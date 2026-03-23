JIG-SAW、独自エージェンティックAIを活用したシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」の提供を開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344829/images/bodyimage1】
JIG-SAW株式会社（東京都中央区、以下「JIG-SAW」）は、本日、独自エージェンティックAIを活用したシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」SaaSサービスを、2026年4月にリリース予定であることをお知らせします。
生成AIを用いてシステム障害の自動復旧だけでなく、システム障害を未然に防止
「JIG-SAW Lorel.ai」は、独自の複合的生成AI基盤を活用し、様々なシステム障害につき、自動で復旧・原因調査を行うだけでなく、障害の予兆自体をAIエージェントが自律的に予測・検知し、自動で最適化を行うことで、システム障害を未然に防ぐ生成AIベースの自動オペレーションサービスです。
継続的に5万台以上のシステム運用実績を有し、数千万件から億件単位の様々な処理を集中管理するJIG-SAWが保有する膨大なBig Dataを活用した独自生成AI基盤を基に、お客様のシステム運用の超省力化と超高精度化を同時に実現します。
当社の事業展開
JIG-SAWは、日本有数のデータコントロールセンターを活かした、システムの24時間365日の有人監視を数多くのお客様に提供してまいりました。
既存のデータコントロール事業に加え、「JIG-SAW Lorel.ai」により、これまで以上に多様なユーザーニーズに同時対応することが可能となり、一気にスケール可能なサービスモデルの提供となります。
システムの有人監視とAI自動監視の双方を展開していくことで、あらゆる顧客層へのサービス拡大に取り組んでまいります。
今後の展望
「JIG-SAW Lorel.ai」は、定期的かつ加速度的に機能をアップデートしていき、将来的には、ユーザーすべてのシステム運用の完全AI化を実現します。
また、既存のあらゆる監視ツールやチャットツール等との互換性を高めていくことで、日本のみならず、グローバルでのサービス展開を指向してまいります。
「JIG-SAW Lorel.ai」サービス概要
「JIG-SAW Lorel.ai」は、以下のスケジュールで、サービスの提供を開始する予定です。
2026年4月30日：無料トライアルのお申込み受付開始
2026年6月 1日：正式リリース予定
「JIG-SAW Lorel.ai」の詳細につきましては、以下をご覧ください。
https://www.jig-saw.com/service/lorelai
JIG-SAWについて
JIG-SAWは、IoT/クラウド/AIデータ等の制御・コントロールサービスを専門とするテクノロジー企業です。
運用技術 (OT) とITのギャップを埋める独自技術をベースに各種サービスの世界展開を目指しています。
・クラウド－エッジ（エンドトゥーエンド：E2E）IoTデータコントロールサービス
・独自アルゴリズムによる全自動IoT・クラウドデータ制御・エッジコネクトサービス
・最先端チップ開発および各種通信制御、自動運転技術などの研究開発
・基盤技術の再生医療および画像制御分野等への応用
会社概要
JIG-SAW株式会社
https://www.jig-saw.com/
東京本社/東京都中央区八重洲２丁目２番１号
コントロールセンター/ 札幌２拠点（N83 & N44）、北米１拠点（TCC）
米国法人/サンフランシスコ、サンノゼ、ロサンゼルス
カナダ法人/トロント
配信元企業：JIG-SAW株式会社
JIG-SAW株式会社（東京都中央区、以下「JIG-SAW」）は、本日、独自エージェンティックAIを活用したシステム運用完全自律化サービス「JIG-SAW Lorel.ai」SaaSサービスを、2026年4月にリリース予定であることをお知らせします。
生成AIを用いてシステム障害の自動復旧だけでなく、システム障害を未然に防止
「JIG-SAW Lorel.ai」は、独自の複合的生成AI基盤を活用し、様々なシステム障害につき、自動で復旧・原因調査を行うだけでなく、障害の予兆自体をAIエージェントが自律的に予測・検知し、自動で最適化を行うことで、システム障害を未然に防ぐ生成AIベースの自動オペレーションサービスです。
継続的に5万台以上のシステム運用実績を有し、数千万件から億件単位の様々な処理を集中管理するJIG-SAWが保有する膨大なBig Dataを活用した独自生成AI基盤を基に、お客様のシステム運用の超省力化と超高精度化を同時に実現します。
当社の事業展開
JIG-SAWは、日本有数のデータコントロールセンターを活かした、システムの24時間365日の有人監視を数多くのお客様に提供してまいりました。
既存のデータコントロール事業に加え、「JIG-SAW Lorel.ai」により、これまで以上に多様なユーザーニーズに同時対応することが可能となり、一気にスケール可能なサービスモデルの提供となります。
システムの有人監視とAI自動監視の双方を展開していくことで、あらゆる顧客層へのサービス拡大に取り組んでまいります。
今後の展望
「JIG-SAW Lorel.ai」は、定期的かつ加速度的に機能をアップデートしていき、将来的には、ユーザーすべてのシステム運用の完全AI化を実現します。
また、既存のあらゆる監視ツールやチャットツール等との互換性を高めていくことで、日本のみならず、グローバルでのサービス展開を指向してまいります。
「JIG-SAW Lorel.ai」サービス概要
「JIG-SAW Lorel.ai」は、以下のスケジュールで、サービスの提供を開始する予定です。
2026年4月30日：無料トライアルのお申込み受付開始
2026年6月 1日：正式リリース予定
「JIG-SAW Lorel.ai」の詳細につきましては、以下をご覧ください。
https://www.jig-saw.com/service/lorelai
JIG-SAWについて
JIG-SAWは、IoT/クラウド/AIデータ等の制御・コントロールサービスを専門とするテクノロジー企業です。
運用技術 (OT) とITのギャップを埋める独自技術をベースに各種サービスの世界展開を目指しています。
・クラウド－エッジ（エンドトゥーエンド：E2E）IoTデータコントロールサービス
・独自アルゴリズムによる全自動IoT・クラウドデータ制御・エッジコネクトサービス
・最先端チップ開発および各種通信制御、自動運転技術などの研究開発
・基盤技術の再生医療および画像制御分野等への応用
会社概要
JIG-SAW株式会社
https://www.jig-saw.com/
東京本社/東京都中央区八重洲２丁目２番１号
コントロールセンター/ 札幌２拠点（N83 & N44）、北米１拠点（TCC）
米国法人/サンフランシスコ、サンノゼ、ロサンゼルス
カナダ法人/トロント
配信元企業：JIG-SAW株式会社
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