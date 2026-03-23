3月29日「おうみにくの日」はここ滋賀へ！大好評「近江牛ガチャ」開催！

3月29日「おうみにくの日」はここ滋賀へ！ 1回1,000円で最大32,900円相当の近江牛が当たる 大好評「近江牛ガチャ」開催！ 前回100人超の大行列を記録！ “肉運試し”で最高級近江牛をゲットせよ！

【日時】2026年3月29日（日） 12：00～予備抽選開始、12：15～本抽選開始

【場所】滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」（東京・日本橋）

東京・日本橋にある滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」は、3月29日（日）の「0329」の語呂合わせ「おうみにくの日」にちなみ、滋賀県が誇る日本三大和牛「近江牛」の魅力を発信する特別企画「近江牛ガチャ」を開催いたします。

前回11月29日の「いい肉の日」にちなんで開催した「近江牛ガチャ」では、100人を超える大行列ができ、大好評を博しました。今回も1回1,000円で最大32,900円相当の近江牛ステーキや「近江牛もりしま 寛閑観ここ滋賀」ペアお食事券（32,900円相当）が当たるなど、ハズレなしの豪華景品をご用意。「近江牛」の上質な味わいを“運試し”で手に入れるこの日限りのスペシャルイベントは、今回も人数限定。

近江牛を愛する肉好き必見の「肉の祭典」に、ぜひご注目ください！

※ガチャ景品：特選「近江牛」セット イメージ

「近江牛ガチャ」 実施概要

【日時】2026年3月29日（日）

12：00～ 予備抽選開始

12：15～ 本抽選開始

※予備抽選では、お並びいただいた方から順にくじ引きで抽選を行い、本抽選に参加できる29名様を決定します。

※予備抽選は29名様が当選された時点で終了します。お並びいただいている途中で終了となる場合がありますので、ご了承ください。

【場所】「ここ滋賀」（東京都中央区日本橋2-7-1）

店舗前の特設「近江牛ガチャ」テント前

【料金】予備抽選 無料（29名が当選するまで抽選）

本抽選 1回1,000円（予備抽選で当選した29名のみ）

※お支払いは現金のみとなります。

＜近江牛ガチャ 景品（予定）＞

A賞1本：特選「近江牛」セット（32,900円相当）※後日発送

B賞2本：ここ滋賀2階レストラン「近江牛もりしま 寛閑観ここ滋賀」

「おうみにくの日特別コース」ペアお食事券（32,900円相当）

C賞3本：ここ滋賀2階レストラン

「近江牛もりしま 寛閑観ここ滋賀」5,000円お食事券

D賞3本：近江牛カレーなどの「近江牛」おすすめ商品セット（3,000円相当）

E賞20本：近江牛 精肉小間切れ150g

※商品の入荷状況等により内容が変更になる場合があります。

【前回の実績】

2025年11月29日「いい肉の日」開催時には、予備抽選開始前から100人を超えるお客様が来場し、近江牛ガチャの人気の高さを示しました。

※2025年11月29日「いい肉の日」の近江牛ガチャの様子

レストラン特別企画「おうみにくの日キャンペーン」実施概要

ここ滋賀2階レストラン「近江牛もりしま 寛閑観ここ滋賀」では、3月29日「おうみにくの日」を記念して、日頃のお客様への感謝の気持ちを込めた「おうみにくの日キャンペーン」を開催いたします。



〇近江牛ステーキセット サーロイン 100g

通常価格 7,300円(税込)のところ、

3月29日限定で5,290円(税込)の

特別価格でご提供！！

提供時間：11:30～ なくなり次第終了

提供数 ：先着15食限定

※お電話でのご予約も、3月29日(日)11:30入店を条件に受け付けます。人気商品の為、早めのご予約をお勧めいたします。

日本三大和牛「近江牛」の魅力

近江牛は、豊かな自然に恵まれた滋賀県で肥育された黒毛和種であり、神戸牛、松阪牛と並ぶ日本三大和牛の一つとして知られています。きめ細やかな肉質ととろけるような口どけ、そして上品な甘みが特長です。琵琶湖の水を源とする豊かな水と、恵まれた環境の中で育まれ、長年の歴史と伝統に培われた高い品質を誇ります。

参考：滋賀県情報発信拠点「ここ滋賀」について

「ここ滋賀」は、滋賀県の魅力を首都圏に届ける情報発信拠点として、2017年10月、東京・日本橋に開業しました。日本橋は江戸時代には「近江商人」が行商の拠点として活躍した場所でもあり、現在も近江商人ゆかりの企業が点在しています。そのような歴史的背景を持つ日本橋の地で「ここ滋賀」は、滋賀の食・文化・観光・モノづくりなどを五感で体験できる場として人々が集い、交流し、新たな発見をする場を目指しています。

公式ウェブサイト：https://cocoshiga.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/cocoshiga/

X（旧Twitter）：https://x.com/cocoshiga_info