全世界待望！累計PV再生回数1,422万回突破の“化け物級”アニメ『ニワトリ・ファイター』ついに日本襲撃！
日本国内の配信プラットフォームが全面解禁！
北米・中南米・アジア…全世界で幕を開ける、前代未聞の雄鶏スペクタクル！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344845/images/bodyimage1】
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区）は、世界50カ国以上で熱狂を呼ぶ桜谷シュウによる人気漫画を原作としたアニメ『ニワトリ・ファイター』の、累計PV再生回数の1,400万回突破や日本国内の放送・配信情報などの新情報を多数解禁いたします。
本作は、米国・Adult Swim（アダルトスイム）でのプレミア放送告知直後から世界中で爆発的な話題を呼び、関連PV総再生数は驚異の1,422万回（※1）を突破！また、公開初日にXにてAdult Swimが運営する『ニワトリ・ファイター』の放送枠「#Toonami」がトレンド入りし「#RoosterFighter」もトレンドに浮上するなど、世界中のファンが熱狂しています。中毒性の高いキャラクターや迫力満点のアクションがまさに“化け物級”の注目を集める本作が、ついに2026年4月、日本で放送・配信を開始します。
最新PVはこちら：https://youtu.be/N3_Hc-nutLQ?si=_Vo9_uOl13BTsW3a
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344845/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
（※1）Adult SwimおよびVIZ Media公開のPV関連動画合計数。2026年3月時点。
■日本国内 配信スケジュール
日本国内では、2026年4月5日（日）24:30より順次、以下のプラットフォームにて配信を開始いたします。
【見放題配信】
・ABEMA
・Lemino
・U-NEXT
・dアニメストア（本店、ニコニコ支店、Amazon支店）
・DMM TV
・アニメタイムズ
・Hulu
・アニメ放題
・FOD
・ニコニコ
・AnimeFesta
・ふらっと動画
・バンダイチャンネル
・ビデオマーケット
・J:COM STREAM 見放題（4月8日より順次配信）
・みるプラス（4月8日より順次配信）
・TELASA（4月8日より順次配信）
・Prime Video（4月12日より順次配信）
【無料配信】
・ABEMA
・ニコニコ生放送
【都度課金配信】
・Prime Video
・ニコニコチャンネル
・ビデオマーケット
・music.jp
・カンテレドーガ
■日本国内 放送情報
待望の国内テレビ放送に加え、カートゥーンネットワークでの取り扱いも決定！
・TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
・カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
・ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
■海外 展開状況
日本に先駆け、世界各国でもかつてない規模でのプレミア展開が続々決定しています。
・北米・中南米：2026年3月14日（土）、Adult Swimの人気枠「TOONAMI」にて英語吹替プレミア放送開始。中南米でも同日放送中（スペイン語・ポルトガル語吹替）。
・グローバル配信：2026年3月15日（日）より、米国はHulu、カナダ・イギリス・ドイツ・フランス・オーストラリア・メキシコ・ブラジル等の主要国ではDisney+にて順次配信。
・アジア：Medialinkをマスターライセンシーとし、日本を除くアジア全域（中国（香港、台湾を含む）、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インド等）の主要プラットフォーム（Ani-One YouTube, Bilibili, Crunchyrollほか）にて大規模展開が始動中。
■アニメ『ニワトリ・ファイター』作品概要
北米・中南米・アジア…全世界で幕を開ける、前代未聞の雄鶏スペクタクル！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344845/images/bodyimage1】
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区）は、世界50カ国以上で熱狂を呼ぶ桜谷シュウによる人気漫画を原作としたアニメ『ニワトリ・ファイター』の、累計PV再生回数の1,400万回突破や日本国内の放送・配信情報などの新情報を多数解禁いたします。
本作は、米国・Adult Swim（アダルトスイム）でのプレミア放送告知直後から世界中で爆発的な話題を呼び、関連PV総再生数は驚異の1,422万回（※1）を突破！また、公開初日にXにてAdult Swimが運営する『ニワトリ・ファイター』の放送枠「#Toonami」がトレンド入りし「#RoosterFighter」もトレンドに浮上するなど、世界中のファンが熱狂しています。中毒性の高いキャラクターや迫力満点のアクションがまさに“化け物級”の注目を集める本作が、ついに2026年4月、日本で放送・配信を開始します。
最新PVはこちら：https://youtu.be/N3_Hc-nutLQ?si=_Vo9_uOl13BTsW3a
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344845/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
（※1）Adult SwimおよびVIZ Media公開のPV関連動画合計数。2026年3月時点。
■日本国内 配信スケジュール
日本国内では、2026年4月5日（日）24:30より順次、以下のプラットフォームにて配信を開始いたします。
【見放題配信】
・ABEMA
・Lemino
・U-NEXT
・dアニメストア（本店、ニコニコ支店、Amazon支店）
・DMM TV
・アニメタイムズ
・Hulu
・アニメ放題
・FOD
・ニコニコ
・AnimeFesta
・ふらっと動画
・バンダイチャンネル
・ビデオマーケット
・J:COM STREAM 見放題（4月8日より順次配信）
・みるプラス（4月8日より順次配信）
・TELASA（4月8日より順次配信）
・Prime Video（4月12日より順次配信）
【無料配信】
・ABEMA
・ニコニコ生放送
【都度課金配信】
・Prime Video
・ニコニコチャンネル
・ビデオマーケット
・music.jp
・カンテレドーガ
■日本国内 放送情報
待望の国内テレビ放送に加え、カートゥーンネットワークでの取り扱いも決定！
・TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
・カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
・ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
■海外 展開状況
日本に先駆け、世界各国でもかつてない規模でのプレミア展開が続々決定しています。
・北米・中南米：2026年3月14日（土）、Adult Swimの人気枠「TOONAMI」にて英語吹替プレミア放送開始。中南米でも同日放送中（スペイン語・ポルトガル語吹替）。
・グローバル配信：2026年3月15日（日）より、米国はHulu、カナダ・イギリス・ドイツ・フランス・オーストラリア・メキシコ・ブラジル等の主要国ではDisney+にて順次配信。
・アジア：Medialinkをマスターライセンシーとし、日本を除くアジア全域（中国（香港、台湾を含む）、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、インド等）の主要プラットフォーム（Ani-One YouTube, Bilibili, Crunchyrollほか）にて大規模展開が始動中。
■アニメ『ニワトリ・ファイター』作品概要