」の2026年バージョンが登場！
本書は2026年4月から始動する『バトスピ』新フォーマット「スタンダード」や関連商品の一挙紹介をはじめ、最新情報を総力特集！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344556/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344556/images/bodyimage3】
カードイラストギャラリーやインタビュー、コミックや読者投稿コーナーなど、本誌でしか読めないバラエティ豊かなコンテンツもたっぷり収録されています！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344556/images/bodyimage4】
特別付録として強力な限定プロモーションカード《英雄大天使ミカタイタス》のほか、シールで自分好みにカスタマイズできるメタルロッカー風ストレージボックスも同梱！
『バトスピ』ファンのマストアイテムとなる1冊です！
特別付録
・本書限定プロモーションカード《英雄大天使ミカタイタス》1枚
・本書限定紙製ストレージボックス、特製ステッカー
【商品情報】
バトルスピリッツ バトラーズガイド2026
●定価：3,300円（税込）
●発売日：2026年3月23日
●ISBN：9784798641041
●判型：A4
【関連リンク】
カードゲーマー編集部公式X https://x.com/cardgamer_hj
■権利表記
(c)BNP/BANDAI
配信元企業：株式会社ホビージャパン
限定カードを付録した『バトスピ』最新情報誌！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344556/images/bodyimage1】
『バトルスピリッツ』の最新情報をひとまとめにしたガイドブック「バトラーズガイド」の2026年バージョンが登場！
本書は2026年4月から始動する『バトスピ』新フォーマット「スタンダード」や関連商品の一挙紹介をはじめ、最新情報を総力特集！
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カードイラストギャラリーやインタビュー、コミックや読者投稿コーナーなど、本誌でしか読めないバラエティ豊かなコンテンツもたっぷり収録されています！
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特別付録として強力な限定プロモーションカード《英雄大天使ミカタイタス》のほか、シールで自分好みにカスタマイズできるメタルロッカー風ストレージボックスも同梱！
『バトスピ』ファンのマストアイテムとなる1冊です！
特別付録
・本書限定プロモーションカード《英雄大天使ミカタイタス》1枚
・本書限定紙製ストレージボックス、特製ステッカー
【商品情報】
バトルスピリッツ バトラーズガイド2026
●定価：3,300円（税込）
●発売日：2026年3月23日
●ISBN：9784798641041
●判型：A4
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(c)BNP/BANDAI
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